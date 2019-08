NHL-keepern tränar med HV71 – igen

SPELADE MED GUNNARSSON I AHL

Med en månad kvar till starten av NHL-lagens träningsläger letar många spelare is för att få de bästa förberedelserna inför säsongen. Vissa av dem reser längre än andra för att hitta dem. Det gäller exempelvis Nashville Predators finske keeper Juuse Saros 24-åringen tränade i fjol med HV71 när de besökte hans hemstad Hämeenlinna för en träningsmatch. Uppenbarligen uppstod det kemi parterna emellan, för nu befinner Saros sig i Jönköping för att träna med HV under en vecka.– Han tränade med klubben i fjol och byggde en bra relation med målvaktstränaren William Rahm och de ville prova att göra det igen. När båda ville fortsätta var vi ombord och flög hit Juuse, berättar finlädarens agent Rahm.Finland har många bra målvakter i både Nordamerika och KHL. Det har bidragit till viss konkurrens om istider under somrarna. Juuse Saros tyckte därför det var värt att bege sig hela vägen till Jönköping för att få bra träning.– Han tyckte att det här var bäst för honom, både sett till istid och personlig utveckling, säger Simon Olsson.Saros är inte obekant med HV71:s förstakeeper Jonas Gunnarsson . Säsongen 2016/17 spelade de tillsammans i Nashvilles farmarlag Milwaukee Admirals i AHL.



Förra säsongen gjorde finländaren 31 matcher som reservmålvakt bakom landsmannen Pekka Rinne i Nashville. Där hade han en räddningsprocent på 91,5.