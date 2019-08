Några strömatcher har förstås redan lirats, men ikväll kan man säga att försäsongen drar igång på riktigt allvar och den gör det med ett par oerhört intressanta matcher.



Några lag har redan gått i elden och begått träningsmatchpremiär. Till exempel smiskade ju Nybro upp IK Oskarshamn förra veckan och under gårdagskvällen visade sig Boden vara ett starkare lag än Kiruna AIF när man vann med 5-2 och nyförvärven Per Savilahti Nagander, Henri Tamminen och William Dageryd omedelbart hittade in i målprotokollet.



Men ikväll går startskottet för försäsongen på allvar då allt fler lag ger sig ut på isarna för att spela match och kvällen bjuder på några synnerligen högdelikata möten.



Till exempel drabbar några rivaler samman.



Skövde-Mariestad

Det har förvisso gått lite inflation i derbymatcher i och med att Skövde och Mariestad mötts så mycket under försäsongen många av de senaste åren, men ett derby är alltid ett derby och visst kittlar det lite att säsongens första träningsmatch står mellan de två rivalerna. Mariestad som med rutinerade Andreas Appelgren som ny tränare satsar stenhårt på att revanschera sig efter fjolårsfiaskot. Skövde som breddat truppen och gärna vill se att kommande säsong blir mer framgångsrik än den mellanmjölk som var vintern som gick. Det här kan bli riktigt intressant.



Nybro-Vimmerby

De två smålandsgängen är förvisso inte superrivaler. För Nybro heter fienden Kalmar och för Vimmerby kittlar det ännu mer om det är Västervik eller Tranås som står på andra sidan röd. Men på ett sätt kommer de här två gängen vara bittra rivaler i vinter. De kommer ju att vara inbegripna i det race om platser i Allettan som söderserien blir den kommande hösten. Nybro med en storsatsning, Mikael Tisell som ny tränare och en mängd namnkunniga nyförvärv. Vimmerby med en till stora delar ombyggd trupp och gamle Färjestad-ikonen Peter Nordström som ny tränare. Frän matchup så här tidigt på försäsongen.



Ikväll kommer vi även få se ett gäng Hockeyettan-gäng gå i klinch med storheter från Hockeyallsvenskan.



Nyköping-Södertälje

Första träningsmatchen för säsongen. Första matchen som Nyköpings sportklubb (nu när namnbytet gått igenom och blivit godkänt av bestämmande instans). Första matchen med Fredrik Mälberg som ny huvudtränare och första matchen i lagets dress för många av spelarna. Klart att det finns mycket att glädjas åt för fansen i Nyköping. Att det dessutom är första mötet med rivalerna från Södertälje på bra länge gör naturligtvis inte saken sämre. Det lär bli en fräsig kväll på Rosvalla även om SSK (med en bra match mot Djurgården i benen) ganska enkelt borde kunna städa av det hela.



Västervik-Kalmar

Ifjol räckte det till spel i playoff 1(där Huddinge blev för svåra), den här säsongen satsar Kalmar betydligt hårdare och har gjort ett par riktigt starka värvningar. Om det är för att hamna i topp i söderserien eller för att fortsätta hålla den bittra rivalen Nybro på avstånd låter vi vara osagt, men på papperet kommer Kalmar kunna ställa minst tre väldigt offensivt potenta lines på isen redan i första träningsmatchen. Detta då mot ett Västervik som i vanlig ordning behövt bygga om ganska ordentligt för att kunna ställa ett slagkraftigt allsvenskt lag på benen. Borde bli en bra genomkörare för båda gängen.



Huddinge-Almtuna

Almtuna åkte ur Hockeyallsvenskan efter en plattmatch mot Kristianstad i kvalseriens sista omgång i våras, men IK Panterns ekonomiska öde skickade dem tillbaka uppåt i seriesystemet. Flera av de Hockeyettan-spelare som de redan hunnit värva är dock kvar och det gör det här till lite av en match mellan två urstarka Hockeyettan-lag. För Huddinge har ju ägnat silly season åt att värva hem i stort sett varenda skicklig ettan-spelare som någonsin burit klubbens tröja. Det är ett bygge med namn som skrämmer och som med all sin skicklighet borde defilera i toppen av östra serien när det väl börjar gälla poäng. Men hur står de sig mot Almtuna? Det blir ett bra kvitto.



Utöver dessa fighter bjuder kvällen på ytterligare några matcher av stort intresse.



Hudiksvall-Strömsbro

Första matchen som tränare i Hudiksvall för Per Ljusteräng och första matchen som Hockeyettan-förening för Strömsbro. Det är två intressanta story lines att följa här. Det är förstås alldeles för tidigt på försäsongen att kunna kräva några som helst linjer i spelet, men Ljusteräng är i Hudiksvall för att spetsa till offensiven som var lagets akilleshäl säsongen som gick och hur det tar sig uttryck är något att hålla ögonen på under försäsongen. Samtidigt är det nog många som är intresserade av hur Strömsbros Gävle-bördiga gäng står sig. Själva har de höga ambitioner, men på papperet är det väldigt svårt att utläsa var de egentligen står slagkraftsmässigt.



Borås-HC Dalen

Nykomlingen Borås har redan begått sin premiär för säsongen genom att besegra Halmstad och nu är det dags att gå i klinch med ytterligare ett lag som förväntas kriga på söderseriens undre halva. Visst är HC Dalen en joker i den kommande kampen om Allettan-platserna, men de kommer inte finnas med som någon form av favorit i förhandssnacket. Det här blir ett första test för några av de ganska lovande nyförvärven dock.