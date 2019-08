Köptes ut av Rangers - ex-stjärnan till topplag

Kevin Shattenkirks karriärskurva har inte direkt gått åt rätt håll de senaste åren. Efter att ha varit en stjärna i St. Louis sågs han som en supervärvning när Washington sajnade honom inför slutspelet 2017 men succén uteblev och Shattenkirk skrev i stället ett fyraårskontrakt med New York Rangers, värt 6,65 miljoner dollar per år. Ett kontrakt som då sågs som ett kap, eftersom Shattenkirk tog en viss rabatt för att få spela i sin "hemmaklubb" i New York.



Men häromdagen köptes han ut från de två sista åren av kontraktet, efter en tung säsong där han inte ens var helt given i laget. Men 30-åringen får en till chans i NHL. Och inte i vilket lag som helst.

HAMNAR I TAMPA

Precis som så många andra ex-Rangersspelare hamnar backen i Tampa Bay. Klubben har gett honom ett ettårskontrakt värt 1,75 miljoner dollar. Det bekräftar den regerande Presidents' Trophy-mästaren på sin hemsida.

Den gångna säsongen noterade Shattenkirk 28 poäng för Rangers, på 73 matcher. De fördelades på två mål och 26 målgivande passningar.



Lightning har nu lite drygt 9,3 miljoner dollar i cap space inför säsongen och poängsprutan Brayden Point går ännu utan kontrakt, precis som breddforwarden Adam Erne.