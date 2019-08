Målvaktstalangen stod för fin debut – men HV höll inte måttet

SOLOPRESTATION FRÅN JUNIOREN

I våras var han en av hjältarna när Småkronorna tog sitt historiska första U18-VM-guld under turneringen i Örnsköldsvik. I juni valdes han sedan av Tampa Bay Lightning i tredje rundan av draften i Vancouver. Nu är Hugo Alnefelt , 18, reservkeeper till Jonas Gunnarsson i HV71:s A-lag i skadade Adam Åhman s frånvaro. Och på torsdagen debuterade han i A-lagssammanhang.I bortamötet med stod han för en stark första insats för SHL-laget, men trots det gick han förlorande ur matchen. HV föll med 1–4 efter en blek match där man förlorade skotten med 17–33.Alnefelt släppte två puckar – 0–1 från Marcus Björk och 1–2 från Niklas Arell – innan Malmö via mål av Henrik Hetta och Emil Sylvegård sköt fastställde slutresultatet i tom kasse.– Det är aldrig kul att förlora, men det var otroligt kul att få känna på tempot här. Allt går fortare och det är rejälare avslut, säger han till C More om intrycken från matchen.HV71:s tröstmål svarade David Gustafsson för. Juniorcentern satte 1–1 i numerärt underläge efter en soloprestation där han tog sig runt backen Tobias Ekberg och forcerade in pucken bakom Oscar Alsenfelt. Gustafsson försvinner inom kort över till Nordamerika för att försöka slå sig in i Winnipeg Jets.Det är oklart om han återvänder till HV71.