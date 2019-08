Profilens sågning till förre tränaren: "Jag tål honom inte"

På våren 2012 gick Mathias Månsson och Södertälje SK skilda vägar. Anledningen? En spricka mellan Månsson och dåvarande tränaren Johan Strömwall.

– Jag kommer absolut aldrig prata med honom igen, berättar den före detta forwarden i en podcast med Hockeypuls.

I Hockeypuls senaste avsnitt intervjuas – den numera pensionerade – Månsson om sin karriär, och om hur han under omständiga former lämnade SSK efter säsongen 2011-12. Det blev 50 matcher och 15 poäng från Månsson då, men han fick diskbråck under försäsongen och spelade sedan småskadad under i stort sett hela säsongen och var enligt honom själv aldrig 100 procent.

– Han hade noll förståelse för det. Efter säsongen ville han köra is en måndag, men jag tyckte det var bättre att jag vilade. Då bröts det helt mellan oss, säger Månsson till hockeypuls om Strömwall.



Till Podcasten säger Månsson att han fortfarande inte kommit över det som hände i SSK och med hans dåvarande tränare den säsongen:

– Klubben visste. Om han visste, vi pratade inte så mycket... Jag kommer absolut aldrig prata med honom igen. Jag tål honom inte.

BESVARAR SÅGNINGEN

Johan Strömwall gjorde ytterligare två säsonger bakom Södertälje-bänken innan han tog en timeout från tränarjobbet. I år är han tillbaka, men som huvudtränare för SPAIF i Hockeytvåan. För Hockeypuls berättar han om kritiken från sin tidigare spelare.

– Den enda kommentar jag har till det här är: Jag hoppas det går bra för Mathias, men jag tycker han ska ägna tid åt självrannsakan i sin roll som idrottsman. Det är det enda jag vill säga.

Strömwall hävdar att han inte upplevde några problem i sin relation med Månsson och att han upplever kritiken från ex-forwarden som felaktig:

– Det är små frågor egentligen, när vi pratar enskilda träningspass. Återigen, alla beslut togs i samförstånd med vårt medical team. Det är ett beslut jag aldrig skulle ta själv som tränare. Jag har snarare låtit spelare vila när jag ansett att de varit halvskadade eller behövt vila, oavsett om läkare sagt att de kan eller inte kan spela.

Månsson avslutade sin karriär efter säsongen 2017-18.