Djävulska förstärkningar: "Några riktigt häftiga namn"

P.K. Subban, Wayne Simmonds, Nikita Gusev – och draftettan Jack Hughes. På pappret kan New Jersey Devils mycket väl vara NHL:s mest förbättrade lag efter sommarens förstärkningar. Inte undra på att Jesper Bratt ser fram emot klubbens träningsläger nästa månad.

– Vi har varit stekheta i sommar, säger 21-åringen till hockeysverige.se.

Jesper Bratt längtar redan. Den 30 augusti lämnar han den svenska sensommaren och återvänder till USA för att förbereda sig inför New Jersey Devils träningsläger som startar två veckor senare.

Laget han kommer tillbaka till har till stora delar förändrats jämfört med det han lämnade när han flög hem till Sverige för att förbereda sig inför VM i april. Under sommaren har Devils general manager Ray Shero gjort några omtalade drag för att göra sitt lag mer konkurrenskraftigt.

Utöver att drafta den amerikanska stortalangen Jack Hughes som nummer ett hämtade han in stjärnbacken P.K. Subban via trejd, sajnade Wayne Simmonds som free agent och värvade rättigheterna till KHL:s poängkung Nikita Gusev från Vegas Golden Knights.

Det finns med andra ord fog för Bratt att vara uppspelt.

– Jag tror att alla i organisationen förstod att något skulle hända i sommar med tanke på hur det såg ut förra säsongen och att vi missade slutspel. Men kanske inte att det skulle hända så här mycket, säger han till hockeysverige.se med ett skratt.

– Vi hade mycket skador i fjol och hade kanske en lite tunn trupp, men nu har vi varit stekheta och fått in några riktigt häftiga namn som blir superintressanta att följa. Det är fyra toppspelare med både skills och styrka. Det ska bli skitkul att åka till campen nu.

"KAN DRA FOLK TILL MATCHERNA"

Av spelarna i fråga är det antagligen Subban som lyser klarast. 30-åringen hade ett mellanår i Nashville och kostade "bara" Devils två val i andra rundan i draften och två oetablerade backar i Jeremy Davies och Steven Santini.

Bratt fick höra talas om nyheten på sociala medier.

– Jag satt och följde draften när det kom upp på Devils instagram att de värvat honom. Skitroligt, säger han.

– Det är en plats i laget som vi har känt att om vi kan stärka upp den så kan det bli riktigt bra. Det är kul att få in en spelare som kan dra lite folk till matcherna och skapa uppmärksamhet kring laget. Sedan tror jag att han kan hjälpa till att få i gång laget på isen också.

Vad har du för bild av honom?

– Han verkar träna jäkligt hårt. Han är inte den som bara slappar och kör media. Han gillar kanske att synas lite mer än andra spelare som är lite mer lugna med sina profiler, men han vill visa sitt varumärke och det kommer bli bra för oss att få in en sådan kille också.

Nikita Gusev. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



KAN FÅ SPELA MED DRAFTETTAN

Draftettan Hughes förväntas kliva rakt in i NHL och det har spekulerats i att han kan komma att få kampera ihop med just Jesper Bratt. Det är ingenting svensken själv fått några indikationer på, men han välkomnar möjligheten att få spela med 18-åringen.

– Det vore svinroligt, säger han.

– Först och främst är han ruskigt bra hockeyspelare. Vi har aldrig stått på samma is, men jag har sett honom lite på U18-VM och i lite highlights från VM. Det är inget snack om hur duktig han är.

Nikita Gusev har visserligen inte spelat i NHL över huvud taget ännu, men sett till vad han har presterat i KHL och internationellt det senaste året finns det anledning att ha höga förväntningar. Han svarade för 82 poäng på 62 KHL-matcher med SKA Sankt Petersburg och följde upp det med att komma med i VM:s All-Star Team. Detta efter att ha noterats för 16 poäng på tio matcher för bronsmedaljören Ryssland.

– Han var grym tillsammans med (Nikita) Kutjerov på VM. Det finns en hel del skills där, säger han om nyförvärvet som Vegas Golden Knights släppte ifrån sig när de inte fick in honom under lönetaket.

Wayne Simmonds.Foto: Icon Sportwire



NHL:s MEST FÖRBÄTTRADE LAG?

Powerforwarden Wayne Simmonds hade en tung säsong i Philadelphia och Nashville. Det bidrog till att han bara fick ett ettårskontrakt med Devils. Jesper Bratt tror att den tuffe veteranen har goda möjligheter att studsa tillbaka i sin nya omgivning.

– Han kommer få en viktig roll i framför allt powerplay. Han är en av dem som gjort flest mål på styrningar och returer i ligan. Det blir viktigt för oss att få in så någon som kan dra till sig uppmärksamhet i PP. Det har vi saknat sedan Brian Boyle försvann till Nashville. Jag har hört att han ska vara en riktigt bra ledare också.

Det är många som pekat ut er som det mest förbättrade laget i ligan, kan du skriva under på det?

– Det tycker jag. Men det är många lag som har lyft sig i sommar. Dallas och Rangers har fått in några riktigt bra spelare, till exempel. Men som helhet har vi fått in fantastiska tillskott.



Och som om inte de här förstärkningarna ovan vore nog får Devils även tillbaka sin storstjärna Taylor Hall i friskt skick. Efter att ha utsetts till ligans MVP 2018 begränsades han till 33 matcher i fjol på grund av en knäskada. Hall har inte spelat sedan i julas och kan på så vis nästan betecknas som ett nyförvärv.

– Att få tillbaka honom hel och frisk från start är superviktigt. Han har varit den viktigaste spelaren för oss under de två år jag har spelat här. Det verkar som hans rehab har gått bra också, säger Bratt.

SISTA ÅRET PÅ KONTRAKTET

Själv hade stockholmaren sin beskärda del av skador i fjol. Han inledde säsongen på skadelistan och missade bland annat mötet med Edmonton Oilers i Göteborg i oktober. Detta efter att olyckligt fått en förlupen puck på käken under en träning i Scandinavium just innan seriestarten. Bratt saknades även på isen i slutet av grundserien efter att ha fått ett skott på foten och missade sedan ett par av Tre Kronors matcher i VM efter att ha fått en smäll i en gruppspelsmatch.

– Det var mest otur, inget som jag kunde ha påverkat med förebyggande träning, konstaterar han.

– Allt känns bra nu och jag har haft en väldigt bra träningssommar där jag utvecklat mig fysiskt.

Efter två säsonger i ligan – och 68 poäng på 125 matcher – känner Jesper Bratt att han är mogen att lägga in en extra växel.

– Jag vet hur ligan funkar nu och känner att jag kan ta ytterligare ett steg. Nu är man inte någon junior längre, utan ska vara med däruppe och fajtas. Jag känner själv att jag tog ett steg förra säsongen, blev mer bekväm, tog mer ansvar och vågade utmana mer. Det vill jag fortsätta utveckla i år.

Du går in på sista året på ditt rookiekontakt. Känner du press att leverera på grund av det?

– Nej, än så länge är det ingenting jag kan påverka. Min kontraktsförhandling kan inte starta förrän 1 januari eftersom jag draftades sent (sjätte rundan). Så jag ska bara gå ut och ha kul, försöka ta det till nästa nivå.

Den nya omgivningen i New Jersey gör att finns det goda förhoppningar om att han kan lyckas med det.