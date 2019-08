Från succé i Hockeyettan till 50 poäng i Hockeyallsvenskan som debutant, en fullständig utopi? Det behöver inte vara det om förutsättningarna är rätt.



Jag stod i lekparken bland en massa skrikande barn häromdagen när sköningarna som gör SSK-podden ringde upp. De ville veta lite mer om Södertäljes Hockeyettan-förvärv och kulsprutekäften Mauri undrade upprymt och fullt förståeligt om jag var full när jag höjde Carl Becker till skyarna och sa att han mycket väl skulle kunna göra 50 poäng i Hockeyallsvenskan.



För det är klart att det låter lite märkligt och långsökt att en kille som aldrig tidigare satt sina skridskor på en hockeyallsvensk is skulle gå in och leverera 50 poäng. En notering som med största sannolikhet skulle innebära en framskjuten placering i poängligan.



Det är klart att jag spetsar lite. 35-40 pinnar kanske är mer rimligt och en rättvis förväntning. Men 50 poäng är absolut inte en omöjlighet.



Då talar jag naturligtvis utifrån förutsättningen att han får stort förtroende och verkligen ges utrymme att utnyttja sin breda palett som hockeyspelare. Annars kommer ju inte poängen att ramla in, det säger sig självt.



Men vad är det som gör just Becker till ett potentiellt sylvasst nyförvärv i Hockeyallsvenskan?



Först och främst kommer han från en succésäsong i Piteå där det blev mäktiga 50 poäng (25+25) på 36 seriematcher. Nu är norrserien i Hockeyettan naturligtvis betydligt svagare än Hockeyallsvenskan, men att han på drygt tio matcher ytterligare skulle kunna pilla dit en liknande poängmängd är inte helt långsökt.



I alla fall inte om man ser till den typ av spelare han är. För Becker har ju sinnet att vara på rätt ställe när pucken dyker upp och sätta den i nät (annars gör man inte 25 kassar i ettan), men han är inte bara en utpräglad målskytt. Han har kraft och speed nog att själva skapa målchanser ur intet och röra om i grytan för att skapa åt sina medspelare. Det är inte en spelare som ensidigt gjort succé i ettan och bara kan lyckas mot den typen av motstånd. Så jäkla stark är inte Hockeyallsvenskan i år och det tempostarka liret är ganska snarlikt en nivå ner.



För att ta ett bekant exempel. När Anton Holm, med modest allsvensk erfarenhet i bagaget, klev upp en division med Södertälje säsongen 16/17 gjorde han 28 mål och 35 poäng. Han är en utpräglad målspruta, Becker har en mer bred repertoar. Då var SSK dessutom ett bedrövligt bottengäng, i år har de en trupp som i alla fall kan förväntas ligga med högt upp i tabellen och således producera en hel del mål. Det borgar för att poängen skulle kunna bli fler.



Södertälje ska ersätta supersuccéduon Nicolai Meyer och Sebastian Dyk och måste ge nya spelare chansen i topprollerna. Becker borde vara en av spelarna som i alla fall är påtänkta att få chansen att göra det och klubben har dessutom värvat på sig ett gäng offensivt skickliga spelare som han skulle kunna kampera ihop med.



I och med att Becker har målsinnet kan man räkna med att målen kommer trilla dit om han får lira och i och med hans mångsidighet kan man anta att det även kommer att trilla med en hel del gratisassist om han är på isen i samband med powerplay och toppningar. Då kan det rassla iväg fort.



Kalle Östman, Viktor Hertzberg och Tor Immo är tydliga exempel på spelare som med synnerligen lite allsvensk erfarenhet förvandlat storartade siffror i ettan till snabb leverans i allsvenskan. Det händer titt som tätt.



Becker har gjort fyra och en halv säsonger i Hockeyettan och bara blivit bättre. Han har utvecklats och polletten ramlade ner fullständigt i vintras. Det finns egentligen ingenting som talar för att han inte ska fortsätta på den inslagna vägen och då tar han Hockeyallsvenskan med storm.



50 poäng, det kan så klart vara att lägga lite väl stora förväntningar på axlarna på en allsvensk debutant. Det må så vara. Men det finns ingen anledning att typiskt svenskt sikta mot att ”sakta växa in i ligan” när alla verktyg för att lyckas direkt redan finns där.



Så länge han inte placeras i en tredjekedja (där hans egenskaper också kan komma väl till pass) som socialcoachas genom säsongen.