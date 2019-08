Läcks beslut: Blir målvaktstränare

Skador har gäckat Eddie Läck de senaste åren. Han skriver själv på twitter att han spelat med höftsmärtor de senaste sex åren och för att bli kvitt problemen väljer han nu att pausa sin hockeykarriär.

Den profilstarke målvakten kommer i stället jobba som målvaktstränare för Arizona State University, i väntan på att kunna ta upp sin NHL-satsning igen.

- Jag måste säkerställa att jag ger mig själv de förberedelser jag behöver för att kunna spela i NHL igen. Jag är inte frisk nog att göra det nu, och därför är jag glad att meddela att jag kommer jobba som målvaktstränare för Arizona State University. Jag älskar sporten och är glad över att få dela med mig av lite av den vetskap jag införskaffat mig under min professionella karriär, skriver han på Twitter.

31-åringen spelade bara sex matcher förra säsongen, samtliga för New Jerseys farmarlag. Säsongen dessförinnan blev det sammanlagt 29 matcher för Calgary och New Jersey, och deras AHL-lag.

Läck var som allra mest framgångsrik åren 2013 till 2015 då han spelade 41 matcher per säsong i Vancouvertröjan och spåddes en lysande framtid. Därefter har skadorna gäckat svensken, som fått svårt att få spelet att stämma.

Han var med i VM-truppen 2017 och stod en match, där han höll nollan, på vägen fram mot Tre Kronors VM-guld.

Update on my career. Thank you pic.twitter.com/n9piLTDLun