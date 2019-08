Förre SHL-backen återvänder till tidigare klubben

Marc Zanetti kom till Sverige och Oskarshamn inför säsongen 2014/15 efter att ha spenderat de två föregående säsongerna i tyska Düsseldorf. Efter en framgångsrik säsong i Oskarshamn skrev den kanadensiske backen på ett SHL-kontrakt med Brynäs, där han spelade två säsonger innan han lånades ut till seriekonkurrenten HV71 under sitt tredje kontraktsår.

Efter säsongen 2017/18 lämnade Zanetti Sverige och SHL för spel i den lettiska KHL-klubben Dinamo Riga. 28-åringen kom dock bara till spel i 36 av grundseriens 62 matcher och nu står det klart att den tidigare SHL-backen lämnar Lettlands huvudstad. Karriären fortsätter dock i Europa för 28-åringen.

Under fredagen meddelade Zanettis tidigare klubb Düsseldorf att backen återvänder till DEL-klubben. Backen representerade klubben mellan 2012 och 2014 och spelade under perioden 94 matcher för klubben. Under dessa matcher stod han för tio mål och 28 assist totalt.

Kontraktet med Düsseldorf sträcker sig över den kommande säsongen.