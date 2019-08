Färjestad föll mot samarbetsklubben i säsongspremiären

–1.

Under gårdagen meddelade Färjestad att man inlett ett samarbete med den schweiziska klubben Zug. NLA-klubben kommer att ha sitt träningsläger i Karlstad under veckan och nästa år kommer Färjestad att åka till Schweiz under försäsongen som en del av samarbetet.

I kväll inledde Karlstadslaget försäsongen genom att förlora mot sin nya samarbetsklubb. Zug, ledda av tidigare Rögle- och Linköpingstränaren Dan Tangnes, tog ledningen i den första perioden genom schweiziske VM-spelaren Lino Martschini.

Efter en mållös mittperiod kunde återvändaren Victor Ejdsell kvittera för Färjestad. Målet blev ordinarie speltids sista, vilket innebar förläningsspel. Där kunde gästerna dra det längsta strået efter att Grégory Hofmann överlistat Markus Svensson i Färjestadsmålet.

Färjestad får chans till snabb revansch, då lagen möts igen på lördag.

FÄRJESTAD – ZUG 1–2 EFTER FÖRLÄNGNING (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

Färjestad: Victor Ejdsell

Zug: Lino Martschini, Grégory Hofmann