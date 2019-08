Det har slutligen blivit dags att ta en titt på de bästa värvningarna i Hockeyettan inför kommande säsong.



Det ska sägas att det är väldigt många intressanta spelare som bytt klubbadress och plockats in i ligan vi alla älskar, men måste jag singla ut femton man som känns lite extra spännande blir listan enligt följande.



En salig blandning av nytt och fräscht, rutinerat och beprövat.



15. Bálint Horváth, Tyringe (från Rögle J20)

Det har höjts en del ögonbryn över varför den talangfulle ungraren inte väljer en större klubb eller kanske en mer förnämlig liga när han lämnar Rögles juniorverksamhet, men jag tycker valet av Tyringe är väldigt smart. Där kommer han få en stor roll i ett gäng utan några egentliga förväntningar på sig och därmed ha förtroendet att växa in i seniorhockeyn på ett bra sätt med rikligt av speltid. Här finns möjligheter för centern att verkligen blomstra och värvningen är lika smart av Tyringe som klubbvalet är begåvat av Horváth.



14. Viktor Lennartsson, Nybro (från EV Lindau)

Efter några säsonger i den tyska tredjeligan fanns suget där för ett nytt utlandsäventyr, men i slutändan blir det ändå en återkomst i Hockeyettan för den offensivt lagde forwarden. 25-åringen har presterat bra under sina år i Tyskland och visade sig dessförinnan som en fruktad målskytt i Hockeyettan med främst Kumla, men även Tranås. Släpper han bara pucken lite oftare skulle det kunna bli ett riktigt offensivt fyrverkeri hos vikingarna. För ett hejdundrande skott finns där.



13. Kalle Hult, Nybro (från HC Dalen)

Den 24-årige vänersborgarens resa i Hockeyettan är ganska intressant. Han klev in i ligan med just Nybro till säsongen 15/16 och var en frisk fläkt. En fullständigt oslipad diamant som tog sin roll som retsticka på lite väl stort allvar och därför hamnade fel mer ofta än sällan, men ändå en injektion. Sedan dess har han ägnat säsonger i Tyringe och HC Dalen åt att mogna och utvecklas och nu är det en riktigt bra Hockeyettan-spelare som kommer tillbaka till Nybro. Fortfarande med spetsegenskaper när det kommer till att få motståndare ur balans, men samtidigt med offensiva skills som absolut inte ska förringas. Flera andra namn på rostern lyser stjärnklarare, men Hult kommer att vara oerhört nyttig för vikingarna.



12. Casper Evertsson, Strömsbro (från EC Salzburg II)

Strömsbros koncept är att plocka hem så många killar med Gävle-bakgrund som möjligt för att som nykomling bygga en så slagkraftig ettan-trupp som möjligt. Det innebär förstås en mängd värvningar med meriter från Brynäs juniorer och den främste av dem alla är förmodligen Casper Evertsson. Den gångna säsongen dundrade han in 50 poäng (22+28) på 39 seriematcher i alpligan. Det är siffror som gör att man kan förvänta sig ett ordentligt poänglavemang även i den östra Hockeyettan. Speciellt som han trots sin ungdom säkerligen kommer få ta ett stort ansvar offensivt.



11. Teemu Huttu, Visby/Roma (från KeuPa HT)

Det är alltid svårt att vikta utländska spelare som kliver in i Hockeyettan, men i Teemu Huttu har Visby i alla fall hittat en herre som i teorin är ett riktigt ess. Inte främst för att han gjort helt okej med poäng i finska Mestis utan för att han varit en ledande spelare i ett lag som tagit sig till final två säsonger i rad och lyckats bli mästare en av gångerna. Det är en rutinerad 28-åring som ger sig iväg på sitt första uppdrag utanför Finland och hans erfarenhet av att gå långt kan smälta väldigt väl in i Visby.



10. Patrik Elfsberg, Borlänge (från Hudiksvall)

Under förra sejouren i Borlänge var centern briljant och såg ut att vara på god väg mot Hockeyallsvenskan. Men Hudiksvall blev aldrig riktigt den språngbräda det var tänkt. Det blev en hel del poäng och allt som allt kan man inte säga så mycket annat än att Elfsberg gjorde det bra, men det lyfte aldrig riktigt så som det var tänkt. Nu återvänder masen till Borlänge, kanske med förhoppningen att hitta tillbaka till det där som fick honom att gnistra senast och han blir naturligtvis en grymt viktig pusselbit i ett annars ganska åderlåtet gäng dalkarlar.



9. Hugo Enock, Hudiksvall (från Leksand)

Har man spelat SHL med Färjestad och matchats konsekvent i Hockeyallsvenskan av Timrå och Leksand säger det så klart inget annat än att förutsättningarna för att bli en riktigt bra hockeyspelare finns där. Men då det aldrig riktigt lossnat fullt ut på högre nivå är det så klart ett begåvat steg av Enock att kliva ner i Hockeyettan. Hudiksvall ska försöka lyfta sitt offensiva spel i vinter och kommer att tillhöra de riktiga topplagen. Det är en utvecklande miljö att landa i för Enock, speciellt som han skolats om från back till forward. Känslan är att det kan bli braksuccé.



8. Per Savilahti Nagander, Boden (från Herlev Eagles)

Karriären har naturligtvis passerat zenit och det är andra saker i livet än ett helhjärtat driv att spela den bästa möjliga hockeyn som gör att backen vänder ”hem” och ritar på för Boden i Hockeyettan. Men den rutin och trygghet Per Savilahti Nagander tar med sig till den gångna säsongens succélag kommer bli oerhört viktig. Så väl för att sätta stopp för motståndare på isen som för att höja lagkamrater i omklädningsrummet. Gubbarna är oerhört viktiga i Hockeyettan.



7. Filip Norman, Huddinge (från KRIF)

Det är andra återvändare som får de största rubrikerna när Huddinges lagbygge avhandlas i allehanda artiklar. Poängspelarna som sprutat in mål och assist oavsett om de vaggat fram på en skridsko eller inte. Men Norman är faktiskt en viktigare spelartyp än de flesta av dem. Den spelintelligente centern som i stort sett aldrig gör misstag och gör sin omgivning bättre. Som ständigt är på rätt plats. Det är nästan lite synd att han bara gav det en säsong i söderserien innan han nu är tillbaka i Stockholm.



6. Alexander Kovalonok, Lindlöven (från Arboga)

Det är fem säsonger sedan sist, men nu är den poängsprutande räven tillbaka i Lindlöven. Senast det begav sig gjorde han 34 poäng (16+18) på 27 seriematcher och nu kommer han från en av sina poängstarkaste säsonger i karriären med 51 pinnar (23+28) på 39 seriematcher för floppande Arboga den gångna säsongen. 33-åringen kommer med poänggaranti och har ett riktigt bra jobb i regionen vilket gjort att han cirkulerat mellan de klubbar som ligger nära. Den här gången var det Lindlöven, i skriande behov av rutin till sin ung trupp, som drog vinstlotten.



5. Johan Järlefelt, Kalmar (från Nybro)

Silly seasons kaxigaste värvning är också en av de bästa. När Haninge Anchors kastades ut ur Hockeyettan på luddiga grunder hamnade den då unge talangen i södra Sverige och Nybro istället. Där har han under två säsonger formats av den vassare hockeyn i söderserien och blommat ut till en riktigt potent offensiv spelare. Både sevärd och vass. 22-åringen kan både avsluta och spela fram och att det var Nybros antagonist Kalmar som tidigt var framme och ”stal” underskriften sätter extra färg på rivaliteten inför vintern.



4. Sebastian Manberg, Teg (från Hudiksvall)

Teg blir sjätte Hockeyettan-klubben på lika många säsonger för Manberg och även om det finns fog att ha vissa betänkligheter inför hoppjerkor har den 24-årige forwarden, bortsett den skadefyllda säsongen 14/15 i Mörrum, levererat var han än spelat. Till och med när han han hamnade i en ganska otacksam roll i Vimmerby för något år sedan gjorde han det bra och vintern som gick var han poängbäst i ett stjärnstarkt Hudiksvall. Här har Teg naturligtvis gjort en briljant värvning.



3. Robin Johansson, Nybro (från Karlskrona)

Målvakter brukar av hävd ganska sällan komma med på just den här listan (de har ju en helt egen), men i fallet Robin Johansson måste jag ändå göra ett undantag. Nu kommer han ner i ettan för att starta om efter en säsong i Karlskrona som inte var dålig, men inte heller briljant. Det är dock betydligt mer relevant att fokusera på hur han hamnade där. Senast han lirade i Hockeyettan tog han ju Troja/Ljungby hela vägen upp i Hockeyallsvenskan och var stundtals smått omöjlig att överlista. En keeper som varvade Hockeyettan och som nu är tillbaka för att göra samma sak igen.



2. Marcus Paulsson, Mörrum (från Karlskrona)

Vad säger man? Efter en karriär i SHL med Färjestad och Karlskrona, SM-guld, en schweizisk ligatitel och allehanda poängtitlar är det förstås en grymt rutinerad och meriterad spelare som tar klivet ner i Hockeyettan. Det fina klubbhjärtat som han manifesterar genom att proklamera att han ville komma hem till Mörrum medan han fortfarande är bra och kan bidra adderar till bilden av en riktig stjärna. Det är klart att Paulsson 35 år gammal inte är den spelare han en gång var och det är klart att han behöver en stark omgivning för att man ska kunna få ut som mest av honom. Men jäklar vilken bra värvning det är.



1. Victor Andersson, Huddinge (från Södertälje)

När Victor Andersson lämnade Huddinge under säsongen 16/17 var han fullständigt outstanding. Han gjorde lite vad han ville och hade skickat in 24 poäng (12+12) på 14 matcher i den östra ettan. I Södertälje och Hockeyallsvenskan kom han sedan under två och en halv säsong att inta mer av en gnuggares roll, men gjorde det bra och bidrog verkligen till laget. Med rätt förutsättningar hade han lätt kunnat spela kvar i ligan, kanske rent av i en lite mer producerande roll, men nu blir det istället en återkomst i Huddinge. Aningen förvånande måste sägas. För det mesta talar för att 28-åringen kommer ta vid där han var senast han bevistade ligan. Då blir det kross.