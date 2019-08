Marner, Laine, Point, Rantanen, Tkachuk, Provorov, Werenski... Listan på unga NHL-spelare utan kontrakt är lång. Uffe Bodin tittar närmare på varför spelarmarknaden har gått i baklås under sommaren – och hur vilka utmaningar spelare och klubbar står inför i de individuella fallen.

Med en knapp månad kvar till träningslägren öppnar är över 30 NHL-spelare fortfarande kontraktslösa. Och nej, det handlar inte om åldersstigna unrestricted free agents, utan unga spelare som är på väg att slå sig in i ligans absoluta toppskikt – om de i vissa fall inte redan är där. Det vill säga restricted free agents vars rättigheter fortfarande tillhör klubbarna de representerade i fjol.

När det gäller de absoluta toppspelarna i den här gruppen – framför allt Mitchell Marner Brayden Point och Mikko Rantanen – tycks det pågå ett slags "chicken race". Företrädarna för spelarna väntar tålmodigt på att någon ska göra första draget och sätta marknaden. När någon väl har gjort det är det inte omöjligt att vi får se en domino-effekt där en hel del kontrakt skrivs under kort tid.



Men vad händer innan dess?

Antagligen ingenting.

Finns det då risk att vi får se någon spelare göra "en William Nylander", sätter hårt mot hårt och uteblir från träningsläger och kanske till och med missar säsongsstarten?

Det går inte att utesluta just nu.

Det krävs att någon gör första draget för att den första dominobrickan ska falla.

– Det är lite av "jag vill inte agera först", säger en agent till The Athletic.

– Om du är Rantanen väntar du på Marner och om du är Marner väntar du på Rantanen. Lägg därtill att det inte är någon större desperation just nu får du den här situationen.



MARNERS KONTRAKT – EN NYCKEL

Den som anses sitta på nyckeln här är just Marner.

Av spelarna som ännu inte är sajnade var han den som gjorde flest poäng förra säsongen (94). Toronto Maple Leafs-forwarden befinner sig i en speciell situation då han tillhör en klubb där han trots sin produktion antagligen inte räknas som den absoluta toppspelaren i laget. Det gör rimligtvis Auston Matthews.

Matthews skrev ett sexårskontrakt värt 11,634 miljoner dollar per säsong tidigare i år. Marner och hans representanter uppges vilja ha ungefär samma pengar – beroende på längden på kontraktet – medan Leafs inte värderar honom riktigt lika högt. Därav den trögflytande processen.

– Alla vet att Marner kommer att bli svår och stor, säger en annan agent till The Athletic.

– Många vill se vad som kommer att hända där. Nu har allt fastnat. Det är tajt under lönetaket och finns inget utrymme. Lag försöker göra trejder för att skapa utrymme samtidigt som alla kontraktslösa spelare finns därute. Det är lite nytt territorium (för hela ligan).

Det här påverkar inte bara stjärnorna. Unga spelare lite längre ned i hierarkin – exempelvis Adrian Kempe, Joel Eriksson Ek, Kevin Fiala och Marcus Pettersson för att nämna några svenskar – dras också in i det här. Hur deras kontrakt kommer att gestalta sig avgörs indirekt utifrån hur bra stjärnor får betalt.

En del av problemtiken ligger också i att det ekonomiska landskapet i NHL håller på att förändras. Den yngre generationen spelare har undan för undan tagit över och vill följaktligen ha betalt så fort det begränsade rookiekontraktet löpt ut. För tio år sedan var det veteranerna som håvade in storkovan på free agent-marknaden. Nu är ungtupparna på väg att ta över den ekonomiska makten. Innan den nya balansen är satt kommer det att bli problem. Särskilt som många klubbar inte har lönetaksutrymmet för att erbjuda rätt ersättning.

Just lönetakets haltande utveckling spelar också en stor roll. Att det har stannat av har medfört att klubbarna tvingats dra i handbromsen en aning. Marginalerna minskar och därmed finns det inte utrymme för några misstag. Man tvingas snåla – vare sig man som klubb är rik eller fattig i sammanhanget.



Ju närmare säsongen vi kommer, ju större lär desperationen bli. Men fram till dess att en spelare eller en klubb får panik och agerar lär ovissheten fortsätta att sväva över ligan.

RESTRICTED FREE AGENTS UTAN KONTRAKT

Boston Bruins:

Charlie McAvoy, b

Brandon Carlo, b

Kommentar: McAvoy befinner sig ett kluster med spännande backar – Ivan Provorov och Zack Werenski inräknade – som går och väntar på varandra. Här krävs det att någon sajnar och sätter ribban för att övriga ska följa. Carlo är inte på samma nivå, men har visat sig vara en värdefull defensiv pjäs.

Calgary Flames:

Matthew Tkachuk, fw

Andrew Mangiapane, fw

Kommentar: Tkachuk befinner sig just bakom Marner, Point och Rantanen, men har utvecklats till en otroligt viktig spelare för Flames. Problemet här är att lagets storstjärnor Johnny Gaudreau och Sean Monahan tjänar 6,75 respektive 6,375 miljoner per säsong. Det gör förhandlingarna knepiga. Kan Tkachuk verkligen erbjudas så mycket mer?

Carolina Hurricanes:

Saku Mäenalanen, fw

Chicago Blackhawks:

Brendan Perlini, fw

Colorado Avalanche:

Mikko Rantanen, fw

Kommentar: En av de stora spelarna som saknar kontrakt. I likhet med Tkachuks situation i Flames har Avalanche en speciell situation med Rantanens kedjekamrater Nathan MacKinnon (6,3 miljoner) och Gabriel Landeskog (5,57), vars lönetaksträffar ligger lågt i jämförelse med vad de har presterat. Rantanen ska givetvis ha mer, betydligt mer. Men hur mycket?

Columbus Blue Jackets:

Zach Werenski, b

Kommentar: Ligger i klungan med McAvoy och Provorov. Bör minst landa på sju miljoner dollar sett till prestationen, men backpartnern Seth Jones har "bara" 5,4. Hur påverkar det?

Dallas Stars:

Julius Honka, b

Edmonton Oilers:

Jesse Puljujärvi, fw

Kommentar: Vill bli trejdad och hotar med spel i Europa (Finland) om inte Oilers går honom till mötes.

Florida Panthers:

Denis Malgin, fw

Los Angeles Kings:

Adrian Kempe, fw

Minnesota Wild:

Joel Eriksson Ek, c

Kevin Fiala, fw

New Jersey Devils:

Pavel Zacha, fw

New York Islanders:

Michael Dal Colle, fw

Joshua Ho-Sang, fw

Anthony Beauvillier, c

New York Rangers:

Tony DeAngelo, b

Brendan Lemieux, fw

Vinni Lettieri, fw

Ottawa Senators:

Colin White, c

Philadelphia Flyers:

Ivan Provorov, b

Travis Konecny, fw

Kommentar: Provorov är en svårlöst nöt. Delade segern i NHL:s målliga för två säsonger sedan med 17 fullträffar, men gjorde bara 26 poäng på 82 matcher i fjol. Söker långtidskontrakt, men vad är egentligen rätt nivå för en spelare som har producerat ojämnt?

Pittsburgh Penguins:

Marcus Pettersson, b

St. Louis Blues:

Ivan Barbasjev, fw

Tampa Bay Lightning:

Brayden Point, c

Kommentar: Gjorde 92 poäng och var endast överträffad av Nikita Kutjerov och Steven Stamkos i Tampa. Genombrottscentern ska givetvis ha bra betalt, men i Tampa har alla stjärnor tagit rabatt för att kunna hålla ihop laget. Pressen på Point att göra detsamma är stor, men vad är hans smärtgräns? Åtta miljoner? Nio miljoner? Lightning har lönetaksutrymmet för att säkra Point, men förhandlingarna har varit tröga.

Toronto Maple Leafs:

Mitch Marner, fw

Kommentar: Leafs poängkung ska ha bra betalt efter sina 94 poäng. Uppges ha siktat in sig på lagkamraterna Matthews (11,634 miljoner) och Tavares (11). Leafs, som kommer att få brottas med lönetaksproblem under många år, uppges vilja ha honom under tio. Det gör det hela till en utdragen kamp.

Vancouver Canucks:

Brock Boeser, fw

Nikolaj Goldobin, fw

Kommentar: Boeser är svårplacerad. En målskytt av rang, men samtidigt skadedrabbad och ojämn. Trots två hela säsonger i ligan är det svårt att avgöra hur bra han egentligen är. Däri ligger också problematiken för Canucks. Rykten har gjort gällande att parterna varit långt ifrån varandra i förhandlingarna.

Winnipeg Jets:

Patrik Laine, fw

Kyle Connor, fw

Kommentar: Winnipeg har inte bara en utan två svåra kontraktsförhandlingar att brottas med. Laine hade en osedvanligt ojämn säsong som gör hans förhandling knepig. Å ena sidan är han en av ligans bästa unga målskyttar, å andra sidan bidrar han inte med mycket när målen inte kommer. Det rimliga vore ett brokontrakt med en lönetaksträff på cirka åtta miljoner i två år för att visa att han kan vara mer konsekvent innan han får de riktigt stora pengarna. Samtidigt ryktas det att han inte trivs i Winnipeg, vilket kan ha en effekt på situationen. Connor har två riktigt bra säsonger bakom sig med 31 respektive 34 mål. Här jobbar parterna mot ett långtidskontrakt. Kan Jets komma undan med 7 miljoner per säsong?