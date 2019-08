"Blev många sömnlösa nätter"

Förra säsongen hamnade han i rampljuset på grund av ett par uppmärksammade avstängningar. Nu är Lucas Sandström kontraktslös inför kommande säsong - och tror att det som hände förra säsongen kan ha påverkat klubbarnas syn på honom.

– Jag skulle ljuga om jag sa något annat än att jag trodde det skulle vara klart nu, säger han till hockeysverige.se.

Han brukar vara stabil kring 20+ och 30+ när det handlar om poäng per säsong i HockeyAllsvenskan. Men 29-årige Lucas Sandström går alltjämt utan kontrakt, trots att vi kommit till mitten av augusti och han gjorde 28 poäng på 43 matcher i nästjumbon Almtuna förra säsongen.

Den förra säsongen var märklig. Poängmässigt gjorde han det riktigt bra, men samtidigt var han seriens mest utvisade spelare och drog på sig två avstängningar. Först fick han tre matcher för att ha slagit en domare över skridskorna, och sen fick han ett elvamatchersstraff för att påståtts ha knuffat en domare.

Nu berättar forwarden om den jobbiga perioden.

– Det var tufft för mig. Speciellt att jag blev avstängd elva matcher i det läge vi var med laget också. Det var riktigt tufft att stå på sidan i det läget. Jag tog allting som hände ganska hårt, måste jag erkänna. Men det är mitt eget ansvar att inte sätta mig i de situationerna. Det ska liksom inte finnas något att diskutera, inleder Fagerstasonen och fortsätter:

– Sen tror jag att de flesta som sett situationen tycker att straffet i sig var väldigt hårt. Det kändes som att de ville sätta ett exempel. Men jag ska inte hamna där från början. Det är läxan jag lärt mig.

"Säkert ingen fördel, i alla fall"

Sandström menar att han tror att straffet kan ha blivit extra hårt för att det var just han.– Det blir ju inte direkt lättare, kan jag väl säga utan att skylla ifrån mig. Det kanske är enklare att statuera exempel på en kille som har det ryktet jag har, så att säga. Som jag sa så tror jag att majoriteten tycker att det var ett ganska hårt straff. Men det går inte att älta det där, jag har släppt det för längesen.



Nu står som sagt forwarden utan kontrakt, och han tror att förra säsongens händelser kanske kan ha legat honom i fatet i klubbjakten.

– Det är säkert ingen fördel, i alla fall. Men samtidigt, hockey-Sverige är litet och dom som verkligen känner mig vet hur jag är. Så jag vet inte om det har påverkat så mycket egentligen, men några dörrar kanske har stängts. Och det är väl inget konstigt. Men om man säger så här: Jag siktar ju inte på en liknande säsong nästa säsong. Då vill jag spela varenda match såklart, försäkrar han.







Nu tränar Lucas Sandström både på egen hand och med Fagersta AIK, till vardags i Hockeytvåan. Något annat än att han ska spela hockey även kommande säsong finns inte.– Ja, jag siktar på att spela såklart. Det är min tanke. Jag har en massa krokar ute men mer än så vet jag inte. Min plan var att spela utomlands men jag är öppen för allting och har inte stängt dörren till något. Förhoppningsvis kan jag ha något klart den närmaste veckan eller så.

Öppnar för HockeyAllsvenskan







"Var inte bara kattskit"

– Jag har haft lite grejer på gång men det har inte känts riktigt rätt. Så det är svårt att säga. Inget jättenära just nu kanske.– Jag har inte stängt dörren till något. Jag har inget emot att spela i HockeyAllsvenskan. Det är inga konstigheter. Det är en bra liga där de spelas bra hockey. Men tanken har hela tiden varit att prova på att spela utomlands.– Det är klart det kan vara segt att åka med buss i sju, åtta timmar. Men ärligt talat: Vi har det väldigt bra i Sverige. Det är ingenting som är jobbigt egentligen. Däremot har jag pratat med några som är utomlands och de är väldigt nöjda. Många säger att de borde åkt iväg för längesen. Så det låter ju bra. Men det beror förstås också på var man hamnar.Sandström berättar att han trodde han skulle ha något jobb klart till kommande säsong vid det här laget.– Jag skulle ljuga om jag sa något annat än att jag trodde det skulle vara klart nu. Man vill ju helst vara klar så tidigt som möjligt. Men marknaden är så här. Det kan bli så här ibland. Det handlar om att ha is i magen, även om det inte är en optimal situation. Men jag kan förstås inte vänta hur länge som helst.Fjolårssäsongen var tung. På det personliga planet, med de uppmärksammade avstängningarna, men framför allt med Almtuna som ju åkte ur HockeyAllsvenskan i Kvalserien.– Det var en riktig missräkning. Vi tyckte vi hade ett bra lag som skulle till playoff, det var liksom inget snack. Men den här ligan är så pass jämn så om du hamnar lite fel och tappar ett par procent så är man inte bättre än något lag. Sen kom vi in i en ond spiral och fick inte stopp på blödningen. Vi förlorade för många matcher i rad och kunde inte knyta ihop säcken när vi hade ledningen. Det är små marginaler mellan att vara ett vinnande och förlorande lag. HockeyAllsvenskan måste vara en av världens jämnaste ligor och den är helt omöjlig att tippa. Det är de som får ihop laget och hittar ett go och lite kemi som gör en bra säsong. Inte det laget som är bra på pappret, konstaterar Lucas Sandström.

Hur mådde du i den situationen ni var i under förra säsongen?

– Det blev många sömnlösa nätter där man låg och funderar på hur man skulle ha gjort saker bättre i olika situationer. Samtidigt är det lätt att gräva ned sig för mycket när det blir så som det blev också.

– Men de var absolut ingen fel på viljan i laget. Det är svårt att sätta fingret på varför det blev så dåligt. Det kändes som att vi aldrig var bra samtidigt, vi synkade aldrig, från målvakt till forwards. Det blev ryckigt och vi var bra i olika delar av matcherna men sällan samtidigt.



Jag gissar att du är ute efter dubbel revansch nästa säsong.

– Absolut, jag är taggad att få dra igång någonstans. Men det var ingen katastrof rent personligen. Tar man bort avstängningarna är jag relativt nöjd med min egen prestation. Det var inte bara kattskit, avslutar Lucas Sandström.