Pinsamma missen - på Robin Lehners trofé

Robin Lehner fick många rubriker efter NHL Awards. Han hyllades unisont för sitt tacktal om kampen mot psykisk ohälsa, efter att han fått ta emot Bill Masterton Trophy.

- Jag är inte rädd för att säga att jag lider av psykisk ohälsa. Men det betyder inte att jag är psykiskt svag, sade den svenske stjärnmålvakten bland annat.

Nu har han fått ta emot sin personliga trofé, med sitt eget namn ingraverat, men den innehöll ett minst sagt uppseendeväckande misstag. På pokalen står det nämligen "New York Rangers" som klubbadress. Robin Lehner spelade som bekant i lokalrivalen New York Islanders förra säsongen.

Målvakten lade själv upp en tweet om den pinsamma missen och skrev kort och gott: "You had one job", i riktning mot trofémakaren.

Vezina Trophy-finalisten Lehner lämnade för en dryg månad sedan Islanders och skrev på ett nytt ettårskontrakt, men den här gången med Chicago Blackhawks.

You had one job...🤔 pic.twitter.com/fmzYQWKuFf

— Robin Lehner (@RobinLehner) August 10, 2019