Tidigare collegestjärnan förlänger med Devils – skriver treårskontrakt

New Jersey Devils och Will Butcher slipper skiljedomstol. Detta efter att parterna kommit överens om ett nytt treårskontrakt för den 24-årige backen.

Devils respektive Butchers representanter skulle egentligen ha infunnit sig vid NHL:s skiljedomstol under morgondagen, men det slipper man nu efter att den tidigare collegestjärnan skrivit på treårskontraktet värt drygt 110 miljoner kronor.

Butcher draftades av Colorado 2013 men valde att låta bli att skriva på för klubben. Således löpte Avalanches rättigheter till backen ut, och han kunde i stället skriva på för New Jersey som free agent under sommaren 2017.

Den gångna säsongen stod 24-åringen för 30 poäng på 78 matcher för Devils, 14 poäng mindre än vad han producerade under sin rookiesäsong 2017/18.

2017 vann Butcher Hobey Baker Award, priset som delas ut till den amerikanska collegeligans bästa spelare.

BUTCHER'S BACK!



The New Jersey Devils today re-signed defenseman Will Butcher to a three-year contract with an average annual value of $3,733,333.33.