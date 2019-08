Många är bra. Men borde inte SHL-klubbarna generellt bli ännu bättre på att lyfta fram sin historia i maffiga dokument på sina hemsidor?





För någon timme sedan dunkade vi ut en lista på samtliga av Ronnie Rönnkvists Old School-reportage. 300 stycken har det blivit genom åren och om barndomens söndagshöjdpunkt för mig var att hinna in för att se senaste avsnittet av Alfons Åberg på den statliga televisionen, så har den i vuxenlivet ersatts av att läsa den senaste episoden av Old School.



Jag är uppvuxen på 80- och 90-talen och i vuxen ålder tenderar jag att sluka allt som avhandlar den tiden av mitt liv. Det spelar ingen roll om det handlar om en dokumentär om Kalla kriget, ett dokument om Tjernobyl eller en Old School med Jonas Bergqvist...Jag läser, kollar och lyssnar så mycket jag hinner. De gånger jag besökt min hemstads tidningsarkiv i ärende att researcha för något jobb, så har jag allt som oftast fastnat i andra artiklar om helt ovidkommande saker från den tiden. Främst 80-talet.





Jag vet inte riktigt vad detta beror på. Men jag tror knappast att jag är ensam om att finna glädje i att återuppleva barndomen, om än för en kortare stund. Ta del av det man flyktigt upplevde som barn och se det med den vuxnes ögon. Jag vet inte.



Ibland händer det även att SHL-klubbarna letar i sina arkiv och bjuder oss på glimtar från förr. Men är det inte alldeles för sällan det sker? Ofta är det också genom någon eller några bilder på sociala medier. Men var är de tunga skildringarna och historierna på hemsidorna? Detta ska inte tolkas som negativ kritik mot SHL-klubbarnas medieavdelningar, absolut inte. Men nu under sommaren hade ju varit ett perfekt tillfälle att lyfta fram svunna tider i artikelform att inmundiga för oss törstiga läsare i hängmattan.



Ju mer jag tänker på det, desto mer sugen blir jag på att få läsa ett fläskigt reportage om Fredric Jaensson på Oskarshamns hemsida. Eller varför inte inte ett maffigt dokument på Växjö om hur det gick till när självaste Shjon Podein red in i stan. Luleås resa upp från andraligan till elitserien 1984 skulle jag sluka med hull och hår. För att inte tala om Malmös vildsinta satsning signerad Percy Nilsson, en satsning som bar frukt ska sägas och gav två SM-guld samt en europacupseger.



På tal om satsningar. Rögle körde ju en på 90-talet som ledde till högsta serien. Tyvärr ledde den också till ett ekonomiskt stålbad modell större. Men resan från de storslagna värvningarna, till exempel Kari Eloranta, till lyckat kvalspel skulle jag verkligen vilja läsa om.



Det här gäller inte bara i SHL ska sägas. Jag tycker alla klubbar med en historia bör dela glimtar av den med jämna mellanrum. Det är genom historien som man förstår sin nutid, som jag så klokt brukar säga. Sen förstår jag också att det handlar om resurser och att gräva i arkiv är oftast en tidsödande historia. Tro mig, jag vet.





Men nu ska inte jag sitta här och gnälla längre. Jag har 300 Old School att plöja igenom.



Tjenare. Hörs.