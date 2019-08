Tidigare SSK-forwarden får try out-kontrakt med NHL-klubben

För ett par år sedan var Matt Read ett respekterat namn i Philadelphia Flyers laguppställning som bland annat gjorde 24 mål under sin rookiesäsong i ligan 2011/12. Även säsongen 2013/14 noterades den kanadensiske forwarden för över tjugo mål, då han prickade in 22 fullträffar för Flyers.

Sedan dess har det gått tyngre för Read.

Forwarden, som öste in 24 poäng på 20 matcher med Södertälje under NHL-lockouten 2012/13, har som mest gjort elva mål på en säsong sedan 2014 och de gångna säsongerna har han spenderat en hel del tid i farmarligan AHL.

Förra säsongen blev det bara tolv matcher i NHL med Minnesota för Read, där resten av säsongen spenderades som assisterande kapten i Wilds farmarlag i Iowa. Nu får 33-åringen en ny chans att spela till sig ett NHL-kontrakt.

Under fredagskvällen meddelade Toronto att man gett Read ett professionellt try out-kontrakt, vilket innebär att han kommer att delta på klubbens träningsläger för att därifrån försöka göra sig förtjänt av ett NHL-kontrakt med klubben.

Den gångna säsongen stod Read för 37 poäng (16+21) på 61 matcher i AHL. Under sina tolv matcher med Minnesota noterades han för ett mål.

Sedan tidigare har Toronto även plockat in målvakten Michal Neuvirth på ett try out-kontrakt.

.@SportChek Player Alert: The @MapleLeafs have signed forward Matt Read to a professional tryout (PTO) contract. pic.twitter.com/FBqPI0L631