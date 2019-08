Dahlins backkollega förlänger med Sabres – undviker skiljedomstol

Jake McCabe och Buffalo Sabres var över två miljoner dollar ifrån varandra i värderingen av backen när parterna lämnade in sina slutgiltiga bud till NHL:s skiljedomstol under gårdagen. I morgon, söndag skulle parterna mötts i domstolen, men nu har Sabres och McCabe lyckats lösa ett avtal utan att behöva gå upp i skiljedomstolen.

Under lördagseftermiddagen meddelade Buffalo att den 25-årige vacken skrivit på ett nytt tvåårskontrakt värt 5,7 miljoner dollar, drygt 55 miljoner kronor.

We have agreed to terms with defenseman Jake McCabe on a two-year contract with an average annual value of $2.85 million.



