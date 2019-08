Småkronornas drömstart: Vann premiären av storturneringen

Prestigefulla Hlinka Gretzky Cup spelas i år i Tjeckien och Slovakien. Småkronorna spelar sitt gruppspel i Slovakien och mötte värdnationen i kvällens premiär. Det blev en premiär där Sverige vann - men det satt långt inne.

I den första perioden satte Frölundas backtalang Axel Kumlin 1-0 redan efter 25 sekunder men bara tre minuter senare var det kvitterat. 1-1 stod sig sedan perioden ut, innan Sverige återtog ledningen i mittperioden genom Daniel Ljungman, som vallade pucken via både stolpe och målvakt innan den letade sig in. På bilderna såg det dock ut som att Isak Garfvé kan ha varit den som petade in pucken innan den dansade över mållinjen, men Ljungman har åtminstone tills vidare fått målet.

AVGJORDE I POWERPLAY

I den tredje perioden slog sedan den Smedjebacken-fostrade leksingen Erik Hedlund till i powerplay, när han pricksköt in 3-1-pucken. Det målet kom sedan också att bli det matchavgörande i premiären av turneringen. Slovakien reducerade nämligen till 3-2 via en retur, fem minuter in i slutakten, men fick inte in kvitteringspucken bakom Calle Clang i den svenska buren.

Redan i morgon spelar Småkronorna igen och då lär de få ett ännu tuffare motstånd, då Ryssland väntar. Nedsläpp i den matchen är redan klockan 15:30, så det blir en kort vila för det svenska U18-landslaget. Ryssland vann för övrigt dagens premiärmatch mot USA med hela 6-2.

I fjol tog Sverige silver i turneringen efter en finalförlust mot Kanada. Småkronorna jagar sitt första guld i det som kallas för "inofficiella U18-VM" sedan 2007 då den hittills enda turneringssegern kom för svensk del.