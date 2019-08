"De får göra en bra säsong och sen komma till Leksand"

De flesta har förstås koll på storebror Jon. Men i skuggan av honom spelar bröderna David och Emil till också hockey på hög nivå - eftersom de spelat upp Malungs IF i Hockeyettan.

- Dom får väl göra en bra säsong nu och sedan komma hit till Leksand, säger Jon Knuts i riktning mot bröderna, till hockeysverige.se.

En gång i tiden tillhörde Malung ett av dalalagen som slogs om kvalplatserna till elitserien. Under 1970 och 80-talet var det flera stora spelare som huserade i klubben från Västerdalarna. Bland andra Kjell Brus, Sven-Åke ”Såja” Jacobsson, Göte Hansson, Per-Olav ”Pola” Lundgren, Håkan ”Hacken” Ohlsson, Hasse Ahlström, Bengt Gunnarsson, Per Brandser (Karlsson) och inte minst nu bortgångne Hans ”Lill-Mele” Eriksson.



Under så gott som hela 2000-talet har klubben spelat i Division 2, men även tillbringat fyra säsonger i trean. Säsongen 2017/18 kom vändningen då laget kvalade och gick upp i Hockeyettan. Två av lagets viktigaste pjäser inför kommande säsong bär efternamnet Knuts. Förnamnen är Emil och David. Duon växte upp tillsammans med Leksands Jon Knuts i Malung och har på nära håll sett hur hockeyn utvecklats där senaste åren.

- Jag skulle säga att hockey är huvud-sporten i Malung. I alla fall vintertid. Sedan håller folket där på med många sporter, men hockeyintresset där är stort, berättar Jon Knuts då hockeysverige.se träffar dom tre bröderna hemma hos Leksandsforwarden.

- Jag upplever det likadant. Speciellt när det nu blev en division högre kände jag att det blev en grad ytterligare kring intresset för hockeyn där.







Jon Knuts är äldst av bröderna, född 1991. Emil är född 1993 och David 2000. Fullt naturligt var det främst Jon och Emil som umgicks under uppväxten.

- Framförallt var jag och Jon tajta eftersom det skiljer sju år mellan mig och David, berättar Emil Knuts och fortsätter:

- Sedan flyttade Jon hit till Leksand och då blev jag och David mer tajta, så vi tre är tajta än idag, säger han med ett leende och slänger en blick på sina båda bröder som nickar instämmande samtidigt som fyra generationer Knuts sitter bakom oss och intar fika i solen på Jon Knuts och hans sambo Malins altan.

- Jon och jag har spelat i olika juniorlag, men även i samma ungdomslag. Det var cykeln hem efter skolan för att äta. Sedan var det cykeln till ishallen och vi var kvar längst av alla där. Vi kom nog inte hem före nio, tio på kvällarna.



David, hade du Jon och Emil som förebilder?

- Ja, dom har alltid varit som förebilder eftersom det skiljer så pass många år mellan oss. Det är nu då vi blivit äldre som vi även blivit tajtare som bröder eftersom vi alla nog är vuxna nu (skratt).



Har ni kunnat hjälpa David mycket med tips och råd efter era både framgångar och motgångar?

- Lite ”inputs” har vi försökt komma med. Samtidigt, i hans fall ska han få gå sin egen väg så han inte försöker efterlikna någon så mycket utan går utefter hur han är fysiskt uppbyggd och så vidare. David ska vara sin egen spelare och göra det han är och vill bli bra på, säger Leksandsforwarden Jon.





Alla tre har haft förebilder i just Malung när dom själva växte upp i klubben.

- För min del var det Henrik Lissel. Han var poängkungen då, säger Emil Knuts och får medhåll av Jon:

- Ja, jag skulle också säga Lissel. På den tiden då jag gick och kollade på A-lagshockey i Malung tyckte jag att han var duktig och hade haft en ganska bra karriär som seniorspelare.

David Knuts:

- Jag var med i Malung innan jag flyttade hit till Leksand för tre säsonger sedan. Då var det Emil (Knuts), men även Jonas Kapla och dom här som var ledande spelarna då jag kom upp i A-laget.



Hur tänker ni kring hockeyns framtid i Malung?

- Jag tycker framförallt det känns kul att dom verkligen är i ettan. Dalahockeyn och Västerdalarna behöver ett Division 1-lag till, säger Jon Knuts och fortsätter:

- Sedan är det såklart ”trixigt” att få dit spelare eftersom Malung ligger lite avlägset samtidigt som det är en relativt ny förening i ettan. Jag hoppas ändå att dom verkligen tar den här chansen.

David Knuts:

- Det är jättekul att vi ligger i ettan, men nu handlar det först om att etablera oss. En säsong är bara en säsong. Nu är det ny säsong och vi ska se till att bli kvar där, vilket jag tycker är det viktiga.

Emil Knuts:

- Det blir ett nytt och ungt lag den här säsongen jämfört med den förra. Vi får slå ur underläge igen. Det tror jag inte är någon nackdel. Får vi ett bra målvaktsspel och våra unga spelare får växa in i seniorhockeyn då tror jag vi kan bli riktigt bra ändå.





Har ni tre spelat tillsammans någon gång?

Emil Knuts:

- Jag har spelat med David i en eller två säsonger. Sedan har jag spelat en säsong med Jon i A-laget. Jag har spelat med bägge, men dom andra två har nog aldrig lirat tillsammans.

David Knuts:

- Jag funderar på om vi ändå inte hade någon ”julmatch”.

Emil Knuts:

- Då kan vi kanske haft ett byte tillsammans…

Jon Knuts:

- Jag, Emil och pappa spelade någon fotbollsmatch tillsammans (skratt). Det vore kul att någon gång få till att vi får ihop att allihop spelar.

När får vi se er tre spela tillsammans?

- Dom får väl göra en bra säsong nu och sedan komma hit till Leksand, säger Jon Knuts med ett skratt och fortsätter:

- Jag hoppas och tycker det vore kul om jag fick den chansen någon gång. Dom för göra så bra som dom kan i sitt lag och avancera i seriesystemet samtidigt som jag också vill bli ännu bättre.



Kommande säsong spelar Jon Knuts i Leksand medan Emil och David Knuts kommer spela för Malung.