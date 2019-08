Ett tag var det Québec, sedan var det Finland, under en kort stund pekade en del på Sverige och sedan på USA. Men just nu råder det ingen tvekan om att Ryssland är bäst i klassen när det kommer målvaktsutbildning.

Förra veckan fick vi ännu ett bevis på detta då det ryska U18-landslaget tog hem Hlinka Gretzky Cup för första gången i turneringens existens. Det hade de antagligen inte gjort om det inte vore för 17-åringen längst bak. Jaroslav Askarov gjorde en sensationell turnering mellan de ryska stolparna och stannade på en räddningsprocent på 96,0 i turneringen.

I finalen mot Kanada, som Ryssland vann 3–2, räddade han 35 skott. Ryssarna sköt å sin sida bara 13 skott på mål i matchen.

Askarov, som vaktade ryska kassen i U18-VM i Ö-vik och Umeå i april, har av vissa bedömare utsetts till den största målvaktstalangen sedan Carey Price. Det är kanske lite tidigt att göra sådan jämförelser, men det mesta tyder på att Sankt Petersburg-keepern inte bara har goda chanser att gå i första rundan av draften nästa sommar.

Han har även goda möjligheter att gå riktigt tidigt.

Kanske tidigare än amerikanen Spencer Knight gick i den senaste draften.

Då valdes han redan som 13:e spelare av Florida Panthers.

Jaroslav Askarov är den senaste i raden av spännande målvakter från Ryssland. Utöver de redan etablerade världsstjärnorna och Vezina Trophy-vinnarna Andrej Vasilevskij, Tampa, och Sergej Bobrovskij, Florida finns jättetalangen Ilja Samsonov på tillväxt i Washington Capitals organisation. I sommarens NHL-draft gick förra säsongens JVM-sensation Piotr Kotjetkov till Carolina Hurricanes som 36:e spelare i andra rundan. Spännande Igor Sjestjorkin har äntligen tagit steget över till Nordamerika från SKA Sankt Petersburg till New York Rangers organisation för att sätta press på Henrik Lundqvist. Inom ett år lär Sjestjorkins tidigare landslagskonkurrent Ilja Sorokin göra flytten från CSKA Moskva till New York Islanders organisation och ytterligare spetsa det ryska målvaktsundret.

Visst, USA och Kanada, antagligen även Finland och Sverige, lär även fortsatt ha fler antal målvakter i ligan än Ryssland. Mycket beroende på att KHL fortfarande är så pass konkurrenskraftig ekonomiskt att många inte tjänar på att dra till Nordamerika. Men sett till kvalité råder det just nu ingen större tvekan om att ryssarna är nummer ett när det kommer till målvaktsutveckling.

Nu återstår det att se vem som först tar sig innanför den ryska gränsen för att se vad det är som gör dem så framgångsrika...

The save that sealed it for Russia pic.twitter.com/Popgu0QLd0