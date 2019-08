LÄSFEST: Ta del av samtliga 300 Old School Hockey

Söndagar brukar innebära läsfest här på hockeysverige.se i form av Old School Hockey. Idag blir det läsfest gånger 300 när samtliga Old School som någonsin publicerats vevats i repris. Mycket nöje.

Förra söndagen publicerades min 300:e OLD SCHOOL HOCKEY-intervju på hockeysverige.se. Givetvis känns det stort för mig. Tyngdpunkten genom åren har legat på AIK, Djurgården, Brynäs och Leksand. Anledningen till det är ganska enkel – dom har beställt intervjuer av mig.



Jag kommer inte ranka vilka som varit roligast att göra e t c utan helt vi lägger helt enkelt upp länkar till samtliga 300 publicerade.



Mycket nöje.

Ronnie Rönnkvist



(Det har kommit ut fyra böcker OLD SCHOOL HOCKEY. Dessa kan du läsa mer om här.





Tre av de fyra Old School böcker som släppts.



A

Abrahamsson, Thommy

http://www.hockeysverige.se/2012/03/17/fran-proffshockeyn-till-fiskebaten/

Abris, Christer

http://www.hockeysverige.se/2012/03/17/leksands-malvaktshjalte/

Ahlén, Mikael

http://www.hockeysverige.se/2019/04/14/mikael-ahlen-old-school-hockey/

Ahlgren-Bloom, Gizela

http://www.hockeysverige.se/2018/05/27/storklubbens-guldkapten-old-school-hockey-gizela-ahlgren-bloom/

Alfredsson, Daniel

http://www.hockeysverige.se/2016/12/29/kejsaren-av-ottawa-old-school-hockey-daniel-alfredsson/

Andersson, Gunnar

http://www.hockeysverige.se/2016/08/21/leksands-mastarback-old-school-hockey-gunnar-andersson/

Andersson, Kenneth

http://www.hockeysverige.se/2018/10/28/betalade-att-fa-spela-brynas-old-school-hockey-kenneth-andersson/

Andersson, Lars ”Mozart”

http://www.hockeysverige.se/2014/10/09/orebros-produktiva-kompositor-old-school-hockey-lars-mozart-andersson/

Andersson, Lars ”Nubben”

http://www.hockeysverige.se/2014/05/18/lar-kanna-arets-pressvard-old-school-hockey-lars-nubben-andersson/

Andersson, Niklas

http://www.hockeysverige.se/2018/02/18/old-school-hockey-niklas-andersson/

Arbelius, Pekka

http://www.hockeysverige.se/2018/06/10/det-finska-underbarnet-old-school-hockey-pekka-arbelius/





Lasse Björn och Roland StoltzFoto: Ronnie Rönnkvist







B

Bengtsson, Folke ”Totte”

http://www.hockeysverige.se/2014/03/23/leksingen-med-stort-djurgardshjarta-old-school-hockey-totte-bengtsson/

Bennett, Curt

http://www.hockeysverige.se/2016/10/30/en-amerikansk-nhl-pionjar-old-school-hockey-curt-bennett/

Bergenström, Jens

http://www.hockeysverige.se/2017/02/12/blev-alskad-leksandsikon-old-school-hockey-jens-bergenstrom/

Berglund, Charles ”Challe”

http://www.hockeysverige.se/2012/01/24/djurgardens-stora-ledare/

Berglund, Bo

http://www.hockeysverige.se/2015/12/27/modoikonens-son-blev-stockholmsgrabb-old-school-hockey-bosse-berglund/

Bergman, Thommie

http://www.hockeysverige.se/2017/08/27/en-varmlandsk-pionjar-old-school-hockey-thommie-bergman/

Bergqvist, Jonas

http://www.hockeysverige.se/2016/05/22/en-av-tre-kronors-allra-storsta-old-school-hockey-jonas-bergqvist/

Bergstrand, Kristina ”Krickan”

http://www.hockeysverige.se/2018/03/25/en-pionjar-med-14-sm-guld-old-school-hockey-kristina-krickan-bergstrand/

Bissett, Thomas ”Tom”

http://www.hockeysverige.se/2018/11/18/amerikanen-som-blev-guldmakare-gavle-old-school-hockey-tom-bissett/

Björn, Lasse

http://www.hockeysverige.se/2018/12/16/var-med-och-vann-sveriges-forsta-vm-guld-old-school-hockey-lasse-bjorn/

Bouchard, Daniel ”Dan”

http://www.hockeysverige.se/2011/07/02/med-bibelcitat-mot-stjarnorna/

Brandser, Per (F d Karlsson)

http://www.hockeysverige.se/2018/09/02/sm-guldmedaljoren-som-blev-begravningsentreprenor-old-school-hockey-per-brandse

Broström, Anders

http://www.hockeysverige.se/2015/10/25/rivjarnet-fran-ronneby-old-school-hockey-anders-brostrom/

Brasar, Per-Olov ”Peo”

http://www.hockeysverige.se/2015/02/08/fran-tre-kronor-till-travbanan-old-school-hockey-peo-brasar/

Brus, Kjell

http://www.hockeysverige.se/2017/10/08/kultfiguren-fran-borlange-old-school-hockey-kjell-brus/

Bröms. Sigurd ”Sigge”

http://www.hockeysverige.se/2019/03/24/leksands-ikonen-som-blev-dubbel-varldsmastare-old-school-hockey-sigge-broms/

Burakovsky, Robert

http://www.hockeysverige.se/2014/03/02/den-skanska-puckbohemen-old-school-hockey-robert-burakovsky/

Bylund, Lars ”Bylle”

http://www.hockeysverige.se/2014/06/29/brynas-forsta-guldkapten-old-school-hockey-lars-bylund/

Bäckman, Per ”Pelle”

http://www.hockeysverige.se/2018/07/08/mastartranaren-old-school-hockey-per-backman/

Bäckström, Anders

http://www.hockeysverige.se/2016/08/28/forsta-generationen-backstrom-old-school-hockey-anders-backstrom/





Arne CarlssonFoto: Ronnie Rönnkvist





C

Canderyd, Stefan

http://www.hockeysverige.se/2014/12/28/brynashjalten-fran-karlskoga-old-school-hockey-stefan-canderyd/

Carlsson, Anders ”Masken”

http://www.hockeysverige.se/2013/04/07/gavles-gyllene-mask/

Carlsson, Leif R

http://www.hockeysverige.se/2019/01/13/en-unik-svensk-mastare-old-school-hockey-leif-r-carlsson/

Carlsson, Per-Olof ”Peo”

http://www.hockeysverige.se/2014/08/17/rydaholmarn-som-blev-leksand-trogen17776/

Carlsson, Arne

http://www.hockeysverige.se/2015/06/28/landslagsmannen-som-blev-framgangsrik-foretagare-old-school-hockey-arne-carlsson/

Carlsson, Björn

http://www.hockeysverige.se/2016/02/07/han-gjorde-den-omojliga-overgangen-old-school-hockey-bjorn-carlsson/

Carnbäck, Patrik

http://www.hockeysverige.se/2014/10/04/spelaragenten-som-far-trojan-i-taket-old-school-hockey-patrik-carnback/

Czerkawski, Mariusz

http://www.hockeysverige.se/2019/01/06/old-school-hockey-mariusz-czerkawski/





D

Dahlén, Ulf

http://www.hockeysverige.se/2018/05/20/jamtlanningen-som-blev-nhl-veteran-old-school-hockey-ulf-dahlen/

Dahlin, Kjell

http://www.hockeysverige.se/2017/11/05/old-school-hockey-kjell-dahlin/

Dahllöf, Hans ”Länsman”

http://www.hockeysverige.se/2014/08/10/aldsta-elitseriespelaren-genom-tiderna-old-school-hockey-hans-dahllof/

Davidsson, Johan

http://www.hockeysverige.se/2018/01/28/en-av-shls-riktigt-stora-old-school-hockey-johan-davidsson/

Djoos, Pär

http://www.hockeysverige.se/2018/06/03/backgeniet-fran-mora-old-school-hockey-par-djoos-2/

Due-Boje, Christian

http://www.hockeysverige.se/2015/06/07/djurgardens-lilla-backkrigare-old-school-hockey-christian-due-boje/



E

Edberg, Rolf ”Råttan”

http://www.hockeysverige.se/2019/02/15/old-school-hockey-rolf-rattan-edberg/

Eklund, Per-Erik

http://www.hockeysverige.se/2008/10/19/old-school-per-erik-eklund/

Eklund, Thom

http://www.hockeysverige.se/2017/11/19/blev-varldsmastare-den-beromda-kavajen-old-school-hockey-thom-eklund/

Ekman, Kenneth

http://www.hockeysverige.se/2015/05/31/nhl-stjarnans-farfar-old-school-hockey-kenneth-ekman/

Ekman, Nils

http://www.hockeysverige.se/2017/02/05/poangmskinen-som-fick-sluta-i-fortid-old-school-hockey-nisse-ekman/

Eldebrink, Anders

http://www.hockeysverige.se/2015/11/29/ssks-hjarta-och-sjal-old-school-hockey-anders-eldebrink/

Elfving, Åsa

http://www.hockeysverige.se/2016/02/14/en-svensk-damhockeypionjar-old-school-hockey-asa-elfving/

Emvall, Fredrik

http://www.hockeysverige.se/2014/10/15/slitvargen-som-gav-lhc-karaktar-old-school-hockey-fredrik-emvall/

Englund, Christer

http://www.hockeysverige.se/2015/06/13/elva-ar-som-forbundsordforande-old-school-hockey-christer-englund/

Ericson, Bo

http://www.hockeysverige.se/2018/12/09/old-school-hockey-bo-ericson/

Eriksson, Roland

http://www.hockeysverige.se/2017/04/30/de-stora-matchernas-malgorare-old-school-hockey-roland-eriksson/

Eriksson, Thomas

http://www.hockeysverige.se/2017/12/10/jarnkaminen-som-blev-polis-old-school-hockey-thomas-eriksson/

Eriksson, Niklas

http://www.hockeysverige.se/2019/02/08/niklas-eriksson-old-school-hockey/

Esbjörs, Lars-Eric

http://www.hockeysverige.se/2016/07/10/overlevde-den-otacka-flygolyckan-old-school-hockey-lars-erik-esbjors/

Eriksson, Henry ”Bagarn”

http://www.hockeysverige.se/2017/02/19/var-med-under-brynas-debutsasong-i-hogstaserien-old-school-hockey-bagarn-eriksson/

Eriksson, Jan

http://www.hockeysverige.se/2016/10/09/modos-guldback-som-blev-lidstroms-forsta-backpartner-old-school-hockey-jan-eriksson/

Evensson, Conny

www.hockeysverige.se/2018/04/08/den-vinnande-guldmakaren-old-school-hockey-conny-evensson/





F

Falk, Lars

http://www.hockeysverige.se/2019/01/20/old-school-hockey-lasse-falk/

Falk, Nichlas

http://www.hockeysverige.se/2017/10/12/old-school-hockey-nichlas-falk/

Ferraro, Peter (länk saknas, vi lägger in inom kort)

Fetisov, Vyacheslav ”Slava”



http://www.hockeysverige.se/2018/07/15/old-school-hockey-slava-fetisov/

Fleury, Theoren ”Theo”

http://www.hockeysverige.se/2016/04/17/en-kontroversiell-superstjarna-old-school-hockey-theo-fluery/

Forsberg, Peter ”Foppa”

http://www.hockeysverige.se/2018/01/01/ett-oslagbart-jvm-rekord-old-school-hockey-peter-forsberg/

Forslund, Tomas

http://www.hockeysverige.se/2013/04/12/wild-thing/

Fox, James ”Jim”

http://www.hockeysverige.se/2011/07/08/kings-luriga-rav/





G

Garpenlöv, Johan

http://www.hockeysverige.se/2018/09/09/nhl-spelaren-som-blev-forbundskapten-old-school-hockey-johan-garpenlov/

Garrett, John

http://www.hockeysverige.se/2019/03/10/piratligans-malvaktskung-old-school-hockey-john-garrett/

Gauthier, Sean

http://www.hockeysverige.se/2015/08/23/leksands-kvalhjalte-old-school-hockey-sean-gauthier/

Gradin. Peter

http://www.hockeysverige.se/2018/12/02/old-school-hockey-peter-gradin/

Gradin, Thomas

http://www.hockeysverige.se/2017/11/26/spelgeniet-som-blev-en-superscout-old-school-hockey-thomas-gradin/

Gustafsson, Bengt-Åke



http://www.hockeysverige.se/2012/11/14/den-svenska-ledargestalten/





Erika Holst.Foto: Ronnie Rönnkvist







H

Hallin, Mats

https://www.hockeysverige.se/2019/07/21/en-krigares-berattelse-old-school-hockey-mats-hallin

Hammarström, Inge

http://www.hockeysverige.se/2017/10/22/old-school-hockey-inge-hammarstrom/

Hansen, Ivan

http://www.hockeysverige.se/2013/06/07/den-danska-dynamiten-i-leksand/

Hansson, Hans

http://www.hockeysverige.se/2017/04/02/en-av-moras-storsta-old-school-hockey-hasse-hansson/

Hasek, Dominik



http://www.hockeysverige.se/2016/06/19/den-tjeckiska-malvaktsguden-old-school-hockey-dominik-hasek-2/

Hedberg, Anders

http://www.hockeysverige.se/2016/10/22/underbarnet-tog-nordamerika-med-storm-old-school-hockey-anders-hedberg/

Hedberg, Johan

http://www.hockeysverige.se/2016/06/05/the-moooooooose-old-school-hockey-johan-hedberg/

Heino-Lindberg, Christopher

Del 1 http://www.hockeysverige.se/2018/02/03/den-mangsysslande-malvakten-old-school-hockey-christopher-heino-lindberg-del-1/

Del 2 http://www.hockeysverige.se/2018/02/04/fran-hockeymalvakt-till-countryartist-old-school-hockey-christopher-heino-lindberg-del-2/

Helminen, Raimo ”Raipe”

http://www.hockeysverige.se/2015/08/16/en-finsk-legendar-som-hamnade-i-malmo-old-school-hockey-raimo-helminen/

Hessel, Mats



http://www.hockeysverige.se/2018/10/14/old-school-hockey-mats-hessel/

Holmgren, Leif

http://www.hockeysverige.se/2018/12/30/kirunasonen-som-blev-aiks-guldhalte-old-school-hockey-leif-holmgren/

Holmqvist, Johan ”Lill-Honken”

http://www.hockeysverige.se/2019/06/30/varldsmastarmalvakten-fran-tierp-old-school-hockey-johan-holmqvist/

Holmqvist, Leif ”Honken”

http://www.hockeysverige.se/2017/05/21/blev-utsedd-till-varldens-basta-malvakt-old-school-hockey-leif-honken-holmqvist/

Holmström, Thomas

http://www.hockeysverige.se/2018/07/29/old-school-hockey-tomas-holmstrom/

Holst, Erika



http://www.hockeysverige.se/2015/12/13/forsta-tjej-att-spela-tv-pucken-old-school-hockey-erika-holst/

Howe, Marty

http://www.hockeysverige.se/2016/05/01/i-skuggan-av-en-av-hockeyns-giganter-old-school-hockey-marty-howe/

Hurtig, Lars

http://www.hockeysverige.se/2016/11/20/kultspelaren-fran-pitea-old-school-hockey-lars-hurtig/

Huss, Anders

http://www.hockeysverige.se/2011/10/24/det-kommer-sakert-att-bli-kanslomassigt/

Hysing, Mats

http://www.hockeysverige.se/2008/08/17/old-school-mats-hysing/

Häggroth, Lennart ”Klimpen”



http://www.hockeysverige.se/2016/08/29/svenske-vm-hjalten-ur-tiden-har-berattar-han-om-sin-karriar/

Högosta, Göran

www.hockeysverige.se/2018/03/04/var-forste-malvakt-i-nhl-old-school-hockey-goran-hogosta/





Patrik Juhlin. Foto: Ronnie Rönnkvist







J

Jacobson, Ole

http://www.hockeysverige.se/2019/01/27/kom-till-leksand-som-krigsbarn-old-school-hockey-ole-jacobson/

Jacobson, Per ”Pelle”

http://www.hockeysverige.se/2015/10/18/var-forst-med-att-fora-leksand-till-hogsta-serien-old-school-hockey-pelle-jacobson/

Jax, Hans

http://www.hockeysverige.se/2014/04/13/trollgubben-fran-vikarbyn-old-school-hockey-hans-jax/

Johansson, Alexander



http://www.hockeysverige.se/2011/12/24/allsvensk-trotjanare-hyllas/

Johansson, Andreas

Del 1: http://www.hockeysverige.se/2017/09/16/bildade-kedja-med-lemieux-och-jagr-old-school-hockey-andreas-johansson-del-1/

Del 2: http://www.hockeysverige.se/2017/09/17/sag-terrorn-pa-nara-hall-old-school-hockey-andreas-johansson-del-2/

Johansson, Glenn

http://www.hockeysverige.se/2014/07/12/poangmaskinen-fran-sodertalje-old-school-hockey-glenn-johansson/

Johansson, Lennart ”Tigern”

http://www.hockeysverige.se/2017/01/29/tigern-old-school-hockey-lennart-johansson/

Johansson, Magnus

http://www.hockeysverige.se/2015/05/10/shls-storsta-backstjarna-old-school-hockey-magnus-johansson/

Johansson, Mathias



http://www.hockeysverige.se/2012/11/23/den-lojale-centern/

Johansson, Nils ”Nicke”

http://www.hockeysverige.se/2007/12/06/old-school-del-tolv-modo/

Johansson, Sören

http://www.hockeysverige.se/2014/08/03/old-school-hockey-soren-johansson/

Johansson, Thomas ”Tjomme”

http://www.hockeysverige.se/2017/12/25/old-school-hockey-thomas-johansson/

Johansson, Torbjörn

http://www.hockeysverige.se/2018/04/22/old-school-hockey-torbjorn-johansson/

Jonsson, Einar



http://www.hockeysverige.se/2015/04/12/en-riktig-originalleksing-old-school-hockey-einar-jonsson/

Jonsson, Lars

http://www.hockeysverige.se/2014/07/13/karriaren-som-tog-slut-for-tidigt-old-school-hockey-lars-jonsson/

Jonsson, Tomas

http://www.hockeysverige.se/2017/08/13/backlegendaren-som-vann-vm-os-sm-och-stanley-cup-old-school-hockey-tomas-jonsson/

Juhlin, Patrik ”Julle”

http://www.hockeysverige.se/2015/11/01/den-svenska-os-snipern-old-school-hockey-patrik-juhlin/

Jönses, Gunnar

http://www.hockeysverige.se/2017/12/17/ledde-leksand-till-forsta-guldet-old-school-hockey-gunnar-jonses/

Jönsson, Jörgen



http://www.hockeysverige.se/2019/02/10/old-school-hockey-jorgen-jonsson/

Jönsson, Kenny

http://www.hockeysverige.se/2016/11/06/en-mastare-med-stort-rogle-hjarta-old-school-hockey-kenny-jonsson/





K

Kaberle, Frantisek d ä

http://www.hockeysverige.se/2013/02/22/pappa-kaberles-framgangssaga/

Kahnberg, Magnus

http://www.hockeysverige.se/2017/10/01/en-frolundaikon-som-tvingades-lagga-av-tidigt-old-school-hockey-magnus-kahnerg/

Kallur, Anders

http://www.hockeysverige.se/2008/03/09/old-school-anders-kallur/

Karlberg, Mikael



http://www.hockeysverige.se/2016/05/08/180797/

Karlsson, Bertil ”Masen”

http://www.hockeysverige.se/2008/11/23/old-school-bertil-masen-karlsson/

Karlsson, Martin

http://www.hockeysverige.se/2018/05/06/guldmakare-bade-brynas-och-skelleftea-old-school-hockey-martin-karlsson/

Karlsson, Lars ”Kiruna-Lasse”

http://www.hockeysverige.se/2008/06/08/old-school-lars-karlsson/

Karlsson, Stefan ”Lill-Prosten”

http://www.hockeysverige.se/2015/11/22/vann-atta-sm-guld-med-brynas-old-school-hockey-lill-prosten-karlsson/

Kasparaitis, Daruis



http://www.hockeysverige.se/2014/04/06/tacklingsmaskinen-fran-ost-old-school-hockey-darius-kasparaitis/

Kennholt, Kenneth

http://www.hockeysverige.se/2018/04/29/dunderskytten-som-fick-malvakten-att-sluta-old-school-hockey-kenneth-kennholt/

Kivelä, Teppo

http://www.hockeysverige.se/2014/02/02/brynas-finska-spelgeni-old-school-hockey-teppo-kivela/

Knutsen, Espen

http://www.hockeysverige.se/2016/05/29/liraren-med-det-vackra-harsvallet-old-school-hockey-espen-knutsen/

Knutsson, Knut (länk saknas, vi lägger in inom kort)

Kotsopoulos, Christopher



http://www.hockeysverige.se/2018/10/21/chris-kotsopoulos-var-inblandad-i-salmings-skrackskada-old-school-hockey-chris-kotsopoulos/

Kromm, Rich

https://www.hockeysverige.se/2019/07/07/nhl-liraren-som-blev-leksing-old-school-hockey-rich-kromm

Kurri, Jari

http://www.hockeysverige.se/2019/05/26/finlandske-hjalten-bildade-radarpar-med-gretzky-old-school-hockey-jari-kurr

Kyrö, Roger

http://www.hockeysverige.se/2014/12/14/kirunasonen-som-blev-brynas-guldhjalte-old-school-hockey-roger-kyro/

Kåberg, Emil

http://www.hockeysverige.se/2018/03/18/retsticken-fran-fangelsestaden-old-school-hockey-emil-kaberg/





L

Labraaten, Dan

http://www.hockeysverige.se/2017/01/08/framgangsrik-scout-efter-spelarkarriaren-old-school-hockey-dan-labraaten/

Landegren, Dan

http://www.hockeysverige.se/2014/04/20/fran-munkfors-till-kina-old-school-hockey-dan-landegren/

Landeskog, Tony

http://www.hockeysverige.se/2019/05/19/old-school-tony-landeskog/

Larouche, Pierre

http://www.hockeysverige.se/2012/11/09/playboyen-med-de-mjuka-handlederna/

Larsson, Björn ”lill-Tumba”

http://www.hockeysverige.se/2016/12/04/travtranare-och-hockeystjarna-old-school-hockey-bjorn-lill-tumba-larsson/

Larsson, Curt



http://www.hockeysverige.se/2017/07/09/blev-skalperad-san-diego-old-school-hockey-curt-larsson/

Larsson, Jan

http://www.hockeysverige.se/2014/09/27/brynas-stora-poangkung-old-school-hockey-janne-larsson/

Larsson, Stig ”Stickan”

http://www.hockeysverige.se/2014/06/08/den-fruktade-djurgardsbossan-old-school-hockey-stig-larsson/

Larsson, Vilgot

http://www.hockeysverige.se/2015/12/26/leksands-storback-har-gatt-ur-tiden-old-school-hockey-vilgot-larsson/

Lassas, Åke

http://www.hockeysverige.se/2018/03/11/forsta-vinnaren-av-guldpucken-old-school-hockey-ake-lassas/

Lehmann, Tommy



http://www.hockeysverige.se/2015/03/01/fran-stocksund-till-boston-old-school-hockey-tommy-lehmann/

Leidborg, Gunnar

http://www.hockeysverige.se/2018/09/16/old-school-hockey-gunnar-leidborg/

Leinonen, Mikko

http://www.hockeysverige.se/2017/02/26/modos-guldhjalte-old-school-hockey-mikko-leinonen/

Leinonen, Timo

http://www.hockeysverige.se/2015/11/15/fran-division-1-till-shl-med-karlskrona-old-school-hockey-timo-leinonen/

Levén, Jonas

http://www.hockeysverige.se/2017/03/26/kvalhjalten-som-blev-malvaktstranare-old-school-hockey-jonas-leven/

Lidström, Nicklas ”Lidas”



http://www.hockeysverige.se/2015/11/09/i-natt-hyllas-lidas-i-toronto-har-berattar-han-om-sin-fantastiska-karriar/

Lilja, Karl-Erik ”Kalle”

http://www.hockeysverige.se/2014/09/28/djurgardens-lojala-guldback-old-school-hockey-kalle-lilja/

Liljekvist, Kent ”Kneten”

http://www.hockeysverige.se/2013/02/15/han-var-70-talets-conny-stromberg/

Lindberg, Hans ”Virus”

http://www.hockeysverige.se/2016/09/18/forbundskapten-for-tre-kronor-i-historiens-forsta-canada-cup-old-school-hockey-hans-virus-lindberg/

Lindblom, Göran

http://www.hockeysverige.se/2017/03/05/fick-lyfta-guldet-med-skelleftea-old-school-hockey-goran-lindblom/

Lindmark, Peter ”Pecka”



http://www.hockeysverige.se/2019/05/05/varldens-basta-malvakt-old-school-hockey-pekka-lindmark/

Lindquist, Magnus

https://www.hockeysverige.se/2019/07/28/malvakten-med-stort-klubbhjarta-old-school-hockey-magnus-lindquist

Lindström, Erling ”Eje”

http://www.hockeysverige.se/2018/01/21/varldsmastaren-fran-timra-old-school-hockey-eje-lindstrom/

Lindström, Sanny

http://www.hockeysverige.se/2014/06/15/en-krigarkarriar-som-tog-slut-for-tidigt-old-school-hockey-sanny-lindstrom/

Lindström, Willy

http://www.hockeysverige.se/2018/07/01/old-school-hockey-willy-lindstrom/

Loob, Håkan



http://www.hockeysverige.se/2008/04/20/old-school-hakan-loob/

Lundberg, Lars-Gunnar ”Krobbe”

http://www.hockeysverige.se/2016/05/15/dribblingskonstnaren-fran-skelleftea-old-school-hockey-krobbe-lundberg/

Lundholm, Bengt

http://www.hockeysverige.se/2016/07/03/charmade-winnipeg-med-sin-fina-teknik-old-school-hockey-bengt-lundholm/

Lundström, Mats

http://www.hockeysverige.se/2017/04/23/gjorde-forsta-malet-i-globen-nagonsin-old-school-hockey-mats-lundstrom/

Lundström, Tord

http://www.hockeysverige.se/2015/03/08/brynas-stora-guldfixare-old-school-hockey-tord-lundstrom/

Lundvall, Lars-Eric



http://www.hockeysverige.se/2019/04/21/han-ledde-frolunda-till-forsta-guldet-old-school-hockey-lars-eric-lundvall/

Lunner, Stefan

http://www.hockeysverige.se/2014/03/16/sveriges-forsta-nhl-tranare-old-school-hockey-stefan-lunner/

Lysén, Ingmar

http://www.hockeysverige.se/2017/09/03/spjutspetsen-landslagen-old-school-hockey-ingemar-lysen/

Löfqvist, William

http://www.hockeysverige.se/2016/02/21/en-svensk-malvaktslegendar-old-school-hockey-wille-lofqvist/

Lönn, Mats ”Tuppen”

http://www.hockeysverige.se/2016/04/10/tuffing-med-hjarta-for-mora-ik-old-school-hockey-mats-tuppen-lonn/





Kim Martin Hasson. Foto: Ronnie Rönnkvist







M

Makarov, Sergei

http://www.hockeysverige.se/2018/07/22/old-school-hockey-sergej-makarov/

Malmberg, Ove

http://www.hockeysverige.se/2015/01/04/djurgardens-gyllene-mastarback-old-schol-hockey-ove-malmberg/

Martin-Hasson, Kim

http://www.hockeysverige.se/2019/02/17/den-folkkara-malvakten-old-school-hockey-kim-martin-hasson/

Martinsen, Ylva (f d Lindberg)

http://www.hockeysverige.se/2019/04/07/ylva-martinsen-old-school-hockey/

Mases, Rune

http://www.hockeysverige.se/2014/10/12/mannen-som-byggde-upp-leksands-if-old-school-hockey-rune-mases/

Melin, Roger



http://www.hockeysverige.se/2018/08/12/tranarlegendaren-som-var-en-av-vara-tidigaste-spelare-nhl-old-school-hockey-roger-melin/

Meszaros, Emil

http://www.hockeysverige.se/2016/04/24/lamnade-elitserien-for-tandlakaryrket-old-school-hockey-emil-meszaros/

Milton, Kjell-Rune ”Mille”

http://www.hockeysverige.se/2018/02/25/242094/

Molin, Lars ”Molla”

http://www.hockeysverige.se/2016/07/31/modos-mastarforward-old-school-hockey-lars-molin/

Molin, Ove

www.hockeysverige.se/2016/09/04/stockholmaren-som-blev-gavles-alskling-old-school-hockey-ove-molin

Moroney, Desmond



http://www.hockeysverige.se/2017/04/09/en-kanadensisk-buse-som-blev-en-profil-i-sverige-old-school-hockey-des-moroney/

Morrow, Kenneth

http://www.hockeysverige.se/2017/09/10/old-school-hockey-ken-morrow/

Myllys, Jarmo

www.hockeysverige.se/2018/08/26/finnen-som-blev-storst-i-sverige-old-school-hockey-jarmo-myllys

Mårts, Pär ”Pelle”

http://www.hockeysverige.se/2015/05/17/forbundskaptenens-spelarkarriar-old-school-hockey-par-marts/

Mörth, Tommy

www.hockeysverige.se/2018/09/23/tommy-morth-old-school-hockey





N

Nanne, Louis

http://www.hockeysverige.se/2018/08/05/mannen-som-slogs-med-salming-legendariska-vm-matchen-old-school-hockey-lou-nanne/

Nedomansky, Vaclav

http://www.hockeysverige.se/2015/04/26/den-tjeckiske-eleganten-old-school-hockey-vaclav-nedomansky/

Nicholls, Bernie

http://www.hockeysverige.se/2017/06/18/skot-70-mal-en-nhl-sasong-old-school-hockey-bernie-nicholls/

Nielsen, Jens

www.hockeysverige.se/2017/05/14/dansken-som-blev-leksandsikon-old-school-hockey-jens-nielsen

Nilsson, Lars-Göran ”Virvelvinden från Vuollerim”

http://www.hockeysverige.se/2019/01/26/virvelvinden-fran-vuollerim-old-school-hockey-lars-goran-nilsson/

Nilan, Chris ”The Knuckle”



www.hockeysverige.se/2019/06/23/knogjarnet-chris-nilan

Nilsson, Nils ”Nisse”

http://www.hockeysverige.se/2015/06/14/medlem-i-200-klubben-old-school-hockey-nisse-nilsson/

Nilsson, Stefan ”Skuggan”

http://www.hockeysverige.se/2015/01/06/luleas-passningsgeni-old-school-hockey-stefan-skuggan-nilsson/

Nilsson, Peder

http://www.hockeysverige.se/2014/11/09/anders-nilssons-puckmotande-pappa-old-school-hockey-peder-nilsson/

Nilsson, Ulf ”Lill-Pröjsarn”

http://www.hockeysverige.se/2015/06/21/en-svensk-pionjar-i-nordamerika-old-school-hockey-ulf-lill-projsarn-nilsson/

Nord, Tomas



www.hockeysverige.se/2017/10/29/erik-karlssons-morbror-och-aiks-guldskytt-old-school-hockey-tomas-nord

Nordlander, Bert-Ola

http://www.hockeysverige.se/2015/09/13/en-varldsmastare-fran-1962-old-school-hockey-bert-ola-nordlander/

Nordström, Roger

http://www.hockeysverige.se/2015/02/16/malmopagen-som-blev-guld-vard-old-school-hockey-roger-nordstrom/

Norrman, Lars

http://www.hockeysverige.se/2018/04/01/slantsinglingen-som-grundlade-aiks-senaste-guld-old-school-hockey-lars-norrman/

Nurmi, Kai

http://www.hockeysverige.se/2018/11/11/den-hardskjutande-guldmakaren-old-school-hockey-kai-nurmi/

Nystrom, Robert ”Bob”



http://www.hockeysverige.se/2015/07/19/stockholmaren-som-blev-nhl-legendar-old-school-hockey-bob-nystrom/

Nänsén, Tord

http://www.hockeysverige.se/2019/03/03/old-school-hockey-tord-nansen/

Näslund, Markus

http://www.hockeysverige.se/2015/01/01/malsprutan-fran-jarved-old-school-hockey-markus-naslund31887/

Näslund, Mats

http://www.hockeysverige.se/2015/04/19/den-lille-vikingen-old-school-hockey-mats-naslund/





Bruno Ohlzon. Foto: Ronnie Rönnkvist







O

Ohlzon, Bruno

http://www.hockeysverige.se/2015/05/24/hockeyarbetaren-som-blev-vinbonde-old-school-hockey-bruno-ohlzon/

Oksanen, Lasse



http://www.hockeysverige.se/2015/05/03/spelade-14-vm-och-os-for-finland-old-school-hockey-lasse-oksanen/

Olsson, Nils-Olof ”Djura” (länk saknas, vi lägger in inom kort)

Olsson, Ove

www.hockeysverige.se/2014/10/19/forsta-moringen-i-leksand-old-school-hockey-ove-olsson

Olsson, Dag

http://www.hockeysverige.se/2014/12/21/sveriges-mest-meriterade-domare-old-school-hockey-dag-olsson/

Olsson, Christer

www.hockeysverige.se/2016/01/17/sm-och-vm-guldbacken-fran-arboga-old-school-hockey-christer-olsson

Otto, Joel



http://www.hockeysverige.se/2017/07/02/vann-world-cup-med-usa-old-school-hockey-joel-otto/

Ottosson, Kristofer

http://www.hockeysverige.se/2015/03/22/en-akta-jarnkamin-old-school-hockey-kristofer-ottosson/



P

Palmqvist, Björn

www.hockeysverige.se/2013/03/22/djurgardens-norrlandska-stjarna

Parks, Gregory ”Greg”

http://www.hockeysverige.se/2015/06/17/en-kanadensisk-gentleman-old-school-hockey-greg-parks/

Parmström, Anders ”Ankan”

www.hockeysverige.se/2015/11/08/han-blev-ankan-med-hela-svenska-folket-old-school-hockey-anders-parmstrom

Persson, Niklas ”Pajen”



(Del 1) http://www.hockeysverige.se/2018/09/30/old-school-hockey-niklas-persson-del-1/

(Del 2) http://www.hockeysverige.se/2018/10/07/old-school-hockey-niklas-persson-del-2/

Persson, Stefan

http://www.hockeysverige.se/2017/09/24/lyfte-stanley-cup-vid-fyra-tillfallen-old-school-hockey-stefan-persson/

Pettersson, Jörgen

http://www.hockeysverige.se/2019/06/02/sveriges-bortglomda-nhl-stjarna-old-school-hockey-jorgen-pettersson/

Pettersson, Rolf ”Mackan”

http://www.hockeysverige.se/2017/08/20/old-school-rolf-pettersson/

Pettersson, Lars-Gunnar ”LG”

http://www.hockeysverige.se/2008/05/04/old-school-l-g-pettersson/

Pettersson, Ronald ”Sura-Pelle”



www.hockeysverige.se/2017/07/30/ett-mynt-forstorde-karriaren-old-school-hockey-sura-pelle-pettersson

Popovic, Peter ”Poppe”

http://www.hockeysverige.se/2015/03/15/den-snalle-jatten-old-school-hockey-peter-popovic/

Prestberg, Pelle

http://www.hockeysverige.se/2015/09/27/en-av-elitseriens-framsta-malskyttar-old-school-hockey-pelle-prestberg/

Propp, Brian

http://www.hockeysverige.se/2017/01/22/philadelphias-malspruta-old-school-hockey-brian-propp/

Påvels, Stig, ”Stickan”

http://www.hockeysverige.se/2019/05/12/skot-upp-leksand-hogsta-serien-old-school-hockey-stig-pavels/





R

Reimer, Henry

http://www.hockeysverige.se/2019/02/03/delad-rekordhallare-i-hogsta-serien-old-school-hockey-henry-reimer/

Ridderström, Lars Erik

http://www.hockeysverige.se/2019/06/09/hockeystjarnan-som-levde-det-akademiska-livet-old-school-hockey-lars-erik-ridderstrom/

Ridderwall, Rolf

www.hockeysverige.se/2014/12/07/malgardens-riddare-old-school-hockey-roffe-ridderwall

Rosén, Johan

http://www.hockeysverige.se/2015/07/26/old-school-hockey-johan-rosen/

Roy, Patrick

http://www.hockeysverige.se/2015/07/12/tidernas-basta-malvakt-old-school-hockey-patrick-roy/

Rundqvist, Danijela ”Dani”



http://www.hockeysverige.se/2018/11/25/mastarnas-mastare-old-school-hockey-danijela-rundqvist/

Rundqvist, Thomas

www.hockeysverige.se/2016/03/27/spelade-267-landskamper-old-school-hockey-thomas-rundqvist

Ruotsalainen, Reijo ”Rexi”

http://www.hockeysverige.se/2016/01/31/ett-finskt-underbarn-old-school-hockey-reijo-ruotsalainen/

Ruuttu, Christian

http://www.hockeysverige.se/2015/09/06/frack-finne-med-nhl-minne-old-school-hockey-christian-ruuttu/

Rönnqvist, Petter

www.hockeysverige.se/2016/09/11/vm-malvakten-som-satsade-pa-tv-old-school-hockey-petter-ronnqvist





Börje och Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist





S

Salmingbröderna

www.hockeysverige.se/2019/06/16/broderna-salming-minns-sitt-kiruna-det-var-alltid-hata-hata

Salming, Börje

http://www.hockeysverige.se/2018/12/23/old-school-hockey-borje-salming/

Salming, Stig

http://www.hockeysverige.se/2016/08/07/storebror-salming-old-school-hockey-stig-salming/

Salo, Tommy

www.hockeysverige.se/2017/01/01/sveriges-tyngst-meriterade-malvakt-old-school-hockey-tommy-salo

Sandström, Tomas ”Tjompen”

http://www.hockeysverige.se/2016/08/14/kallade-gretzky-for-gubbjavel-old-school-hockey-tomas-sandstrom/

Scerban, Bedrich



http://www.hockeysverige.se/2017/07/23/sprakgeniet-som-tog-sm-guld-med-brynas-old-school-hockey-bedrich-scerban/

Schultz, Dave ”The Hammer”

http://www.hockeysverige.se/2016/01/03/en-av-nhls-mest-utvisade-spelare-genom-tiderna-old-school-hockey-dave-schultz/

Silfverberg, Conny

http://www.hockeysverige.se/2017/05/07/vann-elitseriens-poangliga-old-school-hockey-conny-silfverberg/

Silfverberg, Jan-Erik

http://www.hockeysverige.se/2012/12/14/pappa-silfverbergs-forunderliga-resa/

Sirén, Ville

http://www.hockeysverige.se/2013/03/15/en-finsk-forsvarsgeneral/

Sjöberg, Lars-Erik ”Taxen”



http://www.hockeysverige.se/2019/02/28/old-school-hockey-svensken-hyllades-av-nhl-klubben-31-ar-efter-sin-dod/

Sjödin, Tommy

www.hockeysverige.se/2017/08/06/blev-nedslagen-av-sin-egen-lagkapten-old-school-hockey-tommy-sjodin

Sjögren, Olle ”Mapa”

http://www.hockeysverige.se/2015/01/18/blev-landslagsman-som-artonaring-old-school-hockey-olle-mapa-sjogren/

Sterner, Ulf

www.hockeysverige.se/2016/06/26/den-store-pionjaren-old-school-hockey-ulf-sterner

Stillman, Fredrik

http://www.hockeysverige.se/2017/11/12/var-med-och-vann-sveriges-forsta-os-guld-old-school-hockey-fredrik-stillman/

Stoltz, Roland



http://www.hockeysverige.se/2013/05/19/ansags-for-langsam-blev-en-backlegend/

Strömwall, Johan

http://www.hockeysverige.se/2015/10/11/luleas-ironman-old-school-hockey-johan-stromwall/

Suhonen, Alpo

www.hockeysverige.se/2011/08/04/den-banbrytande-coachen

Sundin, Mats

http://www.hockeysverige.se/2018/06/17/legendaren-som-fortfarande-ar-enda-svenska-draftettan-old-school-hockey-mats-sundin/

Sundlöv, Michael

www.hockeysverige.se/2018/01/14/stormalvakten-fran-sandviken-old-school-hockey-michael-sundlov

Sundström, Patrik



http://www.hockeysverige.se/2011/12/01/bjorklovens-stora-stjarna/

Svartvadet, Per

http://www.hockeysverige.se/2012/12/29/modos-stora-guldkapten/

Svensson, Leif

www.hockeysverige.se/2014/04/27/bytte-nhl-karriar-mot-lakarrocken-old-school-hockey-leif-svensson

Svensson, Magnus ”Sigge”

http://www.hockeysverige.se/2016/03/20/en-svensk-os-hjalte-old-school-hockey-magnus-svensson/

Särkijärvi, Hans ”Säcken”

http://www.hockeysverige.se/2018/05/13/fran-plantskolan-till-dubbla-sm-guld-old-school-hockey-hans-sarkijarvi/

Söderberg, Ingemar ”Strömmingen”



www.hockeysverige.se/2015/12/06/spelade-upp-leksand-i-hogstaserien-for-forsta-gangen-old-school-hockey-ingemar-soderberg

Söderberg, Lennart ”Liston”

http://www.hockeysverige.se/2018/04/15/hockeykrigaren-som-blev-fotbollstranare-old-school-hockey-liston-soderberg/

Södergren, Håkan

http://www.hockeysverige.se/2017/06/25/en-av-vara-mest-folkkara-old-school-hockey-hakan-sodergren/

Söderström, Tommy

http://www.hockeysverige.se/2016/12/18/en-av-vara-stora-malvaktsprofiler-old-school-hockey-tommy-soderstrom/

Söderström, Dan

www.hockeysverige.se/2014/01/26/djurgardaren-som-blev-leksandslegendar





T

Thelin, Mats ”Mördarn”

http://www.hockeysverige.se/2015/02/15/mordarens-bekannelser-old-school-hockey-mats-thelin/

Thelvén, Michael

www.hockeysverige.se/2016/12/11/blev-hyllat-nhl-proffs-i-boston-bruins-old-school-hockey-michael-thelven

Timander, Mattias ”Timmy”

http://www.hockeysverige.se/2016/10/02/backbjassen-som-blivit-ododlig-i-o-vik-old-school-hockey-mattias-timander/

Tornberg, Johan

http://www.hockeysverige.se/2015/02/01/vm-hjalte-hyllad-tv-expert-och-succetranare-i-orebro-old-school-hockey-johan-tornberg/

Tumba, Sven

www.hockeysverige.se/2019/04/28/svensk-ishockey-storsta-legend-old-school-hockey-sven-tumba



Tvilling, Hans

http://www.hockeysverige.se/2018/02/11/en-av-djurgarden-och-landslagets-stora-old-school-hockey-hans-tvilling/

Tärnström, Dick

http://www.hockeysverige.se/2018/08/19/aikaren-som-vann-pittsburghs-poangliga-old-school-hockey-dick-tarnstrom/



U

Ulander, Mats ”Ullis”

http://www.hockeysverige.se/2013/04/01/gretzkys-slipade-polare/



V

Vejvoda, Otakar

http://www.hockeysverige.se/2015/01/25/jagrs-barndomskompis-old-school-hockey-otakar-vejvoda/

Viktorsson, Jan

http://www.hockeysverige.se/2013/06/23/tuffe-viktor/





W

Wahlberg, Mikael

www.hockeysverige.se/2014/10/26/avslutade-karriaren-efter-konflikt-med-leif-boork-old-school-hockey-mikael-wahlberg

Wallin, Claes-Göran ”Myggan”

http://www.hockeysverige.se/2017/06/04/blev-tranare-och-general-manager-efter-spelarkarriaren-old-school-hockey-claes-goran-wallin/

Wallin, Rickard

http://www.hockeysverige.se/2017/09/23/old-school-hockey-rickard-wallin/

Walter, Ryan

www.hockeysverige.se/2018/06/24/ledargestalten-som-vann-stanley-cup-old-school-hockey-ryan-walte

Waltin, Mats

http://www.hockeysverige.se/2016/04/03/en-av-vara-mesta-landslagsman-old-school-hockey-mats-waltin/

Weinhandl, Mattias



http://www.hockeysverige.se/2015/12/20/en-karriar-som-tog-slut-for-tidigt-old-school-hockey-mattias-weinhandl/

Weinstock, Ulf

www.hockeysverige.se/2008/03/30/old-school-ulf-weinstock

Wernblom, Magnus

www.hockeysverige.se/2016/10/16/malskytt-buse-ikon-old-school-hockey-magnus-wernblom

Wickberg, Håkan

http://www.hockeysverige.se/2017/03/12/en-av-brynas-storsta-old-school-hockey-hakan-wickberg/

Wickström, Per-Allan

http://www.hockeysverige.se/2019/02/24/old-school-hockey-per-allan-wikstrom/

Wingren, Eddie



http://www.hockeysverige.se/2014/07/20/landslagsman-i-hockey-och-friidrott-old-school-hockey-eddie-wingren/



Y

Yuskhevic, Dmitri

www.hockeysverige.se/2013/01/25/den-ryska-bjornen





Z

Zabrodsky, Vladimir

http://www.hockeysverige.se/2012/10/28/legendaren-som-tog-den-pa-tennis/





Dan Söderström, Mats Åhlberg och Dan Labraaten var Leksands stora anfallshot under 70-talet.Foto: Ronnie Rönnkvist





Å

Åhlberg, Mats

www.hockeysverige.se/2017/07/16/bargade-fyra-sm-guld-tillsammans-med-leksand-old-school-hockey-mats-ahlberg

Åhlund, Håkan

http://www.hockeysverige.se/2019/03/17/old-school-hockey-hakan-ahlund/

Åkerblom, Markus



www.hockeysverige.se/2014/06/01/en-sann-fleming-produkt-old-school-hockey-markus-akerblom

Åslin, Peter

http://www.hockeysverige.se/2016/03/13/en-saknad-malvaktslegendar-old-school-hockey-peter-aslin/

Åström, Hardy

http://www.hockeysverige.se/2017/05/28/sveriges-forsta-nhl-malvakt-old-school-hockey-hardy-astrom/





Ö

Öberg, Carl-Göran ”Lill-Stöveln”

http://www.hockeysverige.se/2016/01/24/en-historisk-svensk-mastare-old-school-hockey-lill-stoveln-oberg/

Öhrlund, Uno ”Garvis”

http://www.hockeysverige.se/2008/03/16/old-school-uno-garvis-ohrlund/

Ökvist, Tore

http://www.hockeysverige.se/2018/01/07/en-malkung-med-guldsmak-old-school-hockey-tore-okvist/

Öst, Sven-Olof ”Olle”

http://www.hockeysverige.se/2017/06/11/skulle-vara-overvakare-boorken-tre-kronor-old-school-hockey-olle-ost/

Östling, Stig

http://www.hockeysverige.se/2014/03/09/den-krokiga-resan-till-guldaldern-old-school-hockey-stig-ostling/