Backen lämnar Sverige – provar vingarna söderut

I april stod det klart att HockeyAllsvenska BIK Karlskoga och Viktor Lang skulle gå skilda vägar. Sedan dess har 24-åringen varit på jakt efter en ny klubb. Under måndagen kom han ett steg närmare. På sin hemsida bekräftade Piráti Chomutov att Lang är klar för en try out med klubben.



Lang spelade bara 13 matcher förra säsongen på grund av hjärnskakning. Han har däremot en gedigen meritlista med BIK Karlskoga som han representerat i A-lagssammanhang sedan säsongen 2013-14.