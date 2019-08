Vem har det mest respektive minst prisvärda kontraktet i NHL? Ja, det är så klart en subjektiv fråga. Jag valde därför att förlita mig till statistiken för att få någon slags fingervisning på vem som var prisvärd och inte i NHL den gångna säsongen.

Ishockey handlar så klart om mer än att bara göra poäng. Spelare i klubbarna har alla olika roller, det förstår jag. Vissa är där för att leverera poäng, vissa är där för att stänga ner motståndarnas stjärnor och vissa är där tack vare sina starka ledaregenskaper.

Därför kan det tyckas en aning orättvist att kalla en defensiv back som tjänar bra med pengar för icke prisvärd.

Och ja, det är det väl.

Men jag tar som vanligt inga fångar och har trots det valt att ta med ett par defensiva backar på listan över de minst prisvärda kontrakten i ligan. Eller valt och valt, det är de statistiska formlerna som valt ut namnen nedan. Om spelare är för bra eller dåligt betalda är en annan, mer subjektiv, fråga.

MÅSTE SPELAT MINST HALVA GRUNDSERIEN

Jag förstod tidigt att listan över de mest prisvärda kontrakten skulle domineras av spelare som spelat på sina entry level-kontrakt, och faktum var att de 17 mest prisvärda kontrakten i ligan var spelare med just ELC:s. Därför valde jag också att sammanställa en lista på de mest prisvärda spelarna utan entry level-kontrakt.

Jag hade egentligen bara ett krav, och det var att spelarna skulle ha spelat minst halva grundserien (det vill säga 41 matcher). Detta för att slippa extremfall där någon med ett dyrt kontrakt spelat en handfull matcher utan att göra poäng, eller att någon med ett billigt kontrakt gjort ett par poäng på några få matcher.

Hur bestämmer man vem som är mest prisvärd, då? Jo, man tar helt enkelt lönetaksträffen och delar den med antalet poäng spelare gjorde den gångna säsongen. Då får man fram vad klubben betalade spelaren för varje producerad poäng – och således någon slags fingervisning för hur prisvärd spelaren var eller inte.

Jag är så klart också medveten om att vissa av dessa kontrakt ej är aktuella i dag. Listan ger i stället en fingervisning över vem som hade de mest – och minst – prisvärda kontrakten den gångna NHL-säsongen.

Statistiken, och klubbtillhörigheten, gäller för säsongen 2018/19.

DE MEST PRISVÄRDA KONTRAKTEN:

(rank, spelare, ålder, position, lag, lönetaksträff, poäng, kostnad per poäng)

1. Brayden Point, 23, c, Tampa Bay, 686 667 dollar, 92 poäng, $7 464/poäng

2. Mitch Marner, 22, fw, Toronto, 894 167 dollar, 94 poäng, $9 512/poäng

3. Jake Guentzel, 24, fw, Pittsburgh, 734 167 dollar, 76 poäng, $9 660/poäng

4. Alex DeBrincat, 21, fw, Chicago, 778 333 dollar, 76 poäng, $10 241/poäng

5. Mikko Rantanen, 22, fw, Colorado, 894 167 dollar, 87 poäng, $10 278/poäng

6. Sebastian Aho, 22, c, Carolina, 925 000 dollar, 83 poäng, $11 145/poäng

7. Matthew Tkachuk, 21, fw, Calgary, 925 000 dollar, 77 poäng, $12 013/poäng

8. Auston Matthews, 21, c, Toronto, 925 000 dollar, 73 poäng, $12 671/poäng

9. Kevin Labanc, 23, fw, San Jose, 717 500 dollar, 56 poäng, $12 812/poäng

10. Timo Meier, 22, fw, San Jose, 894 167 dollar, 66 poäng, $13 548/poäng

Brayden Point kostade Tampa 7 464 dollar per poäng den gångna säsongen.Charles LeClaire-USA TODAY Sports



SPELARE UTAN ENTRY LEVEL-KONTRAKT:

1. Alex Chiasson, 28, fw, Edmonton, 650 000 dollar, 38 poäng, $17 105/poäng

2. Andreas Johnsson, 24, fw, Toronto, 787 500 dollar, 43 poäng, $18 314/poäng

3. Anthony Duclair, 23, fw, Columbus/Ottawa, 650 000 dollar, 33 poäng, $19 697/poäng

4. Erik Gustafsson, 27, b, Chicago, 1 200 000 dollar, 60 poäng, $20 000/poäng

5. Yanni Gourde, 27, c/fw, Tampa Bay, 1 000 000 dollar, 48 poäng, $20 833/poäng

6. Colton Sissons, 25, c/fw, Nashville, 625 000 dollar, 30 poäng, $20 833/poäng

7. Evan Rodrigues, 26, c/fw, Buffalo, 650 000 dollar, 29 poäng, $22 414/poäng

8. Oskar Sundqvist, 25, c/fw, St. Louis, 700 000 dollar, 31 poäng, £22 851/poäng

9. Marcus Sörensen, 27, fw, San Jose, 700 000 dollar, 30 poäng, $23 333/poäng

10. Frank Vatrano, 25, c/fw, Florida, 925 000 dollar, 39 poäng, $23 718/poäng

Andreas Johnsson hade det näst mest prisvärda kontraktet bortsett från ELC-spelarna den gångna säsongen.Daniel Stiller/Bildbyrån



DE MINST PRISVÄRDA KONTRAKTEN:

1. Ryan Kesler, 34, c, Anaheim, 6 875 000 dollar, 8 poäng, $859 375/poäng

2. Jonathan Ericsson, 35, b, Detroit, 4 250 000 dollar, 5 poäng, $850 000/poäng

3. Dmitrij Kulikov, 28, b, Winnipeg, 4 333 333 dollar, 6 poäng, $722 222/poäng

4. Victor Rask, 26, c, Minnesota, 4 000 000 dollar, 9 poäng, $444 444/poäng

5. Marc Staal, 32, b, New York Rangers, 5 700 000 dollar, 13 poäng, $438 462/poäng

6. Brandon Dubinsky, 33, c/fw, Columbus, 5 850 000 dollar, 14 poäng, $417 857/poäng

7. Niklas Hjalmarsson, 32, b, Arizona, 4 100 000 dollar, 10 poäng, $410 000/poäng

8. Erik Gudbranson, 27, b, Vancouver/Pittsburgh, 4 000 000 dollar, 10 poäng, $400 000/poäng

9. Trevor Daley, 35, b, Detroit, 3 166 666 dollar, 8 poäng, $395 833/poäng

10. Adam McQuaid, 32, b, New York Rangers/Columbus, 7 poäng, $392 857/poäng

Victor Rask kostade drygt 4,3 miljoner kronor per producerad poäng den gångna säsongen.James Guillory-USA TODAY Sports



Källa: CapFriendly