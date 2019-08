KARLSSON: De är SHL:s bästa tränare

Det finns 14 huvudtränare i SHL och gissningsvis kommer ett par av dem vara borta innan säsongen är över. Men de fem jag kom fram till skulle ta plats på den här listan lär sitta säkert, så länge de inte går mot att behöva kvala, typ.

Det finns en mängd skickliga tränare i SHL och coacher som Bert Robertsson, Niklas Eriksson och Cam Abbott ska bli otroligt spännande att följa när de blir riktigt varma i SHL-huvudtränar-kostymerna. Johan Pennerborn var en coach som var hyfsat nära att komma med på listan - han har blivit varm i SHL-kostymen - men landade precis utanför. Även Roger Melin fanns med i mina funderingar av den enkla anledningen att karln nästan aldrig misslyckas (den konstiga Brynäs-floppen undantagen) men räckte inte riktigt hela vägen.

SHL:s fem bästa tränare

5. Robert Ohlsson, Djurgården

Med tanke på hur djupt ifrågasatt han var under sitt första år är det imponerande hur Robert Ohlsson vänt opinionen och nu känns otroligt säker, närmast självklar på sin post. Det går förstås att argumentera för att "Robban" ska vara ännu högre upp eftersom Djurgården slutat tvåa och fyra i SHL och gått till semifinal respektive final de senaste två åren - men det finns en faktor som inte ska glömmas bort. Djurgården har blivit extremt hjälpta av Adam Reideborns lysande målvaktsspel. Ibland kanske Djurgården snarare haft hjälp av det, mer än av Ohlssons coachning. Men han ska förstås vara med på en sån här lista och om Djurgården kan leverera samma resultat kommande säsong är jag öppen för att flytta upp 44-åringen på listan till nästa års ranking...

För övrigt: Ohlsson "slog igenom" som assisterande tränare till Roger Rönnberg. Tänk att Juniorkronorna ett tag hade en ledarstab bestående av Robert Ohlsson, Roger Rönnberg och Rikard Grönborg... Det är en skaplig meriterad trio.

4. Peter Andersson, Malmö

Han är inte gammal på något sätt (53) men känns som SHL:s enda "Old School"-tränare jämte Roger Melin. De underliggande siffrorna är kanske inte på topp och han är kanske inte den tränare som allra tydligast släpper fram "lirare" och moderna spelare, men ingen kan ifrågasätta Peter Anderssons resultat. Han tog upp Örebro genom två divisioner och har i Malmö gått till två semifinaler och tagit en sjätteplats. Sjätteplatsen är imponerande med tanke på att Redhawks kom till spel med en extremt oflashig trupp förra säsongen. De kom exempelvis före Växjö på målskillnad och var bara fyra poäng bakom finallaget Djurgården. Det är för mig en riktigt stark prestation, som vi till ganska stor del kan tillskriva Peter Andersson.

3. Thomas Berglund, Luleå

Jag hade gärna haft "Bulan" högre. Han tog Brynäs till final och gjorde Luleå till ett lag som in i det längsta slogs om seriesegern. Det blev till slut en andraplats och en semifinal som resultat av den mycket imponerande säsongen. Han prisades, med all rätt, också som säsongens tränare på SHL Awards.

Så varför är han då inte högre? Ja, det förstår jag om du frågar. Men det finns två andra tränare som det också hade känts svårt att ha så "lågt" som trea. Dessutom saknar ju "Bulan" fortfarande det där SM-guldet, som han kanske kan komma att ta säsongen som kommer. Det som imponerar med Berglund är också att det känns som att han hela tiden utvecklas. Ser vi till Luleås säsong så såg deras underliggande siffror bättre och bättre ut genom hela säsongen. I början var de dassiga, men mot slutet av säsongen var Luleå ett topplag även sett till dem. Kanske kan Berglund vara etta på listan om ett år?

2. Sam Hallam, Växjö

Förra säsongen blev en rejäl missräkning för Växjö och Sam Hallam. Ser vi till förväntningar så kanske det till och med var Hallams största misslyckade i Lakers. Visst, de har åkt ut i kvartsfinal tidigare men när det hände 2017 vann de i alla fall serien så det är ändå svårt att se säsongen som helhet som ett misslyckande. Den här säsongen blir en chans för Hallam att studsa tillbaka och visa att han fortfarande ska sitta på tronen och kunna kalla sig för Sveriges bästa tränare, för det har de flesta nog tyckt att han varit de senaste åren. Skulle det bli en ny tung säsong för Lakers så kanske vi får omvärdera vår tidigare åsikt.

Hallam verkar dock vara en coach som inte ställer sig med armarna i coach och får sitt lag att rulla i samma hjulspår som tidigare, utan jag tror han såklart är rätt person för att basa över Växjö även kommande år. Förmodligen till något SM-guld till, eller två.

1. Roger Rönnberg, Frölunda

Det går inte att ha någon annan person som etta än känslomänniskan, citatmaskinen, provokatören och, framför allt, mästercoachen Roger Rönnberg. 48-åringen går in på sin sjunde säsong som Frölundatränare och har hittills vunnit två SM-guld. Märkligt nog har han aldrig vunnit SHL under sina år i Frölunda, men resultatraden 2, 2, 2, 3, 3, 3 säger en del om vilken enorm maktfaktor Frölunda ändå varit under Rogers år i klubben.

Visst, han har inte direkt haft ett dåligt lag att coacha, men det är långt ifrån alla coacher som skulle få ut samma resultat ur de lag han haft, som Rönnberg. Därför är det ändå rättmätigt att ha honom som etta. Inte minst efter en säsong där Frölunda vunnit både CHL och SM-guld. En bedrift de mycket väl kan komma att upprepa 2020. För det som imponerar är att spelarna inte verkar tröttna på Rönnberg och han verkar inte tröttna på att hela tiden försöka göra sitt lag bättre för att kunna vinna mer. Han är lika investerad i Frölunda HC som han var när han tog över. Därför finns det som sagt all anledning till tro att Rönnberg kommer kunna addera ett par SM-guld till innan coachslipsen läggs på hyllan.