"Fanns folk som trodde att jag kom in i Leksand för att farsan hade pratat in mig"

Han lämnar Leksand för att komma närmare möjligheten att spela seniorhockey i Södertälje. Hockeysverige.se har träffat målvakten Viktor Rönnqvist i sin nya hemmamiljö. Bland annat för att prata om vad pappa Petter, tv-profil på C More, betyder för honom.

– Nu för tiden är det mer den mentala biten han försöker hjälpa mig med, berättar 18-åringen.



SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)Förra säsongen hade Viktor Rönnqvist hade fina 94.38 i räddningsprocent på sex matcher i J20 SuperElit topp-tio förra säsongen. Bäst av alla i serien faktiskt. Då tillhörde han Leksand.

Han var även med som reservmålvakt ett antal matcher i klubbens framgångsrika lag i Hockeyallsvenskan. Efter säsongen valde klubben och Rönnqvist att gå skilda vägar.

Ny klubbadress för 18-åringen blev i stället Södertälje SK.

– Det största anledning till att jag valde Södertälje var att när dom hörde av sig till mig och presenterade sin plan så lät det väldigt bra. Det klickade bra med den vision jag har för framtiden, berättar SSK-målvakten då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i hans nya hemmahall Scaniarinken.

– Min vision är att få spela mycket matcher på juniornivå, men även att kunna ha en bra chans att få vara med i A-laget.

Hänga med där på en allsvensk nivå där jag ändå tycker att jag kan ta en plats. Fanns inte den möjligheten för dig i Leksand?

– Det var från båda sidor… Jag ville väl därifrån samtidigt som när Leksand gick upp i SHL skulle det bli svårare för mig att ta en plats i A-laget där.

– Jag kände att möjligheterna var större här. SSK hörde av sig ganska tidigt och allt gick ganska snabbt då jag väl hade bestämt mig, säger Victor Rönnqvist

Han gjorde tre säsonger i Leksand innan flytten till Södertälje.

– Jag trivdes oerhört bra där och har träffat kompisar som jag kommer ha kvar resten av mitt liv. Jag har skapat otroliga band med många där och allt runt omkring med boende och skola fungerade väldigt bra. Dessutom mognade jag som människa både på och utanför isen under min tid där.



Du var med på bänken under en del matcher i Hockeyallsvenskan för Leksand, hur delaktig kände du dig i själva avancemanget?

– Ja du… Jag har diskuterat det med ganska många faktiskt. Klart att jag gled med på en räkmacka när jag fick vara med på slutet då vi gick upp i SHL. Jag fick ju vara med och fira och allt sådant, vilket var en otrolig upplevelse.

– Jag skulle ändå säga att jag var lite delaktig eftersom jag var med laget och tränade under kvalet. Dessutom fick jag sitta några matcher. På så vis var jag delaktig. Samtidigt uträttade jag inget på isen och på så sätt var jag inte delaktig, men jag var ändå med i laget.

Viktor Rönnqvist.Foto: Ronnie Rönnkvist

IMPONERADES AV BRAGE

En som imponerade på Viktor Rönnqvist under kvalspelet var Leksands målvakt Axel Brage.

– Hans spel var fantastiskt. Det var coolt att se från min sida hur han jobbade. Jag var med på träningarna för att avlasta honom under kvalet och lärde mig otroligt mycket bara utifrån det.

– Jag såg hur fokuserad och i vilken form han var. Det var ingen chock att han spelade så bra i kvalet.



Han gjorde det okej i Hockeyallsvenskan, men tycktes höja sig några steg ytterligare i kvalet, vad ser du, som jobbade nära honom, som nyckeln till det?

– Jag skulle säga det mentala, att han är så otroligt fokuserad och närvarande. Dessutom är han lugn som människa. Det här tror jag gjorde att han kunde ta större kliv i sitt spel både mot AIK och Mora.



Pappa till Viktor Rönnqvist är tidigare VM-målvakten Petter Rönnqvist, som i dag syns frekvent som hockeyexpert på C More. För nyblivne SSK-målvakten är han ett viktigt bollplank.

– Han har påverkat mig väldigt mycket som målvakt. Såklart då främst i många positiva delar. Jag kan inte hitta några negativa delar alls i det.

– Från dag ett då jag klev ut och skulle vara målvakt har jag fått mycket hjälp. Nu för tiden är det mer den mentala biten han försöker hjälpa mig med. Det finns inte så många tekniska grejer han kan ge sig in på. Dom delarna tar jag med målvaktstränarna.



När du säger det mentala, på vilket sätt har han påverkat dig där?

– Hur jag ska förbereda mig inför matcher, hur jag ska tänka… Där har jag faktiskt även tagit hjälp av Andy Swärd.

– Efter matcherna pratar jag alltid med pappa om hur det har varit och så vidare, men inte längre så mycket om tekniska delar.



Har du fått några gliringar på isen över att du är ”Petter Rönnqvists son”?

– Inte så jättemycket faktiskt. Det har hänt att någon nämnt det och det har varit någon som sagt något på isen om farsan, men det har varit ganska lugnt med det.

– Nu har jag ändå kommit upp på en så pass professionell nivå att jag känner att det inte är någon större nackdel. Det var då jag var yngre fanns det folk som trodde att jag kom in i Leksand för att farsan hade pratat in mig där, men så var det såklart inte.

Petter Rönnqvist.Bildbyrån/Ola Westerberg



"VILL HA NÄRA IN DIT"

Nu har 18-åringen lagt tiden i Leksand bakom sig och ser mycket fram emot att fortsätta sin fina utveckling i Södertälje.

– Framför allt hoppas jag att få spela mycket matcher. Sättet jag avslutade på i Leksand där jag hade bäst räddningsstatistik i hela topp 10, att kunna fortsätta på den vägen.

– Jag utvecklades otroligt mycket förra säsongen, vilket jag vill fortsätta med den här säsongen. Det kan jag också göra om jag får många matcher.

– Jag har varit med A-laget en del redan. Jag vill ha nära in dit och hoppas att kunna kriga om en plats där också.

Känner du att det är ganska nära till att du ska kunna ta en plats i Hockeyallsvenskan och hänger med på ett bra sätt?

– Absolut. Det tycker jag verkligen. I Leksand har jag fått vara med och träna med A-laget under några år. Jag känner när jag nu får vara med här att jag tar ytterligare kliv och är mer redo för den här nivån.

– Tidigare har det mer varit med för att lära och komma in i tempot, men nu är jag en mer mogen målvakt och kan ta nästa kliv, säger Viktor Rönnqvist.



Samtidigt kliver Håkan Loob in genom dörrarna på Scaniarinken och kommer fram och pratar en stund innan vi fortsätter avverka om Södertälje och då först A-lagsmålvakterna Fredrik Bergvik och Alexander Sahlin.

– Det är väldigt inspirerande att träna med dom. Det är två intressanta målvakter. Bergvik har krigat i division 1 under några säsonger och varit väldigt bra där. Han ska nu ta sitt nästa steg här. Samtidigt är Sahlin lite av en ikon i Södertälje. Det är jättekul att se och lära sig av dom på isen.



Hur ska det bli att bo här i Södertälje?

– Väldigt skönt samtidigt som jag nu har nära hem. Jag har bott en bit ifrån ett tag, men nu kommer jag ha närmare till mina kompisar här nere och till även mamma och pappa.

– Mina första intryck är att Södertälje är en ganska lugn stad. Nu har jag inte sett så jättemycket av staden ännu, men det är till exempel väldigt fint och mysigt nere vid hamnen.

Du har även din flickvän med dig till Södertälje.

– Ja, precis. Jag träffade Fanny i Leksand och hon flyttar med mig hit till Södertälje. Det är väldigt kul att hon också är med på den här resan.

– Klart att det kommer ta ett tag för henne att komma in i allt, men jag tror inte att det kommer bli några problem. Hon har fått hjälp med jobb av föreningen. Dessutom har hon lite kompisar i Stockholm, avslutar den nyblivne SSK-målvakten med ett leende.

Viktor och Fanny.Privat