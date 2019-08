Fystesterna är avklarade och kossorna är utsläppta på grönbetet. Jag pratar så klart om alla ispremiärer som skett den senaste veckan runt om i hela hockeysverige.





Personligen har jag aldrig varit någon större supporter av försäsongen, varken som spelare eller som åskådare. För mig är det bara en enda lång förberedelse inför säsongen som startar med ”riktiga” matcher först i mitten av september.



I vintras skrev jag en text om landslagsturneringarna som förr hette ”Channel One Cup”, ”Isvestiaturneringen” och ”Sweden Hockey Games”. Nu vet jag inte vad turneringarna heter längre, men även om jag visste namnen är det långt ifrån säkert att turneringarna har samma namn kommande säsong. Jag minns att jag skrev något i stil med att jag hellre ser random allsvenskt lag spela djungelhockey än kikar på dessa matcher som i grunden inte gäller någonting.





Dessa turneringar är inte helt olika hockeylagens försäsong, dvs det mesta handlar om att hierarkin ska sättas samt att den enskilda spelaren ska skaffa sig en position i laget inför framtiden. Vissa spelare med en mångårig historia i både klubben och ligan har i princip redan sin position fast förankrad. Förtroendekapitalet är nästintill orubbligt och det spelar nästan ingen roll hur dålig spelaren är på försäsongen, han kommer ändå starta seriespelet med sin redan välförtjänta och högt uppsatta position inom laget. Jag tänker på spelare som Christian Sandberg, Per Svensson, Mikael Eriksson, Marcus Eriksson osv.



Av egen erfarenhet brukar dessa typer av spelare inte göra någon bra försäsong utan man sparar helt enkelt på krutet till när det verkligen gäller istället.



Däremot ser jag tydliga tendenser i att spelare med lite mer oviss status gör som bäst ifrån sig under dessa oviktiga matcher. Man kanske kommer till en ny klubb där den tilltänkta rollen initialt är lite mer undanskymd i en tredje- eller fjärdeformation. För att få en bra start ser dessa (ofta) yngre spelare till att vara på is några veckor under sommaren, vilket leder till ett ganska stort försprång när laget samlas i augusti. Det är därför vi inte alltför sällan ser att många av försäsongens positiva överraskningar falnar och i vissa fall försvinner helt när serien drar igång och försprånget är uppätet och förbisprunget av lagets mer rutinerade rävar.





Som frälst i sporten snarare än fan av enskilda lag, längtar jag kanske lite mer än gemene supporter till att försäsongen är över. Under den här perioden är det oerhört svårt att särskilja tydliga linjer eller tendenser ändå. Det finns inga som helst garantier för att ett vinnande lag som spelar bra hockey under försäsongen fortsätter att vinna när sedan serien drar igång. Det omvända gäller givetvis även i det fallet också. Jag, med mitt tankesätt, skiljer mig uppenbarligen en hel del från supportrar till enskilda lag som i många fall dyrkar marken deras lags spelare går på. Detta visar sig inte minst på klubbarnas officiella jippon i form av ispremiärer som i många fall lockar lika många åskådare eller fler, som valfri serielunksmatch gör.



Hela fenomenet att klubbarna lyckas locka sina supportrar att nästan gå ”man ur huse” för att få en första glimt av sina nya och gamla idoler är både bra och häftigt. Även om jag har en förståelse för hur det fungerar lockar dylika jippon inte mig det minsta. Jag vill se blod, svett och tårar, vilket vi knappast får se i dessa sammanhang.





För att knyta ihop säcken så är det inte helt olikt affärsidén som växte explosionsartat och blev populär för ett gäng år sedan när bönderna började ta betalt för att samhällets invånare skulle få se kossorna springa ut på bete för första gången.



Enda skillnaden är att kossorna är utbytta mot hockeyspelare gräset har blivit is.