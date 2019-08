Oklart kring trotjänarens framtid

Det finns ingen i nuvarande Mora-trupp som straffar forwarden Alexander Hilmerssons 391 matcher för klubben i serie och kvalsammanhang. Men efter degraderingen ur SHL i våras saknas 28-åringens namn i rostern till den kommande säsongen.— Vi hade hoppats på att vi skulle förlängt med honom tidigare, men sedan dök skadan upp som gjorde att vi var tvungna att reda ut vad det var innan vi förlänger med honom. Det är självklart att vi vill att han ska spela hos oss nästa säsong, men samtidigt måste han vara spelduglig innan vi förlänger, säger klubbdirektören Peter Hermodsson till dt.se Det är oklart vad det rör sig om för skada och hur den ska behandlas. Hermodsson berättar vidare att Mora spikat sin trupp inför den kommande säsongen, men att man ändå inte utesluter en sen värvning under säsong.— Men innan dess är de ingen spelare mer som kommer in, med undantag för "Hilmer" om han väljer att förlänga. Men den bollen ligger hos honom just nu. Han skulle i så fall vara den sista spelaren, berättar Hermodsson.Hilmersson a-lagsdebuterade för Mora i allsvenskan säsongen 08/09 och har på alla sina matcher gjort 138 poäng i allsvenskan och tio i SHL.