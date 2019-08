Oddsen på CHL - fem starka svenskbud!

Att hockeysäsongen drar igång med Champions Hockey League i augusti har blivit en trevlig tradition. Snart är det dags igen och Sverige representeras av fem starka lag som alla tveklöst är tillräckligt bra för att vinna turneringen.

Frölunda vann turneringen i vintras och det var fjärde gången på fem år som ett svenskt lag lyfte bucklan. Så kan det mycket, mycket väl bli även denna säsong - frågan är bara VILKET av svensklagen som går hela vägen..?

Frölunda befogad favorit!

Tre CHL-titlar på fyra år - det har minst sagt varit tydligt att Frölunda tagit turneringen på största allvar och det har ju verkligen betalat sig. Förra säsongen finalslog man enkelt EHC München. Den titeln kom ju ärligt talat ändå i skymundan av SM-bucklan, som Frölunda rättvist lyfte efter ett mycket vasst slutspel. En del nytt i truppen nu men vi tycker inte att bygget ser försämrat ut och fortfarande basar ju Roger Rönnberg, vilket vi tar som ett givet kvitto på ett fortsatt vasst Frölunda.

Håll koll på: Joel Lundqvist laddar för ännu en säsong som lagkapten i sitt älskade Frölunda. Någon poängkung kommer 37-årige Lundqvist knappast att vara under säsongen men hans betydelse för lagbygget ska sannerligen inte underskattas - har Lundqvist kvar glöden är mycket vunnet för Frölunda!

Odds på Frölunda: 6,00.

Färjestad vill leverera i CHL

Efter att ha stått utanför turneringen i ett par år är Färjestad nu tillbaka i CHL, säkerligen rejält sugna på att leverera resultat.

Fick ett lyft i SHL förra säsongen där Färjestad ju spelade hem grundserien. Det tog stopp i semifinalen mot Djurgården men visst var det ändå en säsong att bygga vidare på för storklubben. Wikstrand, Nygård, Virtanen och några till är spelartapp som definitivt märks men man har ju fyllt på också och bygget känns ganska fräscht.

Viktigt att komma igång bra redan i CHL och bygga självförtroende!

Håll koll på: Det gick snabbt för Victor Ejdsell häromåret. Gjorde succé i HockeyAllsvenskan och kom sedan till HV 71 och levererade. Det gav ett försök i Nordamerika förra säsongen men där uteblev succén. Nu är Ejdsell tillbaka i svensk hockey, i hemstaden Karlstad, och hittar han tillbaka till rätt självförtroende är Ejdsell ett namn för poängligatoppen i både SHL och CHL.

Odds på Färjestad: 8,00.

Fortsatt stabilt uppe i Luleå

Förra säsongen innebar ett stort kliv framåt för Luleå, som visade stabilitet från start till mål. Det såg inte särskilt roligt ut att möta "Bulans" väldrillade Luleå, som stred i den absoluta toppen hela vägen. Blev till slut tvåa i grundserien för att sedan torska semifinalen mot Frölunda. Nu har Luleå legat ganska lågt truppmässigt men fjolårets trupp räcker bevisligen en bra bit, givetvis även på CHL-nivå. Luleå vann CHL 2015 och gör nu comeback i turneringen efter några års frånvaro - och känner vi "Bulan" rätt kommer Luleå ta detta på största allvar.

Håll koll på: Erik Gustafsson värvades in som stjärnback inför förra säsongen och visst levererade den mycket välmeriterade försvararen. Gustafsson är en spelare som sprider lugnt och som bidrar över hela banan - visst blir lagkaptenen en tongivande nyckelpjäs även denna säsong.

Odds på Luleå: 8,00.

Dags att lyckas, Djurgården!

Svensklagen brukar i regel göra det bra i CHL - men Djurgården kan inte få godkänt för sina tidigare försök. Har varit med i CHL fyra gånger och egentligen aldrig lyckats. Kapacitet för rejäl bättring finns ju dock självklart och förra säsongen var Djurgården långa stunder "roligast" i SHL. Det bar hela vägen till SM-final och trots tapp som Brodin, Lilja och Bemström ställer Djurgården ett spännande, tempostarkt lag på benen även denna säsong. Med rätt inställning kan det bära en bra bit även i CHL!

Håll koll på: Patrik Berglund måste rankas som säsongens i särklass tyngsta värvning i svensk hockey. Berglund lämnade ju Buffalo och NHL under uppmärksammade former i vintras och hur karriären skulle fortsätta var länge ett frågetecken. Nu har Djurgården fått in klasscentern och är Berglund redo såväl fysiskt som mentalt, ja då blir han dominant!

Odds på Djurgården: 13,00.

Skellefteå reser sig igen?

Efter att ha lett utvecklingen i svensk hockey under ett antal år har Skellefteås trend vrait sämre de tre senaste säsongerna. I våras landade man på 84 poäng vilket var sämsta noteringen sedan 2008.

Flög sedan direkt i slutspelet och misslyckades även i CHL, förlust i kvartsfinalen mot Plzen. Skellefteå har faktiskt aldrig nått finalen i denna turnering, trots att kapaciteten funnits, och efter några sämre säsonger bör det finnas ett rätt rejält sug att prestera. Ett gäng misslyckade värvningar har rensats bort och säsongen känns som något av en nystart för Skellefteå - att komma igång direkt i CHL vore nyttigt.

Håll koll på: Rickard Hugg är en riktigt spännande värvning. Förra säsongen var han lagkapten i sitt OHL-lag och snittade över en poäng per match - nu kommer 20-åringen hem till Sverige för att visa att han är mogen för seniorhockey. Skellefteå känns som en bra miljö och hittar man rätt omgivning för honom kommer Hugg kunna bli något av en sensation!

Odds på Skellefteå: 15,00.



