Igår startade träningsmatchandet igång med matchen Nybro mot Oskarshamn. Det märks att folk har saknat ishockeymatcher att analysera och tycka till om och extra roligt verkar det nu ha blivit eftersom Oskarshamn förlorade första matchen, vilket fick Twitter att explodera en smula i skadeglädje.



Oskarshamn är ju som ni vet ruskigt nederlagstippade inför sin jungfruresa i SHL och de som tvivlar mest (typ nästan alla) fick en rejäl skur med vatten på sin kvarn under gårdagskvällen. Igår såg jag att det snackades om nytt rekord gällande hur lite poäng en nykomling kommer ta etc, etc. Jag tror inte att det behöver gå så illa, jag återkommer till varför nedan i denna text.



Förresten. Det kommer bli ruggigt tufft för Oskarshamn att ”slå” Väsbys bottennotering från 1987. Tre poäng. På den tiden hade vi tvåpoängssystem och Väsby samlade på 22 matcher ihop till en vinst och en oavgjord. Jag är fullständigt övertygad om att Oskarshamn kommer ha mer än en vinst och en oavgjord efter 22 omgångar i vinter.



Sen...Nu såg jag förvisso inte matchen, men vad jag hört och läst mig till så verkade Oskarshamn inte allt för intresserade under gårdagen. Medan man kan tänka sig att Nybro var taggade till tänderna inför en månghövdad publik. Nybro som jag förövrigt tror på stenhårt kommande vinter i Hockeyettan.



Sen ska vi också veta att skillnaden mellan toppen av Hockeyettan och botten av SHL faktiskt har minskat de senaste åren. Det visar om inte annat alla de spelare vi sett, exempel Joel Persson, de senaste åren som snabbt tagit sig från tredjeligan till högsta serien. Sen är det såklart stor skillnad, men inte så stor som många vill göra gällande.



Jag vill delge er lite rolig info jag kollade upp här nu på morgonen. Det kan komma som en chock, men jag har faktiskt lyckats luska reda på att träningsmatcher egentligen inte säger ett skvatt om hur säsongen kommer arta sig. Speciellt inte den första matchen. Jag kan leda detta i bevis också.



Om vi börjar med just Oskarshamn så inledde de för två år sedan sitt träningsmatchande med en förlust mot det dåvarande Hockeyettan-laget Kristianstad med 1-2. Säsongen slutade sedan med att Oskarshamn nästan tog sig till ett direktkval mot Mora, men fick ge sig mot Leksand i playoff.



Inför säsongen 17/18 vann Troja, som då var nykomlingar i allsvenskan, den första träningsmatchen mot de regerande svenska mästarna HV71 med 2-1. Troja åkte sedan ur Hockeyallsvenskan när det var dags att summera.



När Modo vann guld 2007 inleddes faktiskt den säsongen med en räcka förluster under försäsongen. Bland annat mot allsvenska Björklöven. Samma Björklöven som jag vill minnas slog Luleå på försäsongen när Umeå-laget låg i ettan.



Säsongen 17/18 torskade SHL-laget Rögle i den första träningsmatchen mot Tingsryd. Ett Tingsryd som var ruggigt nära att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan.



I slutet av 90-talet vann HV71 rubbet på försäsongen. Men i elitserien inledde de med idel förluster.

Som ni märker så säger egentligen inte försäsongen ett skvatt om någonting egentligen. Även om det såklart är en fingervisning så ska man nog inte dra allt för stora växlar. Speciellt inte från en match som spelas när lagen varit på is en ytterst kort tid.



Jag lovade er min syn på Oskarshamn inför säsongen och det faktum att jag inte tror att de kommer bli så avhängda som många andra verkar tro.



Till att börja med så vill jag slå fast att jag absolut tror de kommer hamna sist när vi summerar efter 52 omgångar. Det finns faktiskt ingenting som talar för något annat, truppen är för tunn och orutinerad för nivån. Jag ser heller ingen ledande enhet som skulle kunna dra lasset kväll efter kväll efter kväll efter kväll, en leading line. Även om det finns väldigt många ”om, men och kanske.” Spelare som Simon Després och Tyler Kelleher har grunderna till att kunna bli ledande spelare, men då behöver de blomma och komma in i SHL snabbt.



Det finns en hel del som talar för att Oskarshamn kan bli riktigt obehagliga för motståndarna i enstaka matcher. Nummer ett är deras spelsystem som bar frukt förra säsongen och som nog kommer ställa till besvär för ett och annat segervisst SHL-lag under hösten. Jag är relativt säker på att Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg har vässat än mer på detta under sommaren.



De kommer ha en matchvinnarmålvakt längst bak i Fredrik Pettersson Wentzel. Han, liksom alla andra målvakter, trivs när han får stå mycket och jag tycker mig ha sett genom hans karriär att det är vid de tillfällen han fått vara ohotad etta som han levererat som bäst. Nu säger jag dock inte att han är ohotad etta i Oskarshamn, det har varit märkligt tyst kring Tex Williamsson under våren och sommaren. Han lär ju vara ruskigt taggad nu när han äntligen får sin SHL-chans. Så han kommer nog flåsa ”PW” i nacken. Men stalltipset är nog ändå att Pettersson Wentzel kommer få 70-75 procent av matcherna.



Ser vi till utespelarna så såg vi under kvalet att det fanns en hel del som högst troligt skulle spelat i SHL även om Oskarshamn inte lyckats ta klivet upp. Jag tänker i första hand på spelare som Oskar Nilsson,Filiph Engsund och Joakim Thelin. Men det fanns fler. En sån som talangfulle JVM-forwarden Filip Sveningssonhar alla möjligheter i världen att få ett genombrott. 15 mål och 27 poäng som junior i allsvenskan skojar man inte bort. Där finns det talang.



Sist men inte minst. Det verkar bo ett jävlar anamma i väggarna hos klubben. Under alla allsvenska säsonger de gjort så kan jag aldrig minnas att de på förhand nämnts som ett topplag, ändå har de varit med flera gånger när det handlat om kval uppåt mot SHL. De har varit nederlagstippade förr och det tror jag man har stor nytta av nu. Så här sa backen Oskar Nilsson till mig tidigare i somras när jag var nere på ostkusten och intervjuade honom.

– Jag har sagt det tidigare, när man spelar i små städer och i lag som är lite uträknade då får man ihop gruppen på ett annat sätt. Det blir som vi mot världen litegrann. Det är inte som i många storklubbar, AIK speciellt, där är det mer att ”de är ju bäst”. De ser sig själva som bäst. Här är det mer avslappnat, fast ändå fullt fokus på vad vi ska göra.





Jag tror inte man ska underskatta den där småstadskänslan och "vi mot världen." Intresset är stort i Oskarshamn, sett till folkmängden, och det lär nog koka i deras lilla kompakta arena.



Jag har genom åren pratat med en del gamla Oskarshamnsspelare och a l l a säger samma sak: Att de minns en bra lagsammanhållning från tiden i klubben och en fantastisk grupp. Såna saker kan bära långt, men jumboplatsen får de nog ändå räkna med. Men de kommer inte vara i närheten av att vara den sämsta nykomlingen genom alla tider. Jag sticker ut hakan redan nu och slår fast att de kommer skrapa ihop mellan 40 och 50 poäng.



Så för att summera. Ett spelsystem som burit frukt förr och vält berg. En rutinerad målvakt med matchvinnarpotential. Utespelare, förvisso orutinerade, med grunder som kan bära långt om de blommar ut. Ett stort intresse på orten och en omvittnad lagsammanhållning och jävlar anamma där det finns fog att tro att alla kommer kriga livet ur sig för varandra...



Jodå, de kommer bli obehagliga för många moståndare.