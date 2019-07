RÖNNKVIST: Örebro HK – tidernas All-Star team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag har det blivit dags för det sista laget - Örebro.







Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: Örebros All-Star Team.



Tack vare att jag gått igenom SHL-lagen i alfabetisk ordning har turen idag kommit till Örebro, som då dessutom är sista lag ut. Örebro Hockey förknippas ofta med gamla Örebro IK, men det är enligt klubben själva felaktigt. Dagens SHL-lag, Örebro Hockey, har spelat i högsta serien under sex säsonger och föddes efter det att Örebro IK gått i graven.



Idag tränas laget av tre av svensk hockeys riktigt stora spelare genom alla tider, Niklas Eriksson, Christer Olsson och Jörgen Jönsson. Lägg därtill att en av lagets materialförvaltare är Emil Kåberg.





Julius Hudacek bjöd på det mesta under sin tid i Örebro. Bildbyrån



Trots att klubben inte funnits speciellt länge var det svårt att plocka ut ett All Star team genom alla tider. Johan Wiklander, Niklas Lihagen, Martin Johansson, Derek Ryan, Jonas Almqvist, Henrik Löfsäter, Christoffer Norgren, Kalle Olsson, Calle Gunnarsson eller Håkan Åhlund fick inte plats hos mig.



I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Örebro, med en ”runner-up” på varje position, ska se ut enligt följande:





Målvakt:





Julius Hudacek







Toppmålvakt och showman i en och samma person. Alltid ett leende på läpparna och en mycket hög prestationsnivå. Redan säsongen 2011/12 spelade slovaken i Sverige, men då för Södertälje och säsongen därpå i Frölunda. Efter spel i KHL och tjeckiska ligan kom Hudacek till Örebro inför säsongen 2014/15. Det blev tre säsonger i klubben och säsongen 2014/15 utsågs han till SHL mest värdefulla spelare. Given i det slovakiska landslaget från 2010 fram till idag. Kommer säsongen 2019/20 spela för Spartak Moskva.





Runner-up: Jens Lodén





Backar:



Viktor Ekbom





Debuterade i elitserien redan säsongen 2008/09, men då spelande för Linköping. Efter att sedan testat på spel i både Tappara och München kom han Örebro inför säsongen 2013/14. Säsongen därpå debuterade han i Tre Kronor. Hans ledaregenskaper gjorde att han under sina senaste säsonger i klubben hade en kaptensroll. Är inte den ”flashiga” spelaren, men oerhört nyttig för laget. En av nycklarna till att Örebro idag är ett etablerat lag i SHL. Efter fem säsonger valde Ekbom att lämna Örebro för Frölunda.



Johan Motin





Karlskoga-fostrade Motin spelar numera i finska IFK Helsingfors, men han gjorde ett stort avtryck under sina fem säsonger i Örebro. Framförallt var han väldigt viktig i det defensiva spelet, vilket gjort att Örebro idag är ett stabilt inslag i SHL. Säsongen 2009/10 fick Motin faktiskt testa på en match i NHL för Edmonton. Var med i det lag som avancerade till elitserien 2012/13 och har fått känna på spel i Tre Kronor.



Runner-Up: Petr Zamorsky





Forwards:



Conny Strömberg







Självklart! Lika självklart som att Kent ”Kneten” Andersson hade varit med om vi även hade inkluderat Örebro IK. Artist och powerplayspecialist, men framförallt en väldigt duktig hockeyspelare. Han har (så här långt?) skrapat ihop runt fem säsonger i Örebro-tröjan. Som mest har han gjort 57 poäng. Det var under säsongen 2011/12 i Hockeyallsvenskan. Var också med i det numera klassiska laget som tog steget upp i elitserien 2012/13 och fick följaktligen göra sin andra elitseriesäsong 14 säsonger efter sin första. Då spelade han fortfarande för Modo. Oklart vart 43-åringen från Örnsköldsvik kommer att spela kommande säsong.



Henrik Löwdahl







Pappa Christer Löwdahl var en ikon i gamla Örebro IK. Han var för övrigt en av dom första svenska spelarna att bli draftad då New York Islanders tingade honom 1978. Dock blev det aldrig något NHL-spel för pappa Löwdahl. Även Henrik Löwdahl kom att spela för Örebro IK, men följde sedan med över till Örebro HC 90, alltså dagens Örebro Hockey. Han blev klubben trogen fram till och med säsongen 2015/16. Dessutom var han under hela sin aktiva tid en av lagets bästa spelare. Under åtta säsonger var han Örebros lagkapten.



Marcus Weinstock





Det är få som varit så lojala mot sin klubb som Marcus Weinstock varit till sitt Örebro. Han kom till klubben 2010 efter två säsonger i Leksand. Direkt blev han en av lagets viktigaste stöttepelare och var, liksom Strömberg och Löwdahl, otroligt värdefull då Örebro tog klivet upp i SHL. Under sina nio säsonger i klubben har han missat väldigt få matcher och är fortfarande, vid 35 års ålder, en av lagets absolut bästa och viktigaste spelare. Dessutom, jag som älskar hockeyns historia, drar lite extra på munnen då namnet Weinstock kommer på tal. Vem minns inte Leksands och Tre Kronor-backen, Ulf Weinstock? För övrigt morbror till Marcus.





Runner-up: Jared Aulin



Nu tackar jag för mig den här gången då det gäller All Star team genom tiderna. Det är många som inte har hållit med mig på resans gång, vilket givetvis var väntat, men det har också varit många nostalgiker som kommit med glada tillrop.





TIDIGARE ALL-STAR LAG:

Brynäs IF

Djurgårdens IF

Frölunda HC

Färjestads BK

HV71

IK Oskarshamn

Leksands IF

Linköping HC

Luleå HF

Malmö Redhawks

Rögle BK

Skellefteå AIK

Växjö Lakers