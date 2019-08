Brynäs: Greg Scott (Anton Rödin)

Jag håller Greg Scott som favorit över Anton Rödin här. Anton Rödin har såklart ett högre tak och är i grunden en bättre offensiv spelare än Greg Scott. Men det finns samtidigt en del orosmoln kring Rödin, med tanke på hans skadehistorik och att han inte spelat speciellt många matcher de senaste åren. Redan igår fick vi dock se prov på deras fina kemi (tillsammans med nye Jaedon Deshen...jag avstår från att ens försöka stava rätt) så det kan nog bli en rätt fin säsong även för Anton Rödin.

Djurgården: Patrik Berglund (Jacob Josefson)

Skadad nu under försäsongen, absolut. Men om Patrik Berglund hittar tillbaka till fysisk och psykisk toppform så borde han absolut vara en poäng-per-match-spelare i SHL. Den nivån har även Jacob Josefson men precis som i fallet Anton Rödin finns det alltid en oro kring Josefsons fysiska status. Under deras karriärer har Berglund alltid haft en mer fysisk uppsida än Josefson, så även om Jacob håller sig skadefri så håller jag "Bulan" knappt före.

Frölunda: Ryan Lasch (Johan Sundström)

Vilken chock va, att Ryan Lasch är etta? Även om Frölunda har SHL:s bredaste offensiv så är Lasch helt överlägsen när det handlar om offensiv spets. Förra säsongen vann han den interna poängligan 17 poäng före Simon Hjalmarsson. Det säger en del. Den här gången tror jag dock han får Johan Sundström som främsta utmanare. Om han ens får någon utmanare över huvud taget, det amerikanska spelgeniet. Kan mycket väl vinna hela SHL:s poängliga förstås. Jag har dock en annan favorit till den titeln, nämligen Färjestads poängkung...

Färjestad: Michael Lindqvist (Victor Ejdsell)

Inget lag i SHL har lika många potentiella poänkungar som Färjestad. Där finns Lindqvist och Ejdsell, där finns Ville Leskinen och jag är inte beredd att helt räkna bort Johan Ryno eller Jesper Olofsson heller.

Lindqvist är mitt tips på att bli hela SHL:s poängkung, faktiskt. Han kan bli den främsta utmanaren till Ryan Lasch (och Patrik Berglund) och jag tro absolut han kan slå dem. På 66 matcher i SHL för Färjestad har Lindqvist 66 poäng. Nu får han vara med från start och förhoppningsvis spela en hel säsong utan hjärnskakningar och annat trist. Då kommer han vara en av seriens bästa offensiva spelare, var så säkra. Kanske den bästa.

HV71: Linus Fröberg (Simon Önerud)

HV har kanske ingen superspets, men en bra bredd som kommer ge dem många värdefulla poäng. Det var dock ganska svårt att hitta en given poängkung i laget men jag fastnade till sist för Linus Fröberg. 26 och 28 poäng har han landat in på i Växjö de två senaste åren men nu när han lär få en större roll tror jag han kommer kunna landa in på 35. Det kan räcka i HV71. Simon Önerud är främsta utmanare på förhand i ett HV där många kommer leverera bra - men ingen kanske kommer vara en av SHL:s främsta poänggörare.

Oskarshamn: Tyler Kelleher (David Goodwin)

Rapporterna man sett och hört vittnar om att Tyler Kelleher kan bli en positiv överraskning i SHL, så därför väljer jag den 168 centimeter korte forwarden som min favorit här. David Godwin är en etablerad spelare på ganska hög europeisk nivå, men jag går på känsla och plockar ut Kelleher i Oskarshamn.

Det är förstås hur svårt som helst att gissa här eftersom merparten av spelarna aldrig spelat i SHL. Jag menar, kanske kan en sån som Filip Svenningsson ta ett jättekliv och göra 30 poäng i SHL? Då kan kan bli en poängkung i laget. Eller kan Gustaf Franzén få det där genombrottet vi väntat på? Vem vet.

Leksand: Patrik Zackrisson (Spencer Abbott)

Här hade jag haft Spencer Abbott som favorit om han hade spelat hela säsongen. Nu blir det däremot ganska enkelt att ha Patrik Zackrisson som tips, med Abbott som främsta utmanare. Båda dessa är potentiella 45-poängsspelare om de spelar en hel säsong och det hör knappast till vanligheterna att en nykomling kan lassa upp spets av den kalibern.

De som följer mig på twitter såg kanske att jag igår gissade Sebastian Wännströms poängskörd i Leksand: 18+12. Med det lär han åtminstone vinna den interna skytteligan.

18+12 blir det den här säsongen. — Måns Karlsson (@Manskarlssonyao) August 13, 2019

Linköping: Broc Little (Patrik Lundh)

Patrik Lundh gjorde 40 poäng senast han var i Sverige och håller han den nivån så kommer Broc Little få kämpa för att vinna den interna poängligan. Men i utgångstipset måste jag ändå ha den amerikanske liraren som favorit. Han är en av de mest pålitliga poänggörarna i hela den svenska högstaligan och kommer om han är skadefri göra runt 40 poäng den här säsongen också.

Det ska bli intressant att se om han och "Peppe" Lundh kan hitta kemi. Då det det bli ett av SHL:s mest fruktade radarpar, faktiskt.

Luleå: Juhani Tyrväinen (Niklas Olausson)

Luleå har ganska många jämnbra spelare som kan landa in mellan 30 och 40 poäng. Tyrväinen och Olausson kan få konkurrens av Robin Kovacs, Emil Larsson, Arttu Ilomäki, Jack Connolly med flera. Jag drar dock en liten chansning och tror Tyrväinen kommer göra det riktigt bra i Luleå. Det man såg i VM vittnade om att det är en spelare som kommer bli jobbig att möta för många SHL-försvar, och jag blir inte förvånad om han landar på 35 poäng. Mer än så behövs det nog inte för att vinna den interna poängligan i lagmaskinen Luleå. VM-guldhjälten har dessutom varit en stabil poängmakare under ganska många år i Finland, så han borde kunna klara av att leverera skapligt med pinnar även i Sverige.

Malmö: Konstantin Komarek (Emil Molin)

På tal om lagmaskin med många potentiella poängkungar. Malmö är definitivt också en sådan. Men med tanke på Komareks fina fjolår, med 39 poäng, så måste han vara favorit på förhand. Visst, Emil Molin och Nicolai Meyer har en kanske ännu tydligare offensiv spets egentligen men Molin var skadad hela fjolåret och Meyer är oprövad på SHL-nivå. Det är dock två fullgoda utmanare till Komarek.

Jag tror dock inte vi får se någon i Malmö topp-tio i SHL:s poängliga när säsongen summeras.

Rögle: Dennis Everberg (Kodie Curran)

Dennis Everberg är kanske ingen poängspruta, först och främst, men med tanke på den fina utdelning som han hade i Zug förra säsongen så håller jag ändå honom som favorit framför ett helt knippe andra spelare. Räkna inte ut Daniel Zaar, Leon Bristedt eller den regerande vinnaren Ted Brithén. Eller Kodie Curran, förstås. Jag har honom som Everbergs främsta utmanare och tror han kan ta ännu ett kliv jämfört med de 37 poängen han gjorde förra säsongen. Curran är den enda backen som tar sig in i den här sammanställningen.

Skellefteå: Joakim Lindström (Oscar Möller)

Behöver jag ens motivera? Det känns totalt givet att ha Lindström som favorit och Möller som främsta (enda?) utmanare. Jag blir inte förvånad om den duon blir de enda spelarna i laget som gör 30 poäng. Båda kommer dock komma upp även i 40, tror jag. Det blev 42 respektive 38 förra säsongen.

Växjö: Emil Pettersson (Roman Horák)

Här nobbar jag både Richad Gynge och Brendan Shinnimin för att gå på Emil Pettersson som min huvudkandidat och Roman Horák som utmanare. Pettersson låg på en poäng per match senast ha var i Växjö och jag ser ingen anledning till varför han inte ska kunna göra det även säsongen som kommer.

Horák är en stor favorit hos mig och jag tror det går att få ut ännu mer än de 33 poäng han gjorde förra året. Det finns så mycket kvalité i honom att han åtminstone borde vara uppe och nosa på 40. Men upp till Pettersson tror jag inte han når.

Örebro: Mathias Bromé (Kerby Rychel)

Örebro har inte direkt den sexigaste offensiven i SHL, tvärtom känns den som en av de mer trubbiga. Ifjol vann backen Nick Ebert poängligan på 33 poäng och jag är inte så säker på att det kommer krävas så mycket mer för att vinna den i år.

Det finns dock ett par spelare med potential att ligga run 35 poäng. Mathias Bromé gjorde det redan i Mora och Kerby Rychel var en flitig poängplockare i AHL. Ryan Stoa gjorde det bra i KHL så han kan bli en dark horse. Men jag väljer att vara "safe" och gå på Bromé här. Han är bevisad i SHL och borde inte vara färdigutvecklad än. Därför tror jag han vinner Örebros interna poängliga kommande säsong.