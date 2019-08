Floppade i SHL - flyttar till Nordirland

Patrick Mullen var inför säsongen 17/18 tänkt att ta en ledande position i Linköpings försvarsled. Men det funkade inte alls och backen lånades i slutet av säsongen ut till Mannheim. Tvåårskontraktet med LHC bröts sedan under sommaren.

Förra säsongen spelade Mullen för Vienna Capitals i EBEL där han stod för 25 poäng. Nu går karriären vidare i nordirländska Belfast Giants som till vardags håller till i den brittiska liga EIHL.

GIANTS NEWS | Welcome to Belfast..Patrick Mullen🙌



The defenceman arrives in Belfast from the Vienna Capitals & will make his debut in this month’s pre-season games vs Mora IK & Herning Blue Fox💪



🗒️👉 https://t.co/vx9yRSQJvo#WelcomeMullen #WeAreGiants pic.twitter.com/1iIBwgOjnp