Förre SHL-stjärnan har hittat ny klubb

I måndags skrev Calofs KHL-agent Aljosa Pilko på Twitter att rättigheterna var trejdade till Dinamo Minsk och agenten lade till att mer saker skulle hända. Men istället för en övergång till Minsk, som man skulle kunna förvänta sig, kommer idag beskedet att 28-åringen gjort klart med Traktor Tjeljabinsk. Kontraktet ska vara skrivet på ett år.



Canadian forward Andrew Calof has signed a one-year contract with @HCTraktor1947 in #KHL