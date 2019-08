Det gnisslade en hel del under våren och början av sommaren när det kommunicerades noll och intet från Borlänge.



Sportchefen Mats ”Horndal” Johansson lämnade under märkliga former (för att senare bli ny ligachef i Hockeyettan), tränaren Dennis Hall meddelade att han sökte nya utmaningar och en efter en lämnade de namnkunniga spelarna för att göra klart med andra Hockeyettan-storheter som Nyköping, Hudiksvall, Kalmar, Mariestad och Tranås (det är faktiskt notabelt att Borlänges spelarförluster i stort sett enbart hamnat i klubbar med väldigt stora ambitioner).



Man skulle väl kunna säga att det var lite motlut och en trög start för nye sportchefen Gabriel Karlsson. Men han verkade ta det hela med ganska mycket ro och kunde på finskt vis banka upp en macka med 13 klara kontrakt på ett bräde under andra halvan av maj.



Så här med facit i hand får man nog ändå säga att Karlsson hade fog för sin lugna approach. När laget ikväll begår träningsmatchpremiär med fjolårssuccén Forshaga som motståndare kan Borlänge ändå ställa ett klart intressant lag på isen.



Extra intressant är naturligtvis den förstakedja som nye coachen Stefan Gustafsson väljer att matcha ikväll.



Under gårdagen meddelade klubben att kaptenstrion kommande säsong kommer bestå av hemvändaren Patrik Elfsberg som kapten med Markus Persson och Kasper Lindqvist som assisterande.



Nu kan vi konstatera att tränare Gustafsson väljer att sätta ihop de två förstnämnda i en och samma kedja till kvällens match.



Jag kan inte tycka annat än att det är helt rätt. Det har potential att bli en duo likt Magnus Isaksson och Joakim Högberg som bär Piteå med sin offensiva excellens.



I Markus Persson har Borlänge Hockeyettans förmodligen vassaste målskytt och Elfsberg har visat under sina säsonger i Hockeyettan (inte minst under sin senaste sejour i Borlänge) att han är en smart center med så väl spelförståelse som förmågan att ta jobbet i båda riktningarna av banan. På papperet är det en duo som borde kunna komplettera varandra utmärkt och det är så klart kittlande att sätta lagets två starkast lysande stjärnor i samma kedja.



Som tredje komponent ikväll kommer Jacob Thor att ta plats. En forward som definitivt har mer i sig än vad han än så länge visat i Hockeyettan och som säkerligen kan få ett lyft av att spela i en så pass framträdande kedja. Det kan bli riktigt bra och blir det, det inte blir jag inte förvånad om vi redan under försäsongen får se Robin Höglund (som ikväll återfinns i en andraformation) på den platsen. Då i rollen som en brunkande murbräcka som skulle kunna bana mycket väg för de två offensiva pjäserna.



Det ska bli fantastiskt spännande att se vad firma Persson/Elfsberg kan uträtta tillsammans.



Vi kan väl i alla fall konstatera att det våras (eller höstas?) för ”kaptenslajnen”.