Tidigare stjärnan klubblös – nu är han aktuell för Edmonton

Efter trejden från New York Rangers under sommaren 2017 har Derick Brassard haft svårt att komma upp i samma poängproduktion som han hade under tiden på Manhattan. De senaste tre säsongerna har den kanadensiske centern snittat mindre än en halv poäng per match och den gångna säsongen fick han se sig trejdad inte mindre än två gånger.

Efter att kontraktet med Colorado löpte ut den 1 juli har Brassard gått klubblös. Tidigare rapporter gjorde gällande att det var kanadensarens löneanspråk på fyra miljoner dollar som gjorde att få klubbar ville sajna honom, men enligt honom själv har inte alls några sådana lönekrav.

KAN BLI LAGETS NYA TREDJECENTER

Efter över en månad på den fria marknaden uppges nu Edmonton Oilers visa intresse för VM-guldmedaljören från 2016. Enligt Kurt Leavins på Edmonton Journal ska Oilers vara intresserade av att plocka in Brassard för att använda honom som trejdecenter bakom storstjärnorna Connor McDavid och Ryan Nugent-Hopkins.

Brassard representerade Pittsburgh, Florida och Colorado under den gångna säsongen. Totalt stod 31-åringen för 23 poäng (14+9) på 70 matcher förra säsongen. Som bäst har Brassard gjort 60 poäng på en och samma säsong. Det gjorde han säsongen 2014/15 i New York Rangers.