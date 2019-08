Visst är det härligt med rankingar? Mina kollegor här på hockeysverige.se har under sommaren varit flitiga med sina topplistor i olika kategorier, och givetvis vill jag inte vara sämre när jag nu kommer tillbaka från barmarksträning.

Det börjar verkligen krypa i NHL-fingrarna nu. Klubbarnas träningsläger är en dryg månad bort och sedan dröjer det ytterligare några veckor innan säsongen sprakar igång med Global Series i Prag där Chicago Blackhawks och Philadelphia Flyers möts.

Jag minns tillbaka på fjolårssäsongen och på allt galet som hände. Tampa Bay Lightning dominerade grundserien, men blev svepta i första slutspelsrundan. St. Louis Blues låg sist i januari, men vann till slut Stanley Cup. Elias Pettersson dominerade redan som rookie och Alex Ovetjkin nådde 50 mål ännu en gång. Vad ska hända den här säsongen?

Under sommaren har lagen rustat, justerat sina laguppställningar för att göra en bättre säsong än den som tog slut i juni. Varje general manager har säkert tänkt: "Kan Blues, kan vi" – och det är med stor nyfikenhet som jag går in till den kommande säsongen. Jag är nyfiken på många saker, men framför allt har jag blivit lite extra nyfiken på fem lag. Lag som jag tror har möjligheter att göra resultatmässig framsteg, men också lag som kommer att spela en hockey som tilltalar hockeypubliken.

För att förklara mig har jag här listat fem lag som jag kommer hålla ett extra öga på under säsongen – lag som jag verkligen tror kommer underhålla oss:

TORONTO MAPLE LEAFS

Oj, vad Toronto var roliga att titta på redan förra säsongen. Nu har de blivit ännu bättre – så hur kul ska de bli att se i år?

General manager Kyle Dubas har spelat Tetris med sin trupp och sin lönetaks-situation och lyckats passa in Andreas Johnsson, Kasperi Kapanen, nyförvärven Alexander Kerfoot (Colorado Avalanche), Tyson Barrie (dito) och Cody Ceci (Ottawa Senators). Den backsida som var lagets svaga punkt och frågetecken har blivit bättre och stabilare. Barrie kommer ge Leafs fler valmöjligheter i både fem-mot-fem och powerplay, och Ceci ska kunna hjälpa till att hålla puckarna från eget nät.

Framåt ser det minst lika frejdigt ut som under förra säsongen. Kerfoot kommer få möjlighet att ersätta Nazem Kadri (trejdad till Avalanche) och jag tror han kommer göra det med bravur. Leafs blev trea i Atlantic Division förra säsongen. I år borde den placeringen bli bättre, slutspelsäventyret bli längre – vem vet, de kanske går hela vägen?

! Hur ska coach Mike Babcock formera laget? Här finns ju oändliga möjligheter känns det som

? Mitchell Marner – kommer han ha ett kontrakt på plats innan säsongen startar eller får vi se en ”William Nylander 2.0”?

COLORADO AVALANCHE

Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen utgjorde NHL:s kanske bästa kedja förra säsongen. Att se kedjan spela var en fröjd för publiken, men knappast för motståndarna som hade väldiga problem med att få stopp på den. De tre var den stora anledningen till att Avs till slut tog en slutspelsplats. När den här säsongen drar igång kommer Avs också ha en andrakedja av rang. Kadri blir uttalad andracenter bakom MacKinnon och vid sin sida lär han få André Burakovsky som hämtats in från Washington Capitals. Just Burakovsky tror jag kommer bli en av de stora svenska överraskningarna under säsongen. Svensken kommer från blandade insatser i Capitals, men får nu en rejäl chans att slå igenom ordentligt i en stor roll.

En annan uppsida med Avs är deras backsida. Samuel Girard och Cale Makar tillhör den nya generationens backar. Ni vet de som är spelskickliga, starka på rören och som inte räds från att följa med i anfallen. Makar har ännu inte spelat en grundseriematch, men gör han vad han gjorde i slutspelet lär han inte ha några problem att anpassa sig till NHL ...

! Jared Bednar kan bygga två offensiva kanonenheter

? Målvaktssidan, kommer den räcka för att laget ska hålla sig i toppen?

CALGARY FLAMES

En av förra säsongens stora överraskningar. Laget gick som tåget i den västa konferensen och spelade en underhållande hockey med Johnny Gaudreau, Elias Lindholm, Sean Monahan och Norris Trophy-vinnaren Mark Giordano i spetsen. Lär inte vara sämre i år. Flames har precis som Avalanche en spännande backsida där Rasmus Andersson är det mest intressanta namnet för mig. Han kom in och tog för sig under förra säsongen, nu har han fått rutin och det är inte omöjligt att malmöpågen får stort förtroende i powerplay och viktiga spelformer. Borde kunna ta sig längre än förra säsongen.

! Målvaktssidan ser ut att ha blivit bättre med Cam Talbot intåg

? Milan Lucic har värvats från Edmonton Oilers. Hur kommer han se ut i Flames tröja?





Rasmus Andersson, Calgary Flames. Bildbyrån

NEW YORK RANGERS



Ombyggnationen är över. Eller det får vi åtminstone ana med värvningar som Artemij Panarin (Free Agent), Jacob Trouba (Winnipeg Jets) och Adam Fox (NCAA). Men också för att deras första draftval i år blev Kaapo Kakko som har stor chans att göra avtryck och bidra redan nu på NHL-nivå. Finländaren dominerade i finska ligan förra säsongen och var fenomenal under VM i Slovakien i våras. Ett stjärnskott som nu ska inta scenen på Manhattan.

Redan förra säsongen visade laget stundtals upp hög kvalitet. Mika Zibanejad har blivit lagets förstacenter med råge och lär producera poäng som aldrig förr, ska vi tro ihop med Panarin? Ryssen lämnade till slut Columbus Blue Jackets och klev ut på öppna marknaden, därifrån var steget till slut inte särskilt långt till Broadway och Madison Square Garden.

Rangers har tagit sig långt fram på kort tid sedan klubbledningen aviserade sin ”rebuild” och kanske får Henrik Lundqvist sin chans till sin efterlängtade Cup-titel.



Ja, ja … jag vet det är en lång väg att vandra och det är många andra lag som är riktigt bra, men visst känns det som att Rangers har något bra på gång och att slutspel borde vara en rimlig målsättning?

! Panarin lär bli en attraktion i Madison Square Garden.

? Är backsidan tillräckligt stark?

BUFFALO SABRES

Ny tränare i Ralph Krueger och nyförvärv som Marcus Johansson (Free Agent), Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks) och Jimmy Vesey (NY Rangers). Den sistnämnda kom aldrig till sin rätt i Rangers men har stor potential, Johansson visade hög klass när han hjälpte Boston Bruins till final och Jokiharju är ett backnamn för framtiden. Sedan tidigare finns ungtupparna Casey Mittelstadt, Tage Thompson och så klart Rasmus Dahlini truppen. Buffalo har onekligen något på gång och kan möjligtvis bli den kommande säsongen Carolina Hurricanes

! Rasmus Dahlin Jag kan knappt bärga mig på att se hans fortsatta utveckling

? Sam Reinhart- är det äntligen dags för det stora genombrottet?

Rasmus Dahlin laddar för sin andra säsong i NHL. Bildbyrån

Bubblare …

Tampa Bay Lightning – kan de hålla samma överlägsenhet som förra säsongen?

Nashville Predators – Någon gång ska de väl lyckas när det gäller som mest?

Vancouver Canucks – ELIAS!

