Världens främste spelare genom tiderna - Wayne Gretzky

När vi pratar om hockey och hockeystjärnor genom historien, finns det en hel del namn som dyker upp, namn som Bobby Orr, Mario Lemieux, Peter Forsberg, Brett Hull, Niklas Lidström, Joe Sakic men så också den största av dom alla, självaste "Mr 99", Wayne Gretzky. Dessa har genom tiderna varit med och utvecklat spelet till vad det är idag, varit med och format landskapet och inspirerat spelare att ta upp klubban och börja spela.

Under mitten på 80-talet kunde man gång på gång se Gretzky spela i tv-rutan, långt innan tillgången till internet fanns och vilken undervisning han bjöd på. Hans förmåga med klubban, hans spelöversikt och känsla, gjorde honom till ett fruktat vapen för motståndarna. Detta återspelas också i NHLs rekordböcker där Gretzkys namn återfinns både här och där. Man skulle nästan kunna döpa om rekordboken till Gretzkys memoarer. Gång på gång under sin oerhört framgångsrika karriär bröt han rekord efter rekord, vissa som står sig än idag och som säkerligen också kommer stå sig en lång tid framöver. Han är bland annat den ende spelaren genom tiderna som lyckats nå 200 poäng eller mer, under en och samma säsong. Som om detta inte vore en bedrift i sig, så lyckades han göra detta inte mindre än fyra gånger under karriären.



Han var så dominant på isen att spelbolag som Wisegambler.com drog sig från att erbjuda spel på honom och gjorde dom det, då var oddsen väldigt låga, så pass att det mer eller mindre gav jämna pengar. Detta är inte så konstigt med tanke på hans dominans då hans öga för spelet, gjorde att han bland annat lyckades få in pucken i målburen inte mindre än 92 gånger under en säsong vilket än idag är rekordet för flest gjorda mål under en NHL-säsong. Legenden sitter också inne med rekordet att nå 50 mål snabbast, en bedrift han uppnådde på inte mindre än 39 matcher, vilket innebar ett målsnitt på 1,28 mål per match!



Rekord som står än idag



Det var inte bara i tv-rutan som han var populär, han var också en stor inspiration till den yngre generationen som spelade hockey men också unga individer som började spela just på grund av honom och som sedermera lyckades ta sig till den mest prestigefyllda hockeyliga i världen. Spelare som Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström och Henrik Zetterberg kommer alla ihåg legendaren och hur han inspirerade dem att utveckla deras spel och sträva efter att nå sina mål.



Eftersom han var aktiv under en så lång period tillsammans med faktumet att han också höll en sådan hög nivå under stora delar av karriären, så sitter han också med en mängd olika rekord som med största sannolikhet aldrig kommer att uppnås av någon annan spelare, hur mycket dom än försöker. Dessa rekord innefattar bland annat det sammanlagda antalet gjorda poäng under en säsong, innan slutspelet, där han uppnådde otroliga 2857 poäng, med 894 mål och hela 1963 assists, varav hela 50 stycket hat-tricks. Den som hitintills kommit närmast att nå detta rekord var Jaromir Jagr, som under sin karriär spelade ihop sammanlagt 1921 poäng, alltså poäng som inte ens uppnår Gretzkys antalet assist under karriären. Tittar vi på hans sammanlagda poängskörd både under säsong och slutspel, så ökar denna siffra med närmare 400 poäng, upp till 3239 som är fördelat över 1016 mål och 2223 assist.



Han håller också rekordet för flesta gjorda poäng under ett slutspel, med 47 poäng sammanlagt under 1985 års slutspel.