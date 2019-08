Svenske målvakten långt ifrån NHL-klubben i kontraktsförhandlingarna: "Blir som det blir"

I morgon, fredag, går Buffalos svenske målvakt Linus Ullmark upp i NHL:s skiljedomstol för att lösa kontraktsförhandlingarna med NHL-klubben.

Den tidigare Modo-målvakten har inte lyckats komma överens med Sabres om ett nytt kontrakt – och nu pekar det mesta på att en skiljedomare kommer att tvingas bestämma 26-åringens nya kontrakt.

STOR SKILLNAD

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman är parterna långt ifrån överens om målvaktens värde. Enligt honom är Buffalo villiga att erbjuda Ullmark ett kontrakt på 800 000 dollar per säsong.

Ullmark är å sin sida ute efter ett kontrakt på 2,65 miljoner dollar – en skillnad på 1,85 miljoner dollar.

– Det finns ingen anledning att vara orolig, det blir som det blir. Om jag går runt och funderar på vad som ska hända och ske tar jag bara bort fokusen på det jag gör just nu. Att träna, renovera och vara småbarnsförälder tar ju också otroligt mycket tid och det är inte min grej att fundera över framtiden, har Ullmark tidigare berättat för Örnsköldsviks Allehanda.



SPELAT 63 NHL-MATCHER FÖR KLUBBEN

Att skillnaden är stor mellan klubb och spelare är ingen ovanlig företeelse. Ofta brukar klubbarna gå in väldigt lågt i förhandlingarna, samtidigt som spelarna gör det motsatta. I slutändan brukar den nya lönen hamna någonstans mittemellan klubbens och spelarens erbjudande.

I Ullmarks fall skulle hans kontrakt i sådana fall kunna hamna kring 1,725 miljoner dollar den kommande säsongen.

Ullmark, som förra säsongen hade en lönetaksträff på 750 000 dollar, vaktade Sabres kasse under 37 matcher den gångna säsongen. 26-åringen vann 15 av dessa matcher, släppte in 3,11 mål per match och räddade 90,5 procent av de skott han ställdes mot.

Totalt har Ullmark spelat 63 matcher för Buffalo under sina fyra säsonger i klubben.