KLART: Prestigevärvningen köps ut – får 55 miljoner för att lämna

Kevin Shattenkirk var det stora free agent-namnet under sommaren 2017. Därför var det en stor prestigevärvning för New York Rangers när de lyckades locka "hem" backen till hemstaten, trots mer pengastinna erbjudanden från andra klubbar.

30-åringens tid i Rangers har dock inte riktigt blivit som planerat. Backen har haft det jobbigt och inte alls kommit upp till förväntad nivå. I bland har han till och med förpassats upp på läktaren på grund av sitt bristfälliga spel.

KÖPS UT

Nu står det klart att Rangers köper ut floppvärvningen från de två år som han har kvar på kontraktet med klubben. Shattenkirk får 5,7 miljoner dollar, drygt 55 miljoner kronor, för besväret, enligt CapFriendly.

Rangers har tidigare under sommaren rustat rejält inför den stundande NHL-säsongen. Artemi Panarin hämtades in från free agent-marknaden och har en lönetaksträff på 11,6 miljoner dollar per säsong. Man har även hämtat in backstjärnan Jacob Trouba från Winnipeg, som tidigare i somras skrev på ett sjuårskontrakt med Rangers värt drygt 520 miljoner kronor.

Shattenkirk noterades för 28 poäng (2+26) på 73 matcher den gångna säsongen med Rangers. Han har tidigare representerat Colorado, St. Louis och Washington i NHL.