Lehners fina budskap på nya masken

Robin Lehner bytte för en dryg månad sedan klubb då han lämnade New York Islanders och skrev ett ettårsavtal med Chicago. Nu har han visat upp den mask han kommer bära som Chicagomålvakt.

Masken innehåller ett viktigt budskap. Lehner har skrivit #SameHere på hjälmen, och beskriver själv vad meddelandet betyder.

"Same Here är ett meddelande som betyder: Jag har mött utmaningar i livet också. De utmaningarna har påverkat min mentala hälsa. Det är ett tecken som vi hoppas kan förena världen en gång för alla och normalisera hur universellt det här ämnet är", skriver den svenske stjärnmålvakten på twitter.

Robin Lehner vann på NHL Awards Bill Maserton Trophy för sin öppenhet kring hans mentala ohälsa, och den otroliga resa han gjorde på isen förra säsongen. En resa som gjorde att han nominerades till Vezina Trophy, priset till ligans främsta målvakt. Han hyllades stort för sitt tacktal då han bland annat sade:

- Jag är inte rädd för att säga att jag lider av mental ohälsa. Det betyder inte att jag är mentalt svag.

#SameHere is an expression which means: I’ve faced challenges in life too. Those challenges have affected my mental health. It’s a sign that we hope will unite the world to once and for all, normalize how universal this topic is. pic.twitter.com/gWsuDIwkMR