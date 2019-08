Viktiga miljoner in i KHK

Karlskrona HK har säkrat viktiga pengar inför den stundande säsongen. För Sveriges Radio Blekinge berättar klubbchefen Per Rosenqvist att klubben fått in 1,5 miljoner kronor.

Det är den aktieförsäljning som den allsvenska klubben har gett efterlängtad utdelning.

– Vi har under våren säkrat en och en halv miljon i kapital och kommer jobba vidare med det under hösten för att få in tre miljoner, säger Per Rosenqvist till SR.



Bakom miljonerna ligger försäljningen av så kallade preferensaktier. Det är en slags hybrid mellan en obligation och en aktie. I grund och botten är det en aktie som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare, enligt Avanza.

Däremot har klubben valt att inte gå vidare med så kallade supporteraktier. Intresset bland KHK:s fans har inte varit tillräckligt hett. Det innebär emellertid inte att idén är död och begravd.

– Det finns en kostnad när man tar in privatpersoner och gör ett bolag publikt, så vi tittar på det. Men intresset måste vara stort och överstiga kostnaden. Men vi vill ha medlemmar involverade i klubben, så det finns andra planer också, säger Per Rosenqvist.