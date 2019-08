Efter tunga fjolåret – nu är Nylander "redo att dominera"

– Jag har lärt mig och fått erfarenhet från den tiden så jag vet hur jag ska hantera det nästa gång det händer. Nu är jag redo att dominera den här säsongen, säger Nylander till Sportsnet.

Utdragna kontraktsförhandlingar gjorde attWilliam Nylander missade träningslägret, försäsongen och mer än en tredjedel av grundserien den gångna säsongen. Den 1 december skrev den svenske forwardsstjärnan på ett nytt sexårskontrakt värt drygt 430 miljoner kronor.

Väl tillbaka i Leafs laguppställning hade Nylander det svårt att lossna. Under sina 19 inledande matcher noterades 23-åringen endast för tre poäng, en produktion långt under förväntningarna på honom.

– Det har aldrig hänt mig tidigare. Efter att det löst sig med kontraktet hoppade jag direkt in i matchandet. Jag tränade inget med laget, egentligen. Det var en konstig process, säger Nylander till Sportsnet.



"REDO ATT DOMINERA"

Nu har Nylander lämnat den gångna säsongen bakom sig och ser framemot en framgångsrik säsong i Maple Leafs.

– Jag har gått vidare från förra säsongen. Jag har tagit med mig en del saker som jag lärde mig, men annars har jag gått vidare.

Nylander menar att han kommit ut starkare från fjolårets besvikelser.

– Det var matcher där jag spelade bra men ingenting gick min väg och det är bara så det fungerar. Jag har lärt mig och fått erfarenhet från den tiden så jag vet hur jag ska hantera det nästa gång det händer. Nu är jag redo att dominera den här säsongen, säger Nylander.

Totalt noterades den 23-åringen för 27 poäng (7+20) på 54 grundseriematcher för Leafs. Efter att säsongen med Toronto tog slut i april åkte Nylander och spelade VM i Slovakien med Tre Kronor. Där gjorde han stor succé och vann hela VM:s poängliga med sina 18 poäng på åtta matcher.