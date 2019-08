Efter skiljedomstol - nu har NHL-svensken skrivit på

Det har tagit tid. Men nu är ett nytt kontrakt för plats för Linus Ullmark. 26-åringen och hans klubb Buffalo har ju stått långt ifrån varandra i förhandlingarna och uppgifter har låtit berätta att Ullmark krävt 2,65 miljoner dollar per säsong, medan Sabres varit villiga att erbjuda 800 000.

Nu har skiljedomstolen sagt sitt och efter de rekommendationerna skrev parterna slutligen ett nytt avtal. Kontraktet är på ett år och ger svensken en lön på strax över 1,3 miljoner dollar.

Linus Ullmark gör sig därmed redo för sin femte säsong i NHL-klubben.

Fyra svenskar med utgående kontrakt hade ansökt om att få saken avgjord av en tredje part. Linus Ullmark, Christian Djoos och Oskar Sundqvist har alla skrivit på nytt. Senare idag avgörs Blackhawks-målvakten Anton Forsberg sak.

We have agreed to terms with goaltender Linus Ullmark on a one-year contract with an average annual value of $1.325 million. pic.twitter.com/Xo3VriUX7x