FBK-legendarens nya projekt – ska få barn att åka skridskor

Mathias Johansson spelade 663 SHL-matcher för Färjestad. Nu är han med och startar upp ett projekt som förhoppningsvis kan leda till att klubben får fler legendariska spelare i framtiden.

Som spelare blev Mathias Johansson en av de stora i Färjestads historia. Under sin aktiva karriär vann den i Oskarshamn fostrade centern inte mindre än fyra SM-guld, ett VM-guld och gjorde en säsong i NHL med Calgary och Pittsburgh.

Nu är han mannen bakom konceptet "Skridskokompis", ett projekt där Färjestad BK tillsammans med Länsförsäkringar ska arbeta för att aktivera lågstadieelever i Värmland.

– Idén har jag haft under ett par år och när den här chansen dök upp kom vi fram till det här. Vi kommer att bjuda in alla från förskolan till årskurs tre att komma till Löfbergs Arena vid tillfälle för att åka skridskor. Och det här gör vi för att få barn mer i rörelse, säger han till FBK:s webbsida.

– Barn är stillasittande i dag och vi vill att de ska komma in till oss, få en möjlighet att gå ut på isen och prova på skridskoåkning.

FBK och "Skridskokompis" kommer med start i september att erbjuda barn att komma till Löfbergs Arena två tillfällen i veckan. De står för skridskor och hjälmar för de barn som saknar det. Projektet pågår till slutet av februari nästa år.