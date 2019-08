Vissa har en uttalad etta, men inte särskilt mycket bakom honom. Andra satsar på två jämna keeprar medan vissa väljer att ha två förstamålvakter som får tampas. Idag har det blivit dags att ranka målvaktspar.



Rankingen över ligans bästa målvakter har ni redan fått. Men om man vänder lite på perspektivet och kollar på vilka som har det bästa målvaktsparet blir bilden en helt annan.



Frågar ni mig är det här Hockeyettans tio främsta målvaktspar:



10. Pavel Krajcovic/Claes Endre, Boden

Säsongen som gick i Nybro blev ett fiasko för slovaken Krajcovic som tampades med skador, spelade rent uselt och bitvis var utkonkurrerad av Alexander Johansson. Nu återvänder han till det Boden där han tvärtemot var glimrande säsongen dessförinnan och sannolikheten att han studsar tillbaka känns ganska stor. Claes Endre är å sin sida en intressant story då han kom in som en sen panikvärvning från division 2 när Segeltorps David Forsberg gick sönder på försäsongen och spelade så bra att han bitvis var lagets förstekeeper. Ett minst sagt intressant par.



9. Sebastian Andersson/Marcus Due-Boje, Hammarby

Hammarby kommer ha ett minst sagt rutinerat burväktarpar att luta sig mot i vinter. Marcus Due-Boje har varit runt en hel del utan att det riktigt lyft, medan Andersson går in i sin femte raka säsong med Bajen och vid sidan av har skaffat sig viktig erfarenhet från spel i Australien och en utflykt till Birmingham Bulls i SPHL på andra sidan Atlanten. Två målvakter som börjar bli ”till åren” och som utan att tillhöra ettans yppersta spets är trygga alternativ av pålitlig klass. Kanske kan de sporra varandra till stordåd.



8. Isak Mantler/Daniel Eriksson, Lindlöven

Isak Mantler är på väg mot större uppgifter, förmodligen är den här säsongen det sista vi ser honom göra i Hockeyettan innan han får chansen att testa sina färdigheter i en större liga. Att han får chansen att hålla i förstaspaden känns inte mer än rimligt. Men Eriksson är en högst kompetent backup. Förmodligen rent av mer än så. Statistiken från Arboga är inte mycket att lägga någon vikt vid. Han spelade i ett svagt lag med taskig lagsammanhållning. Potentialen till att bli riktigt bra finns där.



7. Joel Vännström/John Vestermark, Piteå

Säsong efter säsong har vi gått och väntat på att det ska släppa på riktigt för Vännström. Han är en bra Hockeyettan-målvakt, det är det absolut inget snack om, men hittills har inte lyckats ta klivet från den nivån till att bli den där viktige matchvinnaren som leder sitt lag till framgång. Han har skickligheten för att kunna bli det och kanske kan konkurrensen från skicklige Vestermark bli tungan på vågen. Vestermark gick en liknande kamp i Kumla med Tim Harrysson under några säsonger och kommer nu närmast från SK Lejon. Känslan är att det även hos honom finns en oförlöst potential.



6. Joakim Strandberg/Oliver Tornerefelt, Tyringe

Den rutinerade och den ungdomligt entusiastiske. På papperet ser det ut som att Tyringe har ett oerhört intressant målvaktspar. Båda kommer dessutom från liknande erfarenheter i Kristianstad. Strandberg hittade glöden igen i Tyringe den gångna vintern efter att ha suttit fullständigt fastfrusen i Mats Lusths frysbox under två säsonger där han inte fick spela något alls hur bra han än presterade. Tornerefelt fick stå sex matcher för KIK under Mikael Gath den gångna säsongen. Tillvaron bakom Joel Gistedt är uppenbarligen tuff. Tillvaron i Tyringe kan däremot bli guld för dem båda.



5. Pontus Eltonius/Rasmus Hedström, Huddinge

Eltonius tog klivet från att vara en stjärna i SuperElit med Växjö till att vara en trygg sista utpost i Hockeyettan utan minsta lilla problem. Det borgar för att han ska kunna ta klivet upp och verkligen slå igenom den kommande vintern. Rasmus Hedström åkte på en jobbig hjärnskakning (ironiskt nog mot Huddinge), men hade som helhet ändå en ganska stark säsong i Segeltorp. Tillsammans utgör de ett oerhört potent målvaktspar för att vara i Hockeyettan.



4. Magnus Åkerlund/Andreas Bosson, Hudiksvall

33-årige Åkerlund är den åldrande mästaren, föredömet som fungerar som förebild för den aspirerande ynglingen vid sin sida. Han är toppmålvakten som fortfarande tillhörde de allra bästa i Hockeyettan den gånga säsongen. Men när han gick sönder under säsongens viktigaste tid klev Andreas Bosson in och spelade riktigt starkt. Den unge målvakten visade glimtar av vilken bra målvakt han kan vara på väg att bli. Den spontana känslan är att det kanske inte var så smart att stanna och skriva på för en ny säsong som tvåa bakom Åkerlund. Men i realiteten kanske Bosson kommer sno fler matcher än vi tror redan kommande säsong.



3. Robin Christoffersson/Carl Hjälm, Östersund

Östersund tappade Tim Juel till Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga, men har ersatt honom med ett par av keeprar som på papperet känns ganska jämnt. Carl Hjälm är tillbaka i klubben som han öppnade båsdörr för säsongerna 16/17 och 17/18. Ett år som uttalad förstekeeper i Kiruna AIF har givetvis gjort honom oerhört gott. Masen Christoffersson fick sitt verkliga seniorgenombrott med Malung säsongen som gick och får nu chansen på en större scen. Kampen om spaden är vidöppen och känslan är att minst en av de två kommer att kliva upp riktigt stort.



2. Daniel Fahlström/Oscar Malm, Nyköping

Det är lite typiskt Fredrik Mälberg att satsa på att ha två riktigt vassa målvakter och sedan (för en utomstående till synes helt utan logik) alternera mellan dem. Det är så han har kört de senaste säsongerna i Huddinge och säsongen som gick fick keeprarna inte ens själva veta förrän tätt inpå match vem som skulle stå. Daniel Fahlström bör med andra ord vara van vid upplägget och Oscar Malm kommer från en säsong där konkurrensen var minst sagt skarp i KRIF. Här snackar vi två målvakter som står på gränsen till Hockeyallsvenskan som ska slåss om speltiden i Nyköping. Det borgar för trygghet i egen zon på Rosvalla i vinter.



1. Wictor Ragnewall/Anton Svensson, Troja/Ljungby

Grejen i Ljungby verkar vara att ha två förstamålvakter. När Troja under Pelle Svenssons ledning gick upp i Hockeyallsvenskan för några säsonger sedan hette paret Robin Johansson och Johan Nielsen. Urstarkt. Nu kan klubben för andra säsongen i rad slå sig för bröstet över att ha både Wictor Ragnewall och Anton Svensson ombord. Två målvakter som tillhör ligans yttersta toppskikt och som kommer kriga infernaliskt om speltiden. Det kan säkert finnas nackdelar med det, men på papperet är det inget snack om vilka som har det bästa målvaktsparet i ettan.