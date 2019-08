"Stack ut och var farliga i nästan alla byten"

I våras vann Sverige som bekant U18-VM för första gången någonsin. Stor hjälte blev Frölundas Lucas Raymond, som sköt ett hattrick i finalen mot Ryssland. Han och Alexander Holtz är de två svenska spelare som väntas gå högst i nästa års draft. Båda är högaktuella för att gå topp-fem.

De lär också, sin ringa ålder till trots, bli nyckelspelare för Sveriges JVM-lag i vinter. De visade de inte minst under förra veckas "World Junior Summer Showcase" där ett första steg mot vinterns trupp togs. De gjorde bara en assistpoäng vardera under fem matcher, men nhl.com lyfter ändå fram 17-åringarna som två av de tio spelarna som stack ut mest under turneringen.

"Även om ingen av dem producerade så mycket så hade Holtz flest skott på mål i laget med 14, följt av Raymond på tolv. De stack ut och var farliga nästan alla byten", skriver nhl.com.

HYLLAS AV MONTÉN

Även Tomas Montén hyllar svensk hockeys nyaste guldklimpar.

- Vi visste redan att de var väldigt talangfulla och skickliga. Men det som hjälper deras spel ytterligare är att de jobbar väldigt hårt, åker mycket skridskor och är orädda för att vara i de tuffa områdena. Raymond är mer av en spelfördelare, Holtz är mer av en skytt. En målgörare.

Montén menade att duon stärkte sina JVM-aktier.

- De var bra för oss. De har visat att de vill vara med i mixen för att kunna ta plats i VM-truppen, säger han enligt NHL:s hemsida.

Samuel Fagemo, som slog till med ett hattrick i en av Sveriges matcher, nämns på sajten som en bubblare till listan över de spelare som stack ut mest. Utöver Raymond och Holtz lyfter NHL fram John Beecher, Bowen Byram, Cole Caufield, Kirby Dach, Joel Farabee, Ville Heinola Alexis Lafrenière och Sampo Ranta