Glädjebeskedet: Luleålöftets skada bättre än förväntat

Det var i Juniorkronornas säsongspremiär mot USA Blue som olyckan var framme för Luleås backtalang Nils Lundkvist. 19-åringen fick ett felskär och föll olyckligt vid egen kasse. Lundkvist kunde inte fullfölja matchen och dagen efter premiären stod det klart att han skulle missa resten av turneringen på grund av skadan.

Hur pass allvarlig fotledsskadan var har varit okänt, men nu står det klart att prognosen är bättre än förväntat.

– Vi har fått information utifrån magnetröntgen och våra läkare har pratat med honom. Svaret var bättre än befarat och bättre än vad han hade förra säsongen, säger Luleås general manager Stefan "Skuggan" Nilsson till NSD.



Det är andra gången som Lundkvist skadar fotleden. I en match mot Timrå under den gångna säsongen tvingades backtalangen till en månads vila på grund av en fotledsskada.

– När man skadat fotleden den andra gången så kommer man tillbaka snabbare, det kan låta konstigt men det är vad läkarna säger, säger Nilsson.

– ”Nisse” är uppe och går och det ser rätt bra ut, enligt den information jag har fått. Men att sätta på sig skridskor behöver han vänta med någon vecka.



Lundkvist spelade 41 matcher för Luleå den gångna säsongen och fanns även med i det lag som representerade de svenska färgerna under JVM-turneringen i Vancouver och Victoria.

Here’s a video of the moment Nils Lundkvist suffers the injury and him limping off the ice #NYR #WJSS #twittpuck #TreKronor pic.twitter.com/MJQvziCSTA