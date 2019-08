Förre Frölundakeepern lämnar sin klubb av personliga skäl

Kanadensaren Dan Bakala kom till Sverige 2014 och efter två framgångsrika säsonger med Mora och Oskarshamn värvades han till Frölunda 2016 där han under en säsong bildade målvaktspar med Johan Gustafsson 20 matcher och ett CHL-mästerskap blev det för Bakala under tiden i Göteborg innan han via en säsong i Düsseldorf hamnade i österrikiska EBEL ifjol. I våras förlängde han kontraktet med Villach med ytterligare en säsong. Men nu meddelar klubben i ett pressmeddelande att 31-åringen lämnar klubben av personliga orsaker.I Villach finns svenskarna Alen Bibic och Anton Karlsson