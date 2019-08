Lehners önskan - till Trump: "Låt oss sitta ned och diskutera"

- Vi har en självmordskris, skriver han på twitter.

Inför valet 2016 uttryckte Robin Lehner sitt stöd för Donald Trump genom att ha hans ansikte på sin målvaktsmask, samt namnet "Trump" skrivet på densamma. Nu hoppas målvaktsstjärnan på att få till ett möte med den kontroversiella presidenten.

Robin Lehner skriver på twitter om sin oro för den skenande prisbilden för mediciner och faktumet att folk inte har råd att behandla sin psykiska ohälsa.

- Ärligt talat stör det här mig. Jag är en av de lyckliga eftersom jag har en försäkring, men jag såg just prislappen för de fem medicinerna jag tar och det kostar runt 4000 dollar per månad. Ren galenskap! Om det här landet vill ha en frisk befolkning och färre problem måste de börja där. Det är tydligt att vi i det här landet har problem med beroenden, våld och vi har till och med en självmordskris. Det enda sättet vi kan fixa problemen är att ha ett system som gör att vård- och medicineringskostnaderna minskar, skriver Lehner innan han riktar sig direkt till Donald Trump.

- Ditt folk lider och du har nyckeln för att göra det bättre. Donald Trump, låt oss sitta ned och diskutera saken. Låt mig dela min erfarenhet med dig. Låt oss göra skillnad. Tack.

Presidenten har ännu inte besvarat den svenske målvaktens utsträckta hand, men vem vet: kanske kan Robin Lehner få till ett möte med presidenten med sitt skarpa budskap?

along with programs that promote mental health education. Your people are suffering and you hold the key to make it better.@realdonaldtrump how about we sit down and discuss this. Allow me to share my experience with you. Let’s make a difference. Thank you

— Robin Lehner (@RobinLehner) August 14, 2019